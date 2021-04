Interview Lenzburgs Stadtrat Andreas Schmid über Sozialhilfebezüger, die Coronakrise und seine politischen Ambitionen Seine erste Amtsperiode ist geprägt vom Umbau der Sozialen Dienste der Stadt Lenzburg. Jetzt will Stadtrat Andreas Schmid Vizeammann werden. Was strebt der ambitionierte FDP-Politiker sonst noch an?

17.04.2021

Andreas Schmid (32) im Sitzungszimmer «Himmelsleiterli» im Hünerwadelhaus, wo der Stadtrat die Verwaltung zentralisieren will. Chris Iseli

Sie waren kürzlich mit Ihrer Familie auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer. Ist das nicht ein etwas gewagter Schritt, wo der Bundesrat doch empfiehlt, auf nicht notwendiges Reisen zu verzichten? Als Stadtrat haben Sie auch eine Art Vorbildfunktion.

Andreas Schmid: Wir hatten die Reise schon lange gebucht gehabt; und wenn man viel arbeitet, braucht es auch einmal eine Pause. Mit dem strengen Schutzkonzept mit mehrfachem Testen und einer Auslastung des Schiffs von nur zehn Prozent, ist das Risiko für die Verbreitung des Virus aus meiner Sicht nicht höher gewesen, als wenn wir Ferien in den Bergen gemacht hätten.

Auf Ihrer eigenen Website schreiben Sie: Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es. Sie sind nun rund drei Jahre Leiter der Lenzburger Sozialbehörde. Was haben Sie Gutes gemacht in dieser Zeit?

Wir haben die Weiterentwicklung der Sozialen Dienst lanciert und sind nun an der schrittweisen Umsetzung. Mit den getroffenen Massnahmen können die Sozialen Dienste mehr Zeit in die Arbeit mit den Klientinnen und Klienten investieren und sie so schneller wieder in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt integrieren. Zudem haben wir Strukturen geschaffen, die eine bessere Steuerung im Sozialbereich ermöglichen, dass heisst Sozialversicherungsleistungen und Rückerstattungen konsequent und rechtzeitig einzufordern. Mit der Umsetzung sind wir leider aufgrund einer weiteren Fallzunahme und personellen Veränderungen in den Sozialen Diensten nicht so rasch vorwärtsgekommen wie erhofft. Die Weiterentwicklung sollte voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden können.

Können mit diesem System unechte Sozialfälle besser verhindert werden?

Das ist die falsche Frage. Wir sollten uns nicht darauf versteifen, wie Sozialhilfemissbrauch verhindert werden kann. Das betrifft nur wenige Einzelfälle. Wichtig sind die folgenden Fragen: Wie können wir verhindern, dass jemand in der Sozialhilfe landet? Wie integriere ich die Menschen am schnellsten? Wie stelle ich sicher, alle Sozialversicherungsansprüche und Rückerstattungen einzubringen? Diese Fragen beantworten wir mit der Weiterentwicklung.

Sie haben die Sozialen Dienste umgebaut und personell um einen Viertel aufgestockt, nicht zuletzt mit dem Ziel, Kosten zu senken. Nach einer kurzen Entspannung ist der Nettoaufwand der Regelsozialhilfe wieder gestiegen, im vergangenen Jahr um 135 000 Franken auf rund drei Millionen Franken. Ziel also verpasst.

Der Nettoaufwand ist tatsächlich um vier Prozent angestiegen. Andererseits hatten wir aber eine Fallzunahme von rund 17 Prozent. Zudem liegt der Nettoaufwand immer noch tiefer als 2018. Bei einer detaillierteren Betrachtung sehen wir auch, dass wir den Nettoaufwand pro Fall von 2018 auf 2020 um zwölf Prozent senken konnten. Diese Entwicklung stimmt mich positiv. Andererseits gibt mir die Zunahme der Fälle zu denken.

Die Statistik zeigt, dass die Fälle gesamthaft von 437 auf 490 gestiegen sind. Wie wollen Sie diese Entwicklung bremsen?

Die Fallzunahme ist einerseits darauf zurückzuführen, dass Lenzburg als Zentrumsstadt ihrer Infrastruktur wegen attraktiv ist. Andererseits haben wir einen Wohnungsmarkt, der eine entsprechende Entwicklung begünstigt. Wir versuchen, der Entwicklung mit einer straffen Fallführung und Präventionsmassnahmen entgegenzuwirken.

