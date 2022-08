Lenzburg/Hendschiken: Kanton investiert in Verkehrssicherheit

Lenzburg/Hendschiken Die neue Kreuzung soll’s richten: Kanton will gefährlichen Knoten für 12 Millionen Franken entwirren Die Barriere bleibt zwar und auch die Wartezeit verkürzt sich nicht. Was der Kanton zwischen Lenzburg und Hendschiken aber erreichen will, sind mehr Stauraum und mehr Verkehrssicherheit. Das entsprechende Projekt liegt jetzt öffentlich auf. Eva Wanner Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gefährliche Kreuzung: Links geht’s zum Bahnübergang, rechts zum Lastwagen-Abstellplatz. Eva Wanner

Diese Kreuzung braucht Nerven. Es herrscht mit einer Frequenz von über 20'000 Fahrzeugen am Tag nicht gerade wenig Verkehr. Lastwagen möchten auf die eine Strassenseite zum Abstellplatz, Autofahrerinnen und Velofahrer auf die andere, um den Bahnübergang zu queren. Auf der Hornerstrasse zwischen Lenzburg und Hendschiken kommt es immer wieder zu kritischen Situationen und Unfällen. Der Rückstau verleitet zu gefährlichen Manövern, die Bahnschranke schliesst sehr lange, der Stauraum für Wartende aber ist beschränkt.

All das schreibt das kantonale Departement für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) im technischen Bericht zum 12-Millionen-Projekt (Kostenvoranschlag vom Juni 2020), das ebendies ändern soll. Nicht die Wartezeiten an der Schranke, die weiterhin bis zu 20 Minuten lang unten bleiben und zu entsprechenden Wartezeiten führen wird. Verbessert werden soll aber die Verkehrssicherheit rundherum. Das Projekt liegt bis am 23. September auf der Gemeindeverwaltung in Hendschiken sowie im Försterhaus Lenzburg auf oder kann online auf der Seite des BVU eingesehen werden.

Diskutiert und geplant wird das Projekt schon länger. Im Rahmen der Projektierung des Knoten Neuhofs (bei der Berufsschule Lenzburg) sei festgestellt worden, dass der Belag im Bereich der Hornerstrasse in einem schlechten Zustand sei, heisst es im technischen Bericht. Eine Projektstudie von 2011 ergab, dass die gesamte Kreuzung an sich problematisch ist.

Sicherer für alle Verkehrsteilnehmenden

Mehrere Varianten seien diskutiert worden, ist dem Bericht weiter zu entnehmen. Etwa ein Kreisel, der aber «bedingt durch möglichen Rückstau (Bahnübergang) hinsichtlich des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit klare Defizite aufweist». Der Entscheid fiel auf die Ausgestaltung der Kreuzung zum T-Knoten mit Einspurstrecken, es wird ausserdem ein Mehrzweckstreifen realisiert.

Der Lastwagenabstellplatz auf der Südseite der Hornerstrasse soll bleiben, wird aber mit einer Rabatte von der Hauptstrasse abgetrennt, «um die Ein- und Ausfahrtsbereiche klar zu definieren». Ausserdem werde ein Beschleunigungsstreifen erstellt, der die Ausfahrt der Lastwagen sicherer mache.

Der neue T-Knoten soll Entlastung bringen. zvg

Durch den ausgestalteten Knoten wird klarer, wer wo einzuspuren hat, um in die gewünschte Richtung abzubiegen. Oder wie es im Bericht heisst: «Durch diese Lösung können die bisher schleppend verlaufenden Anschlüsse voneinander entflechtet werden. Die Vortrittsituation ist nun klar geregelt.» Verbessert werden sollen auch die Zufahrten zu bestehenden Liegenschaften (Garage Rotondo, Tankstelle sowie McDonald's).

Rodungen und Landerwerb nötig

Auch neben der Hauptstrasse soll gearbeitet werden: Der Radweg wird erweitert. Bislang führt er in eine Sackgasse. Von Lenzburg in Richtung Dintikon kommt man mit dem Velo heute via die Dorfkerne von Hendschiken und Dottikon. Eine direkte Verbindung besteht nicht. Das soll sich ändern; «mit der Sanierung der Hornerstrasse soll der Radweg im Bereich des Projektperimeters realisiert werden», heisst es im Projekt.

Ein Zeitplan für die Arbeiten an der Hornerstrasse ist nicht angegeben. Zu einer früheren Anfrage der AZ hiess es aber, der Kanton gehe aktuell davon aus, dass der Veloweg im Jahr 2024 weiter ausgebaut werden könne. Das definiert einen ungefähren Rahmen für das Gesamtprojekt. Aufgeführt ist im technischen Bericht eine Dauer: Von rund 14 Monaten Bauzeit geht das BVU demnach aus.

Die Bauarbeiten tangieren die angrenzende Waldfläche. Sprich: Es werden Bäume gerodet. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass das Werk auf den vorgesehenen Standort angewiesen ist. Da die Hauptstrasse «ortsfest» ist, lässt sich laut einem separaten Bericht an den Arbeiten nicht rütteln. Knapp 1800 Quadratmeter Wald, die der Ortsbürgergemeinde und dem Kanton gehören, werden demnach definitiv gerodet. Ebenso viel wird aber auch wieder aufgeforstet. Ausserdem müssen knapp 7000 Quadratmeter Land erworben werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen