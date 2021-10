1,5 Millionen Franken für die Ringstrasse Nord in Lenzburg

Lenzburg/Niederlenz Sanierung, Verlängerung und Areal-Entwicklung: 1,5 Millionen Franken für die Ringstrasse Nord Der Einwohnerrat Lenzburg soll am 38. Oktober drei Kredite sprechen – unter anderem für die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Gemeinde Niederlenz soll sich an den Projekten zu rund einem Viertel beteiligen. Valérie Jost Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Der Kreisel Hardstrasse soll grösser und sicherer werden. Valérie Jost / Aargauer Zeitung

Die Verlängerung der Ringstrasse Nord in Lenzburg und Niederlenz ist seit langem ein heisses Eisen: Ersten planerische Überlegungen gehen aufs Jahr 1933 zurück, seither erlitten mehrere Projekte politischen Schiffbruch. Nun versuchen es die beiden Gemeinden erneut. Anlass ist die kantonal geplante Sanierung des Freiämterplatzes (beim Malaga-Haus) sowie die Entwicklung des Areals Aabach-Nord, wie sie die neue Lenzburger BNO vorsieht.

In Lenzburg soll der Einwohnerrat deshalb am 28. Oktober zwei Kredite sprechen: einen Projektierungskredit von 172'500 Franken für die Verlängerung der Ringstrasse und einen Projektierungskredit von 43'500 Franken für die Aufwertung und Umgestaltung der Sägestrasse.

Am Kredit für die Ringstrassen-Verlängerung soll sich Niederlenz mit 41'400 Franken (24 Prozent) beteiligen, die Gemeindeversammlung entscheidet darüber am 26. November. Die Beteiligung entspricht dem Verhältnis der an die Ringstrasse angeschlossenen Arbeitszonen-Flächen.

34 Prozent mehr Verkehr in 12 Jahren

Als «verhältnismässig günstig» wird dieser Kredit in den Unterlagen bezeichnet. Dies, da seit 2002 schon viel Vorarbeit geleistet wurde – für 465'475 Franken, um genau zu sein, die auf die Erfolgsrechnung der Stadt genommen wurden. Auch hier soll die Gemeindeversammlung von Niederlenz über eine Beteiligung entscheiden – wegen zwischenzeitlichen Änderungen (namentlich Areal «Im Lenz») sind es hier nur 21 Prozent.

Was soll genau passieren? Gemäss den Unterlagen nahm der Verkehr auf der Sägestrasse innert 12 Jahren um 34 Prozent zu: 2018 waren es 5468 Fahrzeuge am Tag, darunter 12,7 Prozent Lastwägen. Dadurch und durch die Unübersichtlichkeit bei der ehemaligen Wisa-Gloria haben Fussgängerinnen und Fussgänger «Angst, die Strasse zu überqueren», so Christian Brenner, Leiter der städtischen Abteilung Tiefbau & Verkehr.

Die Situation soll verbessert werden: «Die Sägestrasse soll Quartierstrassencharakter erhalten», so Brenner. Dies etwa mit einer Tempo-30-Zone und einem partiellen Lastwagen-Fahrverbot (nur Zubringer). «Der Lastwagenverkehr soll auf die dann verlängerte Ringstrasse Nord verlagert werden», so Brenner.

Was, wenn der Einwohnerrat das Geschäft ablehnt? «Damit würde die Chance zur Umgestaltung und Aufwertung des historischen Areals um die ehemalige Wisa-Gloria verpasst», sagt Christian Brenner. «Mit der heutigen Situation des Durchgangsverkehrs vieler Lastwagen wäre dies kaum umsetzbar.»



Zwei Bäume kommen weg, ein lärmarmer Belag hin

Daneben stehen an der Ringstrasse Nord auch die fünfte und sechste Etappe der Sanierung an, weshalb der Einwohnerrat über einen Baukredit von 1'319'000 Franken befinden muss. Es geht um den 250 Meter langen Abschnitt zwischen der SBB-Unterführung und dem Kreisel Hardstrasse: Der Kreisel soll baulich angepasst werden, da wegen seiner Geometrie viele Lastwagen den Innenring überfahren müssen.

Ausserdem ist der Strassenbelag wegen dem Schwerverkehr in schlechtem Zustand, hier soll ein neuer, lärmarmer Belag eingebaut werden. Für das Vorhaben wird ein Landerwerb von 76 Quadratmetern nötig (nicht Teil der Vorlage). Ausserdem müssen zwei Bäume gefällt werden, dafür wird ein neuer gepflanzt.

Während der rund achtmonatigen Bauzeit (Baustart soll März 2022 sein) wird eine Lichtsignalanlage den Verkehr regeln, es kommt also zu einer einseitigen Strassensperrung. Jedoch nicht auf der gesamten Länge, so Christian Brenner: «Höchstwahrscheinlich wird die Anlage zwar während der gesamten Bauzeit, aber jeweils nur partiell eingesetzt.» Die genaue Etappierung folge nach dem Entscheid des Einwohnerrats.