In der Öffentlichkeit wird kolportiert, dass es in der Region Gemeinden gibt, die Sozialbezüger nach Lenzburg verweisen.

Das Abschieben von Sozialhilfeklienten ist gemäss Zuständigkeitsgesetz verboten. Wir haben aber tatsächlich den ein- oder anderen Fall, bei dem der Zuzug Fragen aufwirft.

Was unternimmt Lenzburg für die berufliche Wiedereingliederung von Sozialhilfebezügern? Gibt es Erfolgsgeschichten?

Wir setzen in Lenzburg stark auf Job-Coaching. Dieses beginnt beim Bewerben und endet, wenn eine Person gefestigt im Arbeitsmarkt angekommen ist. Auch im Asylwesen haben wir immer wieder Erfolgsgeschichten. Dort hat das erfolgreiche Integrieren einfach einen Haken: Lenzburg erhält wieder eine neue Person zugewiesen.

Mit welchen Auswirkungen der Krise für die Sozialhilfe rechnen Sie mittelfristig?

Ich hoffe, dass die Prognosen eintreffen und sich die Wirtschaft wie derzeit angekündigt, rasch erholt. So sollte eine übermässige pandemiebedingte Fallzunahme verhindert werden können. Ich frage mich aber, welche Auswirkungen Corona auf die psychische Gesundheit der Menschen haben wird. Aus meiner Sicht ist nicht auszuschliessen, dass dies zu einer Fallzunahme führen könnte.

Im letzten Jahr haben Sie eine Verstärkung der regionalen Zusammenarbeit bei der Sozialhilfe gefordert. Tut sich in diesem Bereich etwas?

Wir führen intensive Gespräche mit den Gemeinden in der Region. Ich bin überzeugt, dass regionale Sozialdienste der richtige Weg in die Zukunft sind. Wann es so weit sein wird, wird sich zeigen.

Sie haben die Alters-und Jugendkommissionen aufgelöst und anstelle eine generationenübergreifende Gesellschaftskommission eingeführt. Was hat sie in ihrem ersten Betriebsjahr erwirkt?

Die Gesellschaftskommission hat sich in ihrem ersten Betriebsjahr bereits mehreren Themen angenommen und dafür Arbeitsgruppen eingesetzt. Das bisher grösste Engagement war die Überprüfung und Konzepterarbeitung aller öffentlichen Spielplätze mit dem Ziel, diese aufzuwerten und Begegnungsplätze zu schaffen. Begonnen haben wir mit dem Spielplatz «Ziegelacker». Neue Schaukeln und ein neuer Spielplatz sind bereits vorhanden. Was noch kommt, sind Veloabstellplätze, ein grosses «Mülispiel» und ein offenes Bücherregal.

Bei der Kinderbetreuung haben Sie die Einkommensschwelle für Unterstützungsbeiträge auf 110 000 Franken erhöht, nachdem sie zuvor massiv gekürzt worden waren. Weshalb sind Sie zurückgekrebst?

Noch in der vorherigen Legislatur wurde das Konzept auf Basis des neuen Kinderbetreuungsgesetzes (Kibeg) erarbeitet. Man war davon ausgegangen, dass viel mehr Kinder ausserhalb der Stadt betreut werden, was nicht der Fall war. Mir ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges Anliegen. Der Einwohnerrat stellt mit dem Budget dem Stadtrat einen Betrag für diesen Zweck zur Verfügung. Also ist es auch richtig, dass der Stadtrat ein System umsetzt, welches den budgetierten Betrag den Familien zukommen lässt.

Bei den Gesamterneuerungswahlen treten Sie als Vizeammann an. Gibt es noch mehr Veränderungsgelüste? Vor vier Jahren als Stadtratskandidat nannten Sie als Wunschressorts «das Soziale oder den Bau».

Ich kann mir einen Ressortwechsel vorstellen. Das Ressort Bau steht vor grossen Vorhaben – zum Beispiel BNO, Bahnhof, Werkhof –, für die ich mich durchaus begeistern könnte. Entscheidend für die Ressortverteilung wird jedoch sein, wie sich der neue Stadtrat zusammensetzt.