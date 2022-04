Lenzburg Wo kommt die neue Kantonsschule hin? Brugg startet Offensive, Lenzburg wartet zu Entweder Brugg-Windisch oder Lenzburg erhält eine neue Kantonsschule. Während in der Aarestadt nun ein grosses Banner hängt, sind in Lenzburg zwar Kommunikationsmassnahmen geplant – wann und in welcher Form, ist aber offen. Valérie Jost Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die IG Mittelschule Brugg-Windisch wirbt für die Kantonsschule und enthüllt ein grosses Plakat beim Busterminal. Michael Hunziker

Lenzburg und Brugg-Windisch befinden sich in einem Konkurrenzkampf: Nur eine der beiden Städte erhält eine Kantonsschule. Welche es sein wird, entscheidet der Grosse Rat im ersten Quartal 2023. Der Standortausbau im Aargau – auch das Fricktal erhält eine Kanti, in Stein – wird nötig wegen der steigenden Zahl Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler.

Seit Dienstag wirbt nun die Interessengemeinschaft Mittelschule Brugg-Windisch für ihren Standort: das Areal Bachthalen neben der Fachhochschule, das bereits zu zwei Dritteln dem Kanton gehört. «Zwei Gehminuten bis zur neuen Kanti Brugg-Windisch» steht mit grossen Buchstaben auf dem Banner, das beim Busterminal Campus am Brugger Bahnhof hängt.

Auch fand am Dienstagabend ein Medienanlass statt. In seiner Begrüssung sagte GLP-Grossrat Markus Lang, es gelte, möglichst früh klar Position zu beziehen und die Gründe für den Standort Brugg-Windisch darzulegen. Diese erläuterten in der Folge mehrere Referenten.

Wie kommt die Aktion in Lenzburg an, wo als Kanti-Standort das Zeughausareal hinter dem Bahnhof ins Rennen geschickt wurde? Die Kommunikationsoffensive aus der Konkurrenzstadt habe er «zur Kenntnis genommen», sagt der Lenzburger Stadtammann Daniel Mosimann (SP) auf Anfrage.

«Auch in Lenzburg werden wir in der nächsten Zeit die Vorteile des Zeughausareals als Kantonsschulstandort hervorheben.»

Angaben zu Form oder Zeitplan macht er keine. Diese Kommunikation sei aber bereits geplant, geschehe also «unabhängig von der Kampagne aus Brugg-Windisch», wie Mosimann betont.

Die Lenzburger Ortsbürgergemeinde bietet ihr Zeughausareal, hier aus der Vogelperspektive, im Baurecht an. Michael Küng

Auch in Lenzburg hat sich bereits eine Interessensgemeinschaft für eine Kanti gebildet. Die rund 110 Mitglieder – darunter sind neben Daniel Mosimanns Tochter, SP-Einwohnerrätin Julia Mosimann, auch die beiden Stadträtinnen Barbara Portmann-Müller (GLP) und Beatrice Taubert-Baldinger (SP) – setzten sich vor allem letztes Jahr für einen positiven Entscheid der Ortsbürgergemeinde ein. Denn diese wollte ihr Zeughausareal dem Kanton nicht verkaufen und entschied sich letzten Oktober auch erst nach einigem Hin und Her, ihm das Areal stattdessen im Baurecht zur Verfügung zu stellen.

Nach dem Entscheid hatte Daniel Mosimann der AZ zu Lenzburgs Chancen gesagt: «Es kommt neben dem Standortangebot von Brugg-Windisch auch auf die Situation in Aarau an. Falls der Schulabtausch dort zu Stande kommt, stehen die Chancen vielleicht noch 45 zu 55 Prozent zu Gunsten des Standorts Lenzburg.» Dieser Abtausch – der Kanton würde die Sportanlage Telli der Stadt Aarau abgeben und dafür die Schulanlage Zelgli erhalten – wurde nun Ende März in einer Absichtserklärung festgehalten. Was das für die Kanti-Frage bedeutet, bleibt abzuwarten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen