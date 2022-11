Leutwiler plädieren an Gmeind für Schulverband mit Dürrenäsch

Leutwil «Aufgeben nach kurzer Zeit ist meist keine nachhaltige Lösung» – nicht alle wollen aus dem Schulverband mit Dürrenäsch austreten Wie es mit dem Schulverband Dürrenäsch und Leutwil weitergehen soll, ist immer noch unklar. Der Leutwiler Gemeinderat präsentierte an der Gmeind aber erstmals konkrete Fälle, wo die Zusammenarbeit seiner Meinung nach schieflief. Viele Leutwiler halten aber am Schulverband fest. Anja Suter 27.11.2022, 17.36 Uhr

Zu einer Entscheidung über den Schulverband kommt es in Leutwil erst bei der nächsten Gmeind. Bild: Britta Gut

Seit der Gemeinderat Leutwil an einer Infoveranstaltung darüber informiert hat, dass er die Auflösung des Schulverbandes Dürrenäsch und Leutwil zur Abstimmung bringen möchte, wurde im Dorf viel diskutiert. So viel, dass der Rat an der Gemeindeversammlung vom Freitagabend zehn Fragen und Antworten zum Schulverband präsentierte.

Eine Entscheidung gab es an diesem Abend aber nicht – die Auflösung des Verbandes wurde vertagt, da Antworten von Dürrenäsch fehlten. «Wir haben Dürrenäsch für ein Gespräch angefragt, sie erachteten es als nicht als nötig», sagte Ammann Lukas Spirgi. Man habe dann seitens Leutwil nochmals nachgehakt und Anfang dieser Woche eine Rückmeldung erhalten: Dürrenäsch habe ein Gespräch zu Beginn des nächsten Jahres angeboten. «Das ist für uns eigentlich zu spät, was wir so auch zurückmelden werden», sagte Spirgi.

Viele der Fragen befassten sich dann auch damit, was im Verband nicht richtig läuft. Frau Vizeammann Eva Hammesfahr erklärte den Anwesenden, dass es innerhalb der Leutwiler Strukturen keine Differenzen gäbe. Weder bei den Vorstandsmitgliedern, die immer gut zusammengearbeitet hätten, noch innerhalb des Gemeinderates. Dafür nannte Hammesfahr konkrete Beispiele, wo es Krach zwischen den Delegationen Leutwil und Dürrenäsch gegeben hat. So haben die Dürrenäscher Delegation einer unbefugten Person Einblick in das Demissionsschreiben eines Vorstandsmitgliedes gewährt. Dieses Verfehlen sei für den Gemeinderat Leutwil «untragbar».

Zudem erklärte Hammesfahr, dass sich die Dürrenäscher Delegation nicht immer an die Satzungen halten wollte. Diese schreiben unter anderem vor, dass geplante Ausgaben des Verbandes über 50'000 Franken bei einmaligen oder 20'000 Franken bei wiederkehrenden Kosten vor die Gemeindeversammlungen müssen. Gemäss Hammesfahr habe die Dürrenäscher Delegation es aber mehrmals in Betracht gezogen, dies zu umgehen. «Die Reglungen wurden nur durch vehemente Beharrlichkeit der Leutwiler Delegation eingehalten.»

Wie es mit dem Verband weitergehen soll

Die Zusammenarbeit der beiden Delegationen klappt so aus Leutwiler Sicht nicht, das wurde aus den Ausführungen von Eva Hammesfahr klar. Sie präsentierte den Stimmberechtigten verschiedene mögliche Massnahmen für die Zukunft und sagte, dass «keine Massnahmen» aus Leutwiler Sicht nicht zielführend seien.

Geprüft wurde auch, ob der Verband mit Dürrenäsch in einen Vertrag umgewandelt werden solle oder ein kompletter Personalwechsel. Heisst: Sämtliche Personen im Vorstand beider Gemeinden würden ersetzt – inklusive der Ressortverantwortlichen beider Räte. Ebenfalls auf dem Tisch ist auch die Zusammenarbeit mit Boniswil beim Bereich Schule mittels eines Vertrages.

Die anschliessende Diskussion zeigte auf, wie der Puls bei den anwesenden Leutwilern ist – sie sprachen sich für einen Verbleib im Verband aus. «Der Verband hatte einen Fehlstart, aber das kann kein Grund für einen frühen Abbruch sein», sagte ein Familienvater. Ein weiterer Votant mahnte, dass man das Wohl der Kinder in den Fokus stellen solle, was aktuell seiner Meinung nach nicht der Fall sei. «Der Puck wird hin und her gespielt, besser wäre es aber, wenn man sich zusammensetzt und spricht wie Erwachsene.» Ein Leutwiler erinnerte daran, wie schwierig die Fusion der Feuerwehren Dürrenäsch und Leutwil gewesen sei, heute funktioniere die gemeinsame Feuerwehr problemlos. Eine Votantin mahnte:

«Aufgeben nach kurzer Zeit ist meist keine nachhaltige Lösung.»

Sie habe mit Schülerinnen, Lehrern und Eltern gesprochen, keiner habe sich für eine Auflösung ausgesprochen. Der Verband sei nach wie vor eine Win-win-Situation für beide Gemeinden.

Welche Massnahme am Ende umgesetzt werde, sei noch völlig offen, sagte Ammann Spirgi. Man werde mit Dürrenäsch sprechen und die Bevölkerung anschliessend informieren. Eine Entscheidung könne an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung oder an der Sommergmeind getroffen werden. Wie die Situation in Dürrenäsch aussieht, beantwortet Gemeindeammann Josef Willi auf Anfrage wie folgt: «Dürrenäsch hält am Schulverband mit Leutwil fest. Sollte es eine Trennung geben, haben wir aber Lösungen, um die Schule alleine weiterzuführen.»