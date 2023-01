Nach über zwei Jahren endlich ein Gemeinderatskandidat in Leutwil

Leutwil Ein Neuzuzüger möchte den Gemeinderat komplettieren: «Es ist so schön, wie man hier mit offenen Armen empfangen wird» Bei mehreren Wahlgängen meldete sich niemand für den freien Gemeinderatssitz in Leutwil. Nun möchte Raymond Kühni den Job übernehmen. Er wohnt seit zweieinhalb Jahren mit seiner Frau in der Gemeinde und schwärmt von den Leutwilerinnen und Leutwilern. Anja Suter Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Raymond Kühni, hier in seinem Wintergarten, kandidiert in Leutwil als Gemeinderat. Bild: Mathias Förster

Seit zwei Jahren, zwei Monaten und einigen Tagen ist der Leutwiler Gemeinderat nicht mehr komplett. Damals trat Frau Gemeindeammann Monika Müller zurück. Am 15. Oktober 2021 wurde Ruedi Senn ins Gremium gewählt. Er ersetzte den damaligen Vizeammann, der zurückgetreten war. Somit blieb es bei vier Gemeinderatsmitgliedern.

Im Oktober 2022 war gar der Kanton bei einem Informationsanlass der Gemeinde vor Ort, um aufzuzeigen, was passieren könnte, wenn der Rat nicht bald wieder komplett ist, etwa, dass zwischenzeitlich eine Person vom Kanton Aufgaben übernimmt. Zuvor blieben mehrere Wahlgänge ohne Anmeldungen.

Das kollektive Aufatmen dürfte gross gewesen sein, als für die Wahl am 15. Januar 2023 eine Anmeldung einging. Der 55-jährige Raymond Kühni bewirbt sich für das Amt. Doch wer ist der Mann, der an der Zukunft von Leutwil mitarbeiten möchte? Kühni wohnt zusammen mit seiner Frau Helen in Leutwil. Das Ehepaar zog im März 2020 in die Gemeinde. «Wir haben zuvor in Rickenbach gewohnt», erzählt er bei einem Kaffee im Wintergarten. Kühnis waren auf der Suche nach einem Haus und fanden es in Leutwil.

Berührungspunkte mit der kleinen Gemeinde hatten sie zuvor keine. Heute sind es dafür umso mehr. «Es ist so schön, wie man hier mit offenen Armen empfangen wird», sagt Kühni. Und erzählt von Nachbarinnen und Nachbarn, die sie begrüssten, ihnen Hilfe anboten oder auch mal für einen Schwatz anhielten.

Ein unvoreingenommener Gemeinderat

Anschluss haben Kühnis nach zwei Jahren in Leutwil problemlos gefunden. Raymond Kühni ist etwa der Schützengesellschaft beigetreten. Bei Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen kam dann auch immer wieder das Gemeinderatsthema zur Sprache. «Ich habe gefragt, wo denn genau das Problem liegt.»

Schnell sei ihm klar geworden, dass es verschiedene Fronten im Dorf gibt. «Und die Einheimischen können fast nicht mehr über diese hinwegsehen. Ich bin aber neu und unvoreingenommen», sagt Kühni. Erst sei es ein Witzeln zwischen ihm und seinen Kollegen gewesen, dass er Gemeinderat werden könnte. «Ich habe bis dahin noch kein Amt innegehabt und war auch nie politisch aktiv.»

Als er dann erfahren habe, was es für Leutwil heissen könnte, wenn in naher Zukunft kein Gemeinderat gewählt werde, habe er angefangen zu überlegen. «Niemand kann wollen, dass der Kanton einen teuren Verwalter einsetzen muss.» Kühni fällte seinen Entschluss und meldete sich an. «Ich habe danach so viele Gratulationen erhalten und auch den Dank von Menschen, die doch gar nicht wissen, wie ich ticke», sagt der 55-Jährige.

Die Schweizer Kultur ist ihm wichtig

Wie tickt denn der einzige Gemeinderatskandidat in Leutwil? «Das ist schwierig zu beantworten», sagt er, stoppt kurz und spricht dann weiter. «Ich war noch nie ein Politiker und werde wahrscheinlich auch keiner sein. Ich trete ohne Partei an und möchte versuchen, meine Objektivität beizubehalten und mich in andere hineinzuversetzen.»

Politisch steht Kühni eher auf der rechten Seite. So erzählt er, wie wichtig ihm die Schweizer Kultur sei und dass man sie schützen müsse. Doch er spricht sich auch für Gleichberechtigung aus. «Egal, welches Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung eine Person hat.» Sein Grundantrieb zu kandidieren, sei sicherlich auch, dass der Gemeinderat Leutwil durch die Wahl wieder komplett werde, sagt Kühni.

«Ich denke, jeder hätte gerne stabilere Finanzen und einen tieferen Steuerfuss, aber das ist jetzt erst mal sekundär.»

Der 55-Jährige arbeitet bei der Post in Dintikon als Controller. Daher könne er es sich gut vorstellen, die Finanzen zu übernehmen. «Die sind aber beim Gemeindeammann in sehr guten Händen», wiegelt er ab. «Ich würde mir nicht unbedingt die Bildung oder das Soziale wünschen», fügt er an. «Ich war 1989 das letzte Mal in der Schule und wir haben keine Kinder. Da fehlt es mir an Wissen.» Für die anderen Ressorts bringe er aber einen gewissen Rucksack mit. Sei es von seiner Ausbildung her oder auch selbst angeeignet.

In seiner Freizeit findet man Kühni vor allem zu Hause im umgebauten Haus. «Mir gefällt es hier», sagt er und lässt den Blick durch den Wintergarten schweifen, wo auch eine der beiden schneeweissen Katzen liegt. «Wir haben im Quartier einen grossen Austausch. Man sieht mich aber auch regelmässig in der ‹Linde›. Letztens waren wir beim Spaghetti-Essen der Landfrauen.»

Kühni und seine Frau haben seit ihrem Zuzug viele lokale Anlässe besucht. «Uns fehlt jetzt glaub ich nur noch der Turnerabend, den werden wir aber am Abend vor dem Wahltag besuchen.»

