Marianne Hardegger zog gastronomisch nach Seon aufs Land

Lenzburg/Seon Von der Chlistadt ins Seetal: Sie betreibt nun ein Kafi statt eine Bar Marianne Hardegger hat fünf Jahre lang in Lenzburg eine Bar betrieben. Das «Chlistadt Kafi» wurde ihr zu gross, die Einnahmen stimmten nicht mehr - so machte sie dicht und eröffnete stattdessen das «Café Mary» im Seetal. Eva Wanner Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Marianne Hardegger in der Lounge ihres «Café Mary». Sandra Ardizzone

Marianne Hardegger ist glücklich. Lächelnd sitzt sie in ihrem Café Mary an der Reusstrasse in Seon, zufrieden blickt sie sich in ihrem kleinen, feinen Lokal Mary um. Erst kürzlich hat sie es aufgemacht und damit die Stadt Lenzburg gastronomisch hinter sich gelassen.

Denn das Gesicht der 37-Jährigen kennt man in einem anderen Umfeld. Vor rund fünf Jahren hatte sie mit einer Freundin eine Bar in der Aavorstadt eröffnet. «Carma» hiess das Herzensprojekt der beiden Frauen, die sich damit den Traum der Selbstständigkeit erfüllten. Nach zwei Jahren mussten sie aber einsehen, dass sie nicht beide vom Betrieb leben können. Hardegger blieb und gab der Bar, die nach den Anfangsbuchstaben der beiden Frauen benannt worden war, einen anderen Namen: «Chlistadt Kafi».

Drei Jahre lang wirtete die gelernte Hotelfachassistentin (heute Hotelfachfrau) nun alleine – unter schwierigen Umständen. Wie viele Gastrobetreibende war auch für Hardegger die Pandemie eine besonders schwierige Zeit. Und auch jene, seit der Bundesrat die Massnahmen aufgehoben hat, war nicht einfach.

«Man merkte, dass die Leute nicht mehr so nahe beieinander sein wollen», sagt Hardegger. Anlässe wie vor der Pandemie, mit DJ und Tanz, waren immer schlechter besucht. «Mir wurde das Lokal zu gross», sagt sie, und verweist auf die stattlichen 169 Quadratmeter.

Aus dem «Monty» wird das «Mary»

Hardegger, in der Ostschweiz aufgewachsen aber schon lange in Lenzburg wohnhaft, begann sich nach einem neuen Standort umzuschauen. Kleiner sollte es sein, etwas, das sie gut alleine stemmen kann. Und lieber ein Kafi mit Tagbetrieb als eine Bar, in der vor allem Abends Betrieb herrscht.

«Ich war überrascht, dass ich so nahe fündig wurde.» Tatsächlich, wenige Fahrminuten von Lenzburg weg, fand sie ein leeres Lokal: das ehemalige «Monty» in Seon. «Es ist mein kleines ‹Bijou›», freut sie sich. Sie nannte es Mary, aus zwei Gründen: «Das ist nahe am vorherigen Namen – und es ist mein Spitzname.»

Neugierige kamen mit Blumen

Am 17. Juni war Schluss in Lenzburg. Besonders Stammgäste, die in der Nähe des «Chlistadt Kafi» wohnen, hätten ihren Weggang sehr bedauert und kamen, um sich zu verabschieden. Um den neuen Lebensabschnitt zu beginnen, hatte Hardegger noch einiges zu tun: «Als wir den Keller räumten, dachte ich, das hört nicht mehr auf», meint sie und lacht.

Was sich in fünf Jahren so ansammelt, sei kaum zu glauben. Sie nahm mit, was ihr passend erschien und besonders gefällt und verschenkte und verkaufte anderes wie Gläser, die bodenlangen Vorhänge oder eine Festbankgarnitur.

Seit kurzem steht die Wirtin hinter dem Café- statt dem Bartresen. Sandra Ardizzone

Am 1. Juli ging es in Seon dann schon los. Ein enger Zeitplan – «es war sportlich» – der aber aufging. So bedauernd sie in Lenzburg verabschiedet wurde, so herzlich sei sie im Seetal empfangen worden: «Am Eröffnungstag kamen viele, die einfach mal reinschauen wollten. Einige hatten Blumen dabei und sagten mir, wie froh sie sind, dass sie sich nun wieder in einem Kafi treffen können.» Sie öffnet die Café-Türen jeweils von 8.30 Uhr bis 19 Uhr von Mittwoch bis Sonntag.

Vor allem Kaffee und Kuchen

Was sie besonders freute: Auch ehemalige «Chlistadt Kafi»-Gäste waren schon da, um die Gastgeberin zu besuchen – und ein bisschen im Mobiliar zu schwelgen, das sie gut kennen, etwa die Lounge aus Palettenmöbeln. «Es war schön, bekannte Gesichter zu sehen. Das macht einem Mut!» Die ersten Tage seien gut angelaufen, nicht zu ruhig und doch ruhig genug, dass sie Zeit habe, sich in die neue Situation einzufinden und langsam eine Routine zu entwickeln.

Restaurants wie etwa den «Sternen» gleich vis-à-vis will Hardegger nicht konkurrenzieren. Sie bietet denn auch vor allem Kaffee, Kuchen und Kleinigkeiten zum Essen wie Flammkuchen oder Toast an. Sie möchte ein Treffpunkt für tagsüber sein, wo sich Menschen begegnen. Genau das sei es, was die Gastronomie für sie ausmache: Sich Zeit für einen Schwatz und einen Kafi nehmen.

