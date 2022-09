Der Meisterschwander "Löwen" hat einen neuen Besitzer

Meisterschwanden Der Gasthof Löwen hat einen neuen Besitzer – dieser hat auch Bauabsichten Heidi und Chrigel Eichenberger waren 36 Jahre lang die Inhaber des Gasthofs Löwen in Meisterschwanden. Nun haben sie nach einem Jahr der Suche einen Käufer gefunden. Das sind seine Pläne. Florian Wicki Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.15 Uhr

Das Wirtepaar Chrigel und Heidi Eichenberger, zusammen mit Karl Rölli (rechts), dem neuen Besitzer des Gasthofs Löwen in Meisterschwanden. Florian Wicki

Glücklich und erleichtert sitzen Heidi und Chrigel Eichenberger im Speisesaal ihres Gasthofs Löwen in Meisterschwanden. «Das Ende einer Ära», sagt Heidi Eichenberger. Am 1. September war es nämlich 36 Jahre her, dass Eichenbergers – damals seit sieben Jahren ein Paar und gerade frisch verheiratet – den Löwen übernommen haben.

Im vergangenen Juni gab das Wirtepaar bekannt, dass 2023 Schluss ist, dass sie einen Käufer für ihren Gasthof suchen. Und seit da haben sie auch gesucht, mit Inseraten, mit einem Schild vor der Tür und auch im Internet.

Sie wurden kürzlich fündig, mit dem Dagmarseller Karl Rölli sitzt am Nachmittag auch der neue Inhaber des Gasthofs am Tisch. Rölli ist Unternehmer, stammt aus dem Richenthal (gehört zu Reiden LU) und hat seine unternehmerische Tätigkeit bereits 1985 dort begonnen als kleine Einzelunternehmung für Dachdecker- und Spenglerarbeiten.

Das Unternehmen ist stark gewachsen, heute beschäftigt die Karl Rölli Holzbau, Bedachung & Spenglerei AG unter der Leitung von Röllis Sohn rund 50 Mitarbeitende. In der Zwischenzeit ist es nicht mehr Röllis einzige Firma, dazu kamen unter anderem die KaRö Generalunternehmung und Immobilien AG, daneben hat Rölli einige Verwaltungsratsmandate und weitere Unternehmungen.

Der neue Besitzer hat bereits Aparthotels

Rölli beschäftigt sich inzwischen mehr mit Aparthotels als mit Dachdeckerarbeiten – so steht er hinter dem Aparthotel Wiggertal in Dagmarsellen, zudem hat er in Waltenschwil im Freiamt den früheren Landgasthof Schoppen ebenfalls in ein Aparthotel verwandelt.

Und was schwebt ihm nun für den Gasthof Löwen vor? Rölli erklärt: «Im Erdgeschoss wird sich abgesehen von einigen kleineren Sanierungen nicht viel ändern, vor allem nicht im Betrieb.» Ebenso soll die Aussenfassade saniert werden und auch der erste Stock, fährt er fort:

«Das Obergeschoss wird totalsaniert, die Hotelzimmer, die derzeit nicht vermietet werden können, sollen wieder in Schuss gebracht werden.»

Gebaut werden soll nicht nur im und am Gasthof, sondern auch in dessen unmittelbarer Umgebung, so Rölli: «Anstelle des grossen Parkplatzes planen wir eine Tiefgarage, und darauf ein Mehrfamilienhaus mit Wohnungen.» Darauf sollen Solarzellen kommen, für die Heizung ist Erdwärme vorgesehen – über eine Energiezentrale soll so gerade auch der Gasthof geheizt werden, damit die alte Ölheizung im Keller des Hauses entsorgt werden kann.

«Der Kreis schliesst sich»

Der Verkauf ging diesen Sommer über die Bühne, seit August sind Eichenbergers quasi wieder dort, wo sie vor fast vier Jahrzehnten angefangen haben. Oder wie es Heidi Eichenberger sagt: «Der Kreis schliesst sich. Die ersten zwei Jahren führten wir den Gasthof als Pächter, und im letzten Jahr machen wir es genauso.» Der Pachtvertrag gilt bis Ende Juli 2023, ab dann soll ein neuer Pächter, den Karl Rölli bereits dieser Tage sucht, gefunden werden.

In den 36 Jahren erlebten die Eichenbergers im «Löwen» viel. Auch den Meitlidonnschtig. Pascal Meier (Archiv)

«Ustrinkete» im «Löwen» ist aber bereits am 30. Juni. Konkrete Pläne für den – wenn man Eichenbergers und ihr Verhältnis zu ihren Stammgästen ein bisschen kennt – bestimmt sehr emotionalen Abschiedsanlass hat das Wirtepaar noch keine. Ausser einen, verrät Chrigel Eichenberger: «Wahrscheinlich bestellen wir einen Catering-Service, denn Heidi und ich wollen an diesem Tag ganz bestimmt nicht arbeiten, sondern Zeit mit unseren Freunden verbringen.»

Seit dem Verkauf sind die beiden sehr erleichtert, und doch gibt es noch einiges zu tun, so steht in den nächsten Tagen zum Beispiel die Inventur an. Doch das sei natürlich auch machbar, sagt Heidi Eichenberger. Was sie im Moment mehr umtreibt: «Wer noch Gutscheine gekauft oder geschenkt bekommen hat, soll diese bitte bis Mitte Juni 2023 einlösen, bevor sie ungültig werden.»

