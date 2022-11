Meisterschwanden: Urteil im «Sandkasten-Fall» von Tennwil

Meisterschwanden Bundesgericht zieht Schlussstrich unter den «Sandkasten-Fall» von Tennwil: Die Gartengestaltung muss definitiv weg Zahlreiche Gestaltungselemente in einem privaten Garten im Meisterschwander Ortsteil Tennwil seien nicht mit dem Landschaftschutz vereinbar, halten die Gerichte fest. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 09.11.2022, 20.16 Uhr

Der Pavillon muss weg. Aber nicht nur er. Urs Helbling

Das Bundesgericht hat im als «Sandkasten-Fall» bekannt gewordenen Tennwiler Baurechtsstreit einen Entscheid gefällt: Die Gartenanlage am Krebsackerweg muss definitiv grösstenteils abgerissen werden.

Das Haus, 1963 gebaut und 2005 von der heutigen Besitzerin gekauft, liegt im Norden Meisterschwandens. Nicht am See – davon trennen es die Kantonsstrasse und einige Felder. Aber in der Landwirtschaftszone, zudem innerhalb des Hallwilerseeschutzdekret-Gebiets (und dort in der Schutzzone), und innerhalb des Perimeters des im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler verzeichneten Schutzobjekts «Hallwilersee».

Granittisch und Sandkasten werden ebenfalls nicht geduldet. Urs Helbling

Die Besitzerin hat über die Jahre diverse Anpassungen an der Gartenanlage vorgenommen – nach ihren Angaben immer in Absprache mit dem Gemeinderat. Eine formelle Baubewilligung, insbesondere mit Segen des Kantons, liegt aber nicht vor. Ein nachträgliches Baugesuch wurde später auf Geheiss des Kantons eingereicht, von diesem aber nur in wenigen Punkten bewilligt. Ein paar der Gestaltungselemente darf die Frau «aus Gründen der Verhältnismässigkeit» behalten. Entfernen muss sie aber mehrere Sitzplätze (teils gedeckt und mit Fundament), einen Sandkasten, diverse Kieswege, einen Holzunterstand, einen Steingarten, eine Amphore, eine Feuerstelle, sowie Geländeanpassungen mit ein paar Treppenstufen.

Fast der gesamte Garten muss rückgebaut werden. Urs Helbling

Die Liegenschaftsbesitzerin wehrte sich gegen den Abrissbefehl, der innert drei Monaten nach Rechtskraft zu vollziehen ist und nach ihren Angaben rund 115'000 Franken Rückbaukosten verursacht. Sowohl beim Regierungsrat als auch beim Verwaltungsgericht wurde sie abgewiesen. Letzteres schrieb, die Gestaltungselemente könnten «unter keinem Titel nachträglich bewilligt werden».

Die Hausbesitzerin hängt an ihrem Garten, in den sie viel Zeit und Geld investiert hat. Das Haus liegt nicht direkt am See, es ist von diesem durch einige Felder und die Kantonsstrasse getrennt. Urs Helbling

Das Verwaltungsgericht hat das Urteil vergangenen Winter gefällt. Weil die Liegenschaftsbesitzerin vor Bundesgericht ging, blieb ihr wenigstens noch ein schöner Sommer in der Gartenanlage, an der die Meisterschwanderin sehr hängt. Aber nun kommt sie um die Beseitigung der Gestaltungselemente und Rückbau der Terrainveränderungen nicht mehr herum.

Auch das Bundesgericht ist in seinem Urteil eindeutig: «Aufgrund der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung führen die zahlreichen (...) künstlich geschaffenen Umgebungs- und Gestaltungselemente zumindest in ihrer Summe zu einer erheblichen Beeinträchtigung des ländlichen Charakters der Umgebung des Hauses; von einer untergeordneten Änderung kann, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, daher keine Rede sein.»

Das Verwaltungsgericht habe «die stark gestaltete Gartenanlage» als «beträchtliche Störung» des Landschaftsbildes einstufen dürfen. Sie füge sich «schlecht in die weitgehend von künstlichen Bauten freigehaltene Umgebung» ein, in der «Wiesen, Acker- und Rebbauflächen sowie freistehende Bäume und Waldstücke» dominieren würden. Das liesse sich «nicht mit der Wahrung der Identität der Umgebung vereinbaren». Einer Bewilligung stünde «das überwiegende Interesse des Landschaftsschutzes» entgegen.

Bundesgericht 1C_79/2022

Meisterschwanden, Blick nach Norden. Mathias Förster

