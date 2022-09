Co-Working-Space wurde eröffnet und Kinderwagen enthüllt

Lenzburg Wisa Gloria erhält in mehrfacher Hinsicht neuen Schwung Im frisch eröffneten Co-Working-Space in den Räumen der ehemaligen Spielzeugfabrik wird auch Florina Haderer anzutreffen sein. Sie lässt den Wisa-Gloria-Kulkinderwagen aufleben. Eva Wanner Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Der Co-Workiung-Space «Gloria» in Lenzburg wurde eröffnet, enthüllt wurden die beiden Kinderwagen, die dem Kultmodell von Wisa Gloria nachempfunden sind. Von links: Florina Haderer (Wisa Gloria), Rafael Enzler (gutundgut), SP-Stadträtin Beatrice Taubert und Christian Müller (gutundgut). Eva Wanner

«Bravo!», so prägnant lobte SP-Stadträtin Beatrice Taubert, was seit gestern Freitagabend in Lenzburg vollendet ist: Der Co-Working Space Gloria, der seinen Namen von seinem Standort hat. Denn die Arbeits-, und Handwerksplätze sind auf 400 Quadratmetern in einem Raum des ehemaligen Fabrikgebäudes von Wisa Gloria verteilt. Feierlich eröffnet wurden die Räumlichkeiten durch Gäste aus der Politik, solche, die tatkräftig angepackt und/oder mitfinanziert haben, Freunde und Familie sowie künftige Nutzerinnen und Nutzer.

«Teilen ist das Motto», sagte Taubert weiter, «Raum, Material und Gedanken». Gloria biete den Rahmen für kreative, neue Ideen, verbinde Kultur und Wirtschaft in einem Gebäude, das voll sei mit verschiedenen Kulturen und Menschen. «Es ist ein Beitrag zur Lebensqualität in Lenzburg», lobte sie weiter. Ein Raum, den Auswärtige wie Lenzburgerinnen nutzen können und sollen.

Die Neugier ist auf jeden Fall schon geweckt. Ein Blick in das Sitzungszimmer, einer in die kleinen Telefon-Kabäuschen, die aufgestellt wurden, damit man auch im gewollten Miteinander einmal in Ruhe ein Gespräch führen kann. Die kleine Küche, ja selbst die Toilette fand Anklang. Denn: Es ist die erste Toilette ohne Wasser, die in einem Bürogebäude installiert wurde. Bisher kamen die Kompostsysteme erst draussen zum Einsatz.

Die Nachhaltigkeit im Zentrum

Sichtlich erfreut über die grosse Gästeschar waren Rafael Enzler und Christian Müller. Die beiden Partner der Firma «gutundgut» stecken hinter «Gloria». «Wir wollen die Leute zusammenbringen, in einer Atmosphäre, in der einem wohl ist», sagte Enzler.

Unzählige Arbeitsstunden wurden in den Raum gesteckt. Und darin, ihn einzurichten. Denn: Das Mobiliar sowie das Material, um die Sitzungszimmer zu bauen, ist nicht neu, sondern alles Second-Hand, hat bereits eine Geschichte und nützte irgendwem. Auch hier wieder stand die Nachhaltigkeit im Vordergrund; ein Konzept, dem die Co-Working-Space-Initianten unbedingt folgen wollen.

Enthüllt und mit viel Applaus gelobt

Geschichte, das hat auch der Raum, in dem bald geteilt und gearbeitet wird. Früher wurde hier ikonisches Spielzeug hergestellt; Wisa Gloria war und ist schweizweit ein Begriff. Und das seit 140 Jahren, so lange existiert die Firma bereits. 2008 hat die Familie Haderer die Marke übernommen, um ihr neues Leben einzuhauchen. Und passend zum Jubiläum und zum Co-Working-Space hat Florina Haderer, die den Familienbetrieb dereinst übernehmen wird, sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie lässt den kultigen Kinderwagen von anno dazumal wieder aufleben.

Die beiden neuen Kinderwagenmodelle nach altem Vorbild von Wisa Gloria. Eva Wanner

Sichtlich gespannt auf die Reaktionen der Umstehenden enthüllte sie die beiden Modelle, «nur eines wäre ja langweilig», wie sie schmunzelnd meinte. Die typische Ei-Form und das Korbgeflecht bei einem der Modelle; unverkennbar Wisa Gloria. Lauter Applaus ertönte, die Freude bei der Familie Haderer war entsprechend gross. Nun gilt es, den Schweizer Kultkinderwagen noch an den Mann und die Frau zu bringen.

Am Samstag, 10. September 2022, findet von 10 bis 19 Uhr ein Tag der offenen Tür auf dem Areal statt. Man kann die Räumlichkeiten des Co-Working-Space besichtigen und es sind Kunstateliers auf dem Gelände geöffnet. Mehr Informationen unter www.gloria-lenzburg.ch

