Malerlernende verwirklichen grosses Projekt

Lenzburg/Aarau Malerlernende bringen Fauchi an die Wand: So werden 43 Meter Korridor im neuen Turnzentrum aussehen Malerlernende der Berufsschule Aarau hatten die Aufgabe, Projekte für die Gestaltung eines L-förmigen Ganges im neuen Turnzentrum in Lenzburg einzureichen. Gewonnen hat ein Megawandbild mit Bezug zum Sport, aber auch zum Ort. Eva Wanner 18.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Turner-Parcours, unterbrochen von Fauchi – das Siegerprojekt, das einen Gang im neuen Turnzentrum zieren wird, bestach die Jury durch Originalität und den Bezug zum Sport und Lenzburg. zvg

Feuer lodert, Krallen brechen durch die Wand, ein gelbes Auge schaut einen bedrohlich an. Nächstes Bild: der feuerspeiende Drache in seiner voller Grösse – über ihn hinweg fliegt förmlich ein Turner, nebenan wird an der Sprossenwand trainiert. Was klingt wie ein Comic, ist irgendwie auch einer. Aber alles andere als ein gewöhnlicher: Bilder wie diese werden einen Gang im neuen Turnzentrum in Lenzburg zieren.

Die 1900 Quadratmeter neben dem bekannten roten Kletterzentrum, dem «Kraftreaktor», befinden sich voll im Bau. Bis Ende Jahr soll das Turnzentrum Aargau fertiggestellt werden. Im dreistöckigen Gebäude mit dem Namen «Magnesiaklotz» werden tagsüber Kaderathletinnen und Kaderathleten trainieren. Im Neubau untergebracht werden aber insgesamt Halle, Sportschule, Physio-, Kraft- und Erholungsräume, Turnverband, Spiegelräume und öffentliche Sportangebote. Das alles ist einer Mitteilung des Aargauer Turnverbands und von Generalplaner und Gesamtprojektleiter André Meier zu entnehmen. Und mehr: Eben, wie einer der Gänge aussehen soll.

Ein Projekt für die Praxis

Rund 43 Meter lang ist der L-förmige Gang und 3,3 Meter hoch. Eine riesengrosse Leinwand also, die bespielt werden will – und die gesehen wird: Mehrmals täglich werden Sportlerinnen und Athleten daran vorbeigehen. Betrachten werden sie dann, was sich Michelle Wettstein und Moritz Spuhler ausgedacht haben. Denn aus allen zehn Projekten, welche die Malerlernenden der Berufsschule Aarau gruppenweise eingereicht haben, hat ihres gewonnen. Alle Projekte werden im September in der Pausenhalle der Berufsschule in Aarau ausgestellt.

«An einer Projektarbeit dieser Art können viele Lernziele des Lehrplans für Maler an Berufsfachschulen abwechslungsreich, interessant und sehr praxisnahe unterrichtet werden», heisst es zu dieser besonderen Aufgabenstellung in der Mitteilung. «Zudem sind die ausgeführten Malerarbeiten an den Wänden letztendlich in den Korridoren sichtbar und verschwinden nicht in irgendeiner Schülermappe.»

Vorgabe war, dass die Arbeiten vor allem einen Bezug zum Turnsport herstellen. Bewertet wurden die Vorschläge von Jörg Sennrich und Fabian Käppeli (beide Aargauer Turnverband), Margret Baumann (Rektorin Berufsschule Aarau), Roland Meier (Maler, Meier Schmocker Baden), Vanessa Moser (Branding Richnerstutz), Adrian Stolz (Projektleiter Generalplaner am-architektur) sowie dem Lenzburger Künstler Alain Mieg.

Zum Siegerprojekt heisst es: «Die Wandbilder, welche ein hohes Mass an Originalität aufweisen, erzählen eine Geschichte und laden zum Verweilen, Nachdenken und Schmunzeln ein.» Die Erwartungen der Jury seien «in hohem Masse übertroffen» worden.

«Doch Helden kommen von ach so fern»

Das Siegerbild erzählt denn eben eine Geschichte; in vielen Bildern aber auch mit Worten. Denn an einem Stück Wand ist zu lesen: «Im Schloss Lenzburg wacht ein Drache mit Feuer und Glut, zerstört dabei jedes Hab und Gut. Doch Helden kommen von ach so fern, in der Not zu helfen mit grossem Mut. Sowas sah der Fauchi noch nie. Ein Akrobat der höher sprang als jedes Feuer von ihm. Dank den Sportlern für ihre Kunst, dass aus Sport Kunst entstehen tut.»

Verblüffter Drache: Jemanden, der höher springt, als er Feuer spuckt, hat Fauchi noch nie gesehen. zvg

An die Wand beziehungsweise die Wände bringen werden das Werk ebenfalls die Malerlernenden der Berufsschule. Unter Anleitung von Fachlehrpersonen werden sie ab November im Turnzentrum arbeiten. «Man darf gespannt sein über die Wirkung der Arbeit», schliesst die Mitteilung.