Leutwil Lukas Spirgi will jüngster Gemeindeammann im Kanton werden Der 26-jährige FDP-Gemeinderat ist einziger Kandidat für die Nachfolge der zurückgetretenen Frau Ammann Monika Müller. Ruth Steiner 28.01.2021, 16.18 Uhr

Lukas Spirgi ist seit 2019 im Gemeinderat von Leutwil. Jetzt will er die Nachfolge der zurückgetretenen Monika Müller antreten.

Bild: zvg / LZB

Wenn Leutwil am 7. März Lukas Spirgi (FDP) für den Rest der Amtsperiode 2018–21 zum neuen Ammann wählt, bekommt die Gemeinde am westlichen Rand des Seetals das jüngste Gemeindeoberhaupt im Kanton Aargau. Spirgi wird am 25. Mai 27 Jahre alt. Er ist einziger Kandidat für die Nachfolge von Monika Müller, die Ende November zurückgetreten ist.