Arbeiterstrandbad Tennwil rüstet beim Parkplatz auf

Meisterschwanden Arbeiterstrandbad rüstet beim Parkplatz auf: Tafel zeigt an, wenn alle Plätze besetzt sind Das Arbeiterstrandbad Tennwil ersetzt seine Schrankenanlage. Zusätzlich soll vor dem Waldstück eine Signalisationstafel installiert werden, damit Besuchende schon früher merken, dass der Parkplatz voll ist. Anja Suter 19.01.2023, 05.00 Uhr

Eine Signaltafel beim Arbeiterstrandbad Tennwil soll künftig anzeigen, wenn der Parkplatz besetzt ist. Anja Suter

Aktuell ist es kein Problem, einen freien Parkplatz am Hallwilersee zu finden. Die Strandbäder sind geschlossen, die Kursschiffe verkehren erst wieder ab März und das Sonnenbaden dürfte derzeit eher ungemütlich werden. Beim Arbeiterstrandbad in Tennwil laufen derweil die Vorbereitungen für die neue Saison. Bei der Gemeinde Meisterschwanden liegt bis am 13. Februar ein Baugesuch für eine Signalisationstafel beim Arbeiterstrandbad auf.

Renato Mazzocco, Kassier und Stiftungsrat vom Arbeiterstrandbad Tennwil, erklärt, was hinter dem Baugesuch steckt. Die bestehende Schrankenanlage vor dem Strandbad ist in die Jahre gekommen und wird ersetzt. Im Rahmen der Bauarbeiten soll auch eine Signalisationstafel vor dem Waldstück zum Strandbad aufgestellt werden. «Damit werden die Besucherinnen und Besucher schon früher sehen, dass die rund 120 Parkplätze unten schon besetzt sind», sagt Mazzocco. Die Signaltafel funktioniert nicht über Sensoren. Die ankommenden und wegfahrenden Autos werden bei der Schranke gezählt, wenn das Maximum erreicht wird, schaltet die Tafel auf «besetzt».

Stand heute merken die Besuchenden des Strandbades erst, wenn sie bereits unten an der Schranke stehen und die sich nicht öffnet, dass der Parkplatz voll ist. Das passiert im Sommer schnell. Inzwischen gibt es aber drei Ausweichmöglichkeiten. «Oberhalb des Waldes gibt es auf der rechten Seite noch eine Parzelle des Strandbades, auf der im Sommer parkiert werden kann. Dort hat es Platz für 170 Autos.» Seit vergangenem Jahr bewirtschaftet die Gemeinde zudem einen Parkplatz beim Tennisklub mit 40 Parkplätzen. Doch an Spitzentagen reicht dieses Platzangebot noch nicht. In der Nähe der Hauptstrasse hat das Arbeiterstrandbad eine Nutzungsvereinbarung mit einem Bauern für eine Parzelle abgeschlossen. «Dort finden nochmals 200 Autos Platz», sagt Mazzocco.

Im Sommer sind an Spitzentagen bis zu 2000 Personen im Arbeiterstrandbad. «Dabei sind aber auch die Camper, die Mitglieder des Segelklubs und die Restaurantbesuchenden eingerechnet.» Auf der Badewiese habe es so immer noch Platz zum Durchlaufen. «Aber einigen ist es dann schon zu voll.» Geschlossen werde das Strandbad deswegen nicht. «Sobald es keine Parkplätze mehr hat, können nur noch Leute mit dem Velo oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns kommen.» Die Schaffung von noch mehr Parkplätzen ist derweil kein Thema. «Damit würden wir uns ins eigene Bein schiessen», sagt Mazzocco. Noch mehr Besuchende könne das Strandbad nicht stemmen, «schliesslich wollen wir, dass sich die Gäste weiterhin bei uns wohlfühlen».