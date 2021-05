Meisterschwanden Ein Lifting für die Hauptschlagader: Die Kantonsstrasse soll für rund 10 Millionen Franken saniert werden Die Sanierung der Hauptstrasse durch den Kanton biete eine gute Gelegenheit, «anstelle einer reinen Belagssanierung den Strassenraum vollumfassend neu zu gestalten und den heutigen Bedürfnissen anzupassen». Urs Helbling 20.05.2021, 05.00 Uhr

Das Vorgehen ist ungewohnt, wird aber wegen Corona und der damit verbundenen Unmöglichkeit einer Infoveranstaltung so durchgeführt. Mit einem Mitwirkungsverfahren – einer Vernehmlassung, an der sich alle beteiligen können – holt der Gemeinderat Meisterschwanden Stellungnahmen zur projektierten Hauptstrassensanierung ein (ab heute bis am 21. Juni). Die sechs Fotos zeigen, in welche Richtung es gehen könnte: