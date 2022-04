Doch noch ein Veloweg zwischen Lenzburg und Seon?

Lenzburg/Seon Seit über 20 Jahren geplant: 2023 soll der Veloweg zwischen Lenzburg und Seon realisiert werden Die Radroute 550 über Staufen nach Lenzburg und Seon soll in drei Etappen errichtet werden. Die erste wurde 2020 realisiert, seitdem fuhren keine Bagger mehr auf. Der Projektleiter vom Kanton erklärt die Hintergründe. Anja Suter Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Zwischen Lenzburg und Staufen soll es einen Veloweg geben, die Idee stockt aber seit Jahren. Anja Suter

Wer mit dem Velo von Lenzburg nach Seon fahren möchte, hat bei der Streckenwahl verschiedene Optionen. Der schnellste Weg ist jener über die Seoner- und Lenzburgerstrasse. Doch auch wenn der Weg entlang der Kantonsstrasse effizient ist, ungefährlich ist er nicht. Ein Veloweg ist auf der Strecke nicht vorhanden, wer in die Pedalen tritt, spürt regelmässig den Fahrtwind von vorbeifahrenden Fahrzeugen.

Regelmässig wird über neue Velowege diskutiert. Der Ausbau des kantonalen Radroutennetzes in der Region Lenzburg ist auch vorgesehen. Ein Projekt für eine Radroute von Staufen über Lenzburg nach Seon ist seit über 20 Jahren im Kantonalen Richtplan eingetragen. Der geplante Radweg (550) soll 2340 Meter lang werden. Ursprünglich wurden die Kosten auf rund 3,6 Millionen Franken beziffert.

Seitens des Kantons plante man, das Projekt in drei Etappen umzusetzen. Im Oktober 2019 fand der Spatenstich für die erste Etappe in Staufen statt. Dort erklärte der damalige Gemeindeammann Otto Moser auch, was die ursprünglichen Pläne 2001 gewesen seien. Moser:

«Zu diesem Zeitpunkt verfolgte der Kanton Aargau das Ziel, bis 2015 einen durchgehenden Veloweg von Lenzburg bis Menziken zu erstellen.»

Die erste Etappe in Staufen wurde 2020 beendet. Seitdem sind keine Bagger mehr angerückt. Ursprünglich geplant war, dass mit der zweiten Etappe vom Waldausgang Lenzburg/Staufen bis zum Bahnübergang beim Seoner Industriegebiet Birren im September 2021 begonnen werden könne. Doch dazu kam es bis heute nicht.

Bei der erneuten Auflage gab es Einwendungen

Anstoss der Verzögerungen war eine erneute Auflage des dritten Abschnittes in der Gemeinde Seon infolge einer Projektänderung. Dabei ging es gemäss dem zuständigen Kreisingenieur Michael Wagner um «marginale Anpassungen». Im dritten Abschnitt mündet der Radweg beim Dorfeingang Seon in die Ziertalstrasse. «Bei der erneuten Auflage infolge Projektänderung gab es wieder Einwendungen, erklärt Christoph Nünlist, Projektleitung, Abteilung Tiefbau Kanton Aargau.

Diese habe man anschliessend mit den Einwendungen im zweiten Abschnitt gesammelt und abgearbeitet. «Dies dauert eine gewisse Zeit», sagt der Projektleiter. Inzwischen hat der Regierungsrat sowohl die zweite als auch die dritte Etappe des Projektes gutgeheissen. Noch läuft aber die Beschwerdefrist bis Ende dieser Woche gegen diesen Entscheid.

Auch wenn die Frist ohne Beschwerde verstreichen sollte, ist die Realisierung der letzten zwei Etappen noch nicht ganz in trockenen Tüchern. «Im Kanton Aargau haben wir ein zweistufiges Verfahren. Im ersten Verfahrensschritt geht es um das technische Projekt und eventuelle Einwendungen», so Nünlist. Im zweiten Verfahrensschritt werde die Entschädigung des Landerwerbs geregelt. Auch im zweiten Schritt bestehe die Möglichkeit einer Einwendung. Das Bauprojekt und die Enteignung als solches sei jedoch geklärt. «Das Projekt wurde vom Regierungsrat gutgeheissen. Jetzt geht es noch ums Finanzielle», fasst Nünlist zusammen.

In Zukunft muss die Hauptstrasse nicht mehr überquert werden

Der neue Radweg birgt für Zweiradfahrer einige Vorteile. Vor allem die erhöhte Sicherheit. Dadurch dass der Radweg neu auf der Westseite der Kantonsstrasse entlang des Bahngleises geführt wird, muss in Zukunft weder der «Seetaler» noch die Hauptstrasse gequert werden. Zudem würde es dann für Velofahrer eine direkte Verbindung vom Bahnhof Lenzburg ins Seetal geben. Zudem wird sowohl die zweite als auch die dritte Etappe auf eine Breite von drei Metern ausgebaut und so auch für den landwirtschaftlichen Betrieb erschlossen.

Christoph Nünlist hofft, dass die Arbeiten für die beiden Etappen in gut einem Jahr starten können. «Wenn nichts dazwischen kommt, wäre der Radweg dann noch im Jahr 2023 befahrbar», sagt er.

