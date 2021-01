Lokalpolitik Rücktritte per Ende Dezember: Dürrenäsch verliert drei Gemeinderäte Der amtsälteste Wiederkandidierende Werner Schlapbach ist erst vier Jahre dabei. Im Jahr 2019 hatte die Gemeinde Mühe, neue Gemeinderäte zu finden. Anja Suter 30.01.2021, 05.00 Uhr

Andrea Kuzma tritt vom Amt als Frau Gemeindeammann und Gemeinderätin per Ende Jahr zurück. Sandra Ardizzone

Gleich drei der fünf Gemeinderäte in Dürrenäsch treten per Ende Jahr von ihrem Amt zurück, wie die Gemeinde schreibt. Darunter Frau Gemeindeammann Andrea Kuzma (44, SVP). Kuzma sitzt seit Januar 2014 im Gemeinderat und ist seit November 2016 Frau Gemeindeammann. Ebenfalls nicht mehr antreten wird Vizeammann Stefan Fischer (46, parteilos). Er ist wie Andrea Kuzma seit 2014 im Gemeinderat und seit 2018 Vizammann. Nach nur rund vier Monaten im Gremium tritt Thomas Sauder (43, FDP) bereits zurück. Er wurde im September 2020 zum zweiten Mal in den Gemeinderat gewählt.

Zwei Gemeinderäte treten wieder an

Die Gemeinde Dürrenäsch hatte in den letzten Jahren Probleme, neue Gemeinderäte zu finden. So bestand das Gremium 2019 über ein halbes Jahr nur aus vier Mitgliedern. Der dienstälteste Gemeinderat wird Werner Schlapbach, er ist seit Dezember 2016 im Amt. Er tritt wieder an, ebenso Vroni Merz.