Lenzburg Wie kann das Hotel Lenzburg umgenutzt werden? Die Aavorstadt ist ein heikles Pflaster Nach der Betriebsaufgabe sollen die Liegenschaften des bisherigen Hotels anderweitig verwendet werden. Wir haben nachgefragt, was in der Altstadzone, zu der die Aavorstadt gehört, überhaupt möglich ist.

Ruth Steiner 01.03.2021, 05.00 Uhr

In der Aavorstadt ist ein Bauvorhaben seit Längerem blockiert (links). Das Hotel Lenzburg (gelbes Gebäude mit grünen Fensterläden, rechte Bildhälfte) soll umgenutzt werden. Ruth Steiner / Aargauer Zeitung

Bekannt ist bisher einzig dies: Das Hotel Lenzburg wird nach der Schliessung des Betriebs und nach dem Verkauf der Liegenschaften umgenutzt. Der noch nicht bekannte neue Besitzer hat andere Pläne mit dem Haus. Die Aufgabe, die Liegenschaft einer neuen Nutzung zuzuführen, ist jedoch äusserst anspruchsvoll. In der Vergangenheit sind verschiedene Bauprojekte in der Stadt mit Einwendungen verzögert worden und auch bei der Mitwirkung der laufenden Revision der Bau- und Nutzungsordnung wurde gefordert: mehr Respekt vor dem ISOS. (Das Ortsbild von Lenzburg ist gemäss dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) national bedeutend.).

Die AZ wollte von der Stadt Lenzburg, Abteilung Stadtplanung und Hochbau, wissen, welche Rahmenbedingungen sich für eine Umnutzung der Hotel-Liegenschaften stellen.

1. Im bisherigen Hotel Lenzburg soll kein Hotel mehr betrieben werden. Welche Möglichkeiten gibt es, die Häuser neu zu nutzen?

Das Hotel Lenzburg liegt aktuell in der Zone «weitere Schutzzone B» und ist überlagert mit der Umgebungsschutzzone für die Altstadt. Das der Schutzzone B zugeordnete Gebiet mit den zugehörigen Gärten gehört zu der ältesten Stadterweiterung aus dem 18. Jahrhundert. Die Schutzzone B soll in ihrem Bestand und mit ihren charakteristischen Elementen des städtebaulichen Grundmusters erhalten und erneuert werden. Es gelten weitgehend die Grundsätze der Altstadtzone. Zugelassen ist die Wohnnutzung und mässig störendes Gewerbe. Als mässig störend gelten Betriebe mit Auswirkungen, die im Rahmen herkömmlicher Handwerks- und Gewerbebetriebe bleiben, auf die üblichen Arbeits- oder Öffnungszeiten beschränkt sind und nur vorübergehend auftreten.

In der Gesamtrevision der Nutzungsplanung ist vorgesehen, das Hotel Lenzburg in der Zone «weitere Schutzzone B» zu belassen. Die der Schutzzone B zugeordneten Gebiete sind mit ihren charakteristischen Elementen des städtebaulichen Grundmusters zu erhalten. Dementsprechend ist das Gebiet auch in den Entwürfen zur BNO-Revision dem städtebaulichen Grundmuster zugeteilt, dessen wesentliche Elemente (insbesondere die Gebäudereihe der Aavorstadt vom Hünerwadelhaus bis und mit dem Hotel Lenzburg) in ihrem Charakter und weitgehend in ihrem Bestand zu erhalten sind. Auch gemäss den Entwürfen der BNO-Revision gelten in der Schutzzone B die Bestimmungen der Altstadtzone. Zulässig sind nach wie vor Wohnnutzungen und nicht bis mässig störende Betriebsnutzungen.

2. Sind die Fassaden der beiden Häuser geschützt?

Die zwei Häuser sind weder kantonal denkmalgeschützt noch sind sie im Inventar der Bauten von kommunaler Bedeutung aufgeführt. Mit den Vorschriften der Schutzzone B, deren Anknüpfung an die Bestimmungen der Altstadtzone und der Zugehörigkeit zum städtebaulichen Grundmuster gilt für das Hotel Lenzburg jedoch ein grosser Schutz. Für die Einpassung gelten die allgemeinen Zonenbestimmungen der Schutzzone B und somit der Altstadtzone, welche hohe Anforderungen stellt (analog Altstadtzone; Berücksichtigung ISOS, Wirkung von benachbarten Denkmälern und so weiter).

3. Für welche baulichen Eingriffe wird in der Aavorstadt ein Baugesuch benötigt?

Sämtliche inneren und äusseren Sanierungen und Renovationen sind in der Altstadt und somit auch der Schutzzone B vor Inangriffnahme mit der Stadt zu besprechen. Grundsätzlich sind Massnahmen baubewilligungspflichtig, welche die Nutzung beeinflussen, die den Raum und die Erscheinung äusserlich verändern, die Erschliessung und die Umwelt beeinträchtigen. Die räumliche Bedeutung des Vorhabens ist insgesamt relevant (Gesamtsicht), wobei auch die Art und Empfindlichkeit der Umgebung des Vorhabens berücksichtigt werden muss (Schutzzone B, ISOS, benachbarte Denkmäler, Kantonsstrasse etc.). Fazit: Im und um das Hotel Lenzburg ist im Grundsatz für alle baulichen Eingriffe ein Baugesuch einzureichen, auch bei Umnutzungen ohne bauliche Eingriffe kann ein Baugesuch erforderlich sein. Deshalb wird die Stadt die Umnutzung eng begleiten.