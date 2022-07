Auf dem Wisa-Gloria-Areal zieht Handwerk und Büro

Lenzburg Wo früher Spielzeug hergestellt wurde, entsteht ein Co-Working-Space – Toilette ohne Wasser inklusive Auf 400 Quadratmetern auf dem Wisa-Gloria-Areal entstehen Büro- und Handwerksräume, die sich Menschen teilen sollen. 14 Aktionäre stehen hinter dem Projekt Gloria, das im September offiziell eröffnet. Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Es wird: Christian Müller (links) und Rafael Enzler im Raum im Wisa-Gloria-Areal, wo der Co-Working-Space entsteht. Alex Spichale

Aussenstehende sehen andeutungsweise, wo es hingeht. Rafael Enzler und Christian Müller aber sehen schon das fertige Projekt, wenn sie auf die 400 Quadratmeter blicken. Die beiden Partner der Firma gutundgut blicken sich im ersten Stock der ehemaligen Spielzeugfabrik Wisa Gloria um, zeigen hier- und dorthin und erklären ihre Vision, in die bisher 700 freiwillige Arbeitsstunden investiert wurden.

Von einem erlebbaren Raum sprechen die beiden, von Miteinander, von Nachhaltigkeit. Alles zusammengefasst in «Gloria»: So haben sie den Co-Working-Space, der hier entsteht, getauft. Im August möchte «gutundgut» hier einziehen und den Arbeitsplatz testen, im September wird dann offiziell eröffnet. Zwischen zehn und 15 Personen werden im grossen Raum arbeiten, bisher vor allem Investoren.

Räume in den Raum gebaut

Das Konzept ist so simpel wie eben auch nicht. Der Raum mit der vier Meter hohen Decke soll so offen sein wie irgend möglich und doch so, dass sich zurückziehen kann, wer das will oder muss.

Drei Räume im Raum haben die Freiwilligen gebaut. Alex Spichale

Und so stehen da Räume im Raum: Zwei Telefonkabäuschen, in denen man in Ruhe Gespräche führen kann, kommen noch. Bereits erstellt sind die Werkstatt, wo unter anderem ein Uhrmacher arbeiten wird, und zwei Sitzungszimmer: drei Wände mit Fenstern, die schallschluckenden Vorhänge werden bald geliefert. Sie werden aus Restestoffen gefertigt, die Schreibtische stammen von einer Lenzburger Firma, andere Tische von der Uni Zürich, die Stühle kommen aus einem Callcenter – «wir möchten zeigen, dass es gut möglich ist, nachhaltig einzurichten», sagt Müller. Und nennt sein Highlight: die Fenster. «Sie stammen aus einem Umbau in Wohlen.» Und sie waren, wie vieles, gratis.

Eine der Telefonkabinen, in die man sich zurückziehen kann. Alex Spichale

Obwohl, ganz dann auch nicht. Möglicherweise stiftet «Gloria» der Bauherrschaft in Wohlen im Gegenzug einige Solarpaneele. Das aber nur, wenn das Crowdfunding auf lokalhelden.ch noch besser läuft. Denn: «Was es wirklich braucht, wird von Investorinnen und Investoren finanziert», erklärt Enzler.

Was «nice-to-have» wäre, würden die Initianten aus dem durch Spenden finanzierten Topf nehmen. Beteiligen kann man sich auch mit freiwilligem Engagement, also Zeit, oder konkreten Sachspenden wie einer Harasse Bier, Flipcharts oder einem Perserteppich. Bis auf das Bier gilt bei allem: Wenn gebraucht, dann besser. Denn die Nachhaltigkeit ist den Initianten wichtig.

Keine Spülung auf der Toilette

Zeigen wird sich das auch bei den Toiletten: Es werden Modelle ohne Wasser installiert. Eine Premiere, bisher kommen die Kompostsysteme bei mobilen Toiletten draussen zum Einsatz. Im Co-Working-Space in Lenzburg wird das Konzept erstmals in einem geschlossenen, festen Raum getestet. «Jeder Mensch braucht bis zu 15'000 Liter Wasser pro Jahr für die Toilettenspülung. Man kann sich ausrechnen, was gespart wird, wenn das bei bis zu 30 Personen ausfällt», erklärt Müller den ökologischen Gedanken. «Gloria» dient auch als Testlabor; die Erfahrungen, welche die Toilettenbenutzenden machen, leiten sie an die Herstellerfirma weiter.

Der Fussabdruck ihres Herzensprojekts auf dem belebten Areal; er ist Müller und Enzler spürbar wichtig. Sie vermitteln dabei aber keine Illusionen: Natürlich sei es bequemer und einfacher, alles neu zu kaufen, statt die Ohren und Augen offenzuhalten, wo brauchbares Interieur zu haben ist. Inzwischen habe sich aber herumgesprochen, wonach sie Ausschau halten, und sie bekommen Angebote.

Das Ziel sei eine Community, eine Gemeinschaft, zu bilden. Alex Spichale / LZB

Das alles klingt gut. Die Gretchenfrage muss dennoch gestellt werden: Es gab schon einmal einen Co-Working-Space in Lenzburg. Wobei die Betonung auf «gab» liegt. Warum soll «Gloria» nun funktionieren? «Wir haben ein ganz anderes Geschäftsmodell», so Enzler. «Gloria» sei mit 14 Aktionären breit abgestützt und das Ziel sei nicht, einfach Arbeitsplätze zu vermieten, sondern eine Community, eine Gemeinschaft, zu bilden.

Dass die Pandemie es möglich und nötig machte, den Arbeitsort flexibler zu gestalten und auszusuchen, komme ihnen entgegen. Der grosse Raum lasse ausserdem Anpassungen an die Bedürfnisse der Co-Workenden zu. Erst einmal soll aber der ursprüngliche Plan umgesetzt werden: offen, geschlossen, alleine und gemeinsam, alles aufs Mal.

