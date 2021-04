Meisterschwanden Ein neues Bauprojekt vereint 33 Wohnungen, Gewerbe und die über 150-jährige Villa Fischer In Meisterschwanden entstehen 33 neue Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten. Die Villa Fischer bleibt dabei erhalten und wird renoviert. Die Arbeiten beginnen bereits im Mai. Anja Suter 15.04.2021, 05.00 Uhr

Roger Konrad (links) und Marko Marcec planen in Meisterschwanden eine Neubausiedlung. Chris Iseli

Altehrwürdig ragt die Villa Fischer in Meisterschwanden am Meierhofweg auf. Die Villa samt Park entstand 1860 unter Jakob Fischer-Gloor, Mitbegründer der Strohmanufaktur «Fischer Gebrüder». Ebendiese Villa gehört zu einem grossen Neubauprojekt, das in der Gemeinde Meisterschwanden geplant ist. 33 Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten sollen entstehen.