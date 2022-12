Lenzburg/Doha «Das werden wir unser Leben lang nicht vergessen»: So erlebte der Lenzburg-Argentinier Fernando Scheps das WM-Final Zweimal war der argentinische WM-Sieg in greifbarer Nähe, zweimal glichen die Franzosen aus. Der seit über zehn Jahren im Aargau wohnhafte argentinische Influencer Fernando Scheps erzählt, wie dramatisch das Mitzittern vor Ort im Stadion in Katar war. Daniel Vizentini 19.12.2022, 15.44 Uhr

Fernando Scheps (im Argentinien-Trikot links) mit Freunden im Lusail-Stadion nach dem Finalsieg. Bild: zvg

«Das werden wir unser Leben lang nicht vergessen», sagt der Argentinier Fernando Scheps diesen Montag via Telefon aus Katar. In seinem Twitter-Konto «Viviendo en Suiza» berichtet der Wahl-Lenzburger über das Leben in der Schweiz. Über 36'300 Personen folgen ihm.

Beim Finaleinzug Argentiniens am letzten Donnerstag entschloss er sich, irgendwie an ein Ticket für das Spiel heranzukommen – für 1000 Franken, von denen er heute sagt: «Es war jeden Franken wert.» Begleitet von seinem Aarauer Schwager Sebastian und den zwei argentinischen Freunden Francisco und Alejandro flog er am Samstag nach Doha. Der Sonntag begann mit einem Grillfest – dem typischen Asado –, das die hunderten von argentinischen Fans bei den Touristenunterkünften irgendwie improvisierten. Etwa mit Bügelbrettern, die zu Tischen umfunktioniert wurden. «Das war episch», erzählt Fernando Scheps.

Alkohol floss im muslimischen Katar erwartungsgemäss praktisch keiner. «Am Schluss war das eine positive Erfahrung, ohne Alkohol gab es weniger Konflikte, alles war ruhiger.»

Bügelbretter als Tische: Argentinische Fans improvisieren in Katar einen typischen Asado vor dem Finalspiel gegen Frankreich. Video: Fernando Scheps

Im Stadion lagen die Nerven aber zeitweise dennoch blank. «Meine Hand hörte nicht auf zu zittern. Es gingen mir so viele Dinge durch den Kopf. Zu verlieren war schlicht keine Option», erzählt Fernando Scheps. Es war schwierig, sich nach den Ausgleichstreffern Frankreichs wieder aufzuraffen. Die vier Freunde lagen einander in den Armen, weinten zeitweise. «Wir wollen unbedingt, dass Messi seinen Platz über Maradona einnehmen kann, auch wegen der tollen Persönlichkeit, die er ist.»

Am Schluss kam dennoch alles gut. Bis spät blieben sie noch im Stadion und feierten, sahen den WM-Pokal aus der Nähe. «Dieses Finalspiel – ein grossartiges obendrein – war eine einmalige Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen lassen konnten.» Beim letzten WM-Titel Argentiniens 1986 war Fernando Scheps sechs Jahre alt. «Heute ist mein Sohn sechs.»

Das Feiern ging bis spät in die Nacht weiter: Am Sonntag war zudem Nationalfeiertag in Katar, viele Menschen waren auch deshalb auf den feierlich dekorierten Strassen unterwegs.

«Dass praktisch alle für Argentinien fänen, darunter viele Menschen aus Bangladesch, habe ich nicht erwartet», sagt der Wahl-Lenzburger. Franzosen seien nur sehr wenige da gewesen.