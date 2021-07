Lenzburg Wie der Freischaren-Schlachtruf an die Fussball-Europameisterschaft kam Im Schweiz-Spanien-Penaltythriller waren das Lenzburger Wappen und der «Honolulu»-Schlachtruf der Freischaren für ein Millionenpublikum zu sehen. Wie kam es dazu? Pünktlich zum Jugendfest hat die AZ den Urheber gefunden. Florian Wicki 09.07.2021, 13.55 Uhr

Christian Kieser war mit der Lenzburg-Flagge an drei Nati-Spielen an der EM; in Rom, Bukarest und St.Petersburg. Im Hintergrund die Lenzburg. Jean-Daniel Ruffieux

Wer die letzten Spiele der Schweiz aufmerksam im Fernsehen verfolgt hat – und das gilt für Millionen von Fernsehzuschauern auf der ganzen Welt –, sah früher oder später diese oder eine ähnliche Szene auf den offiziellen Kamerabildern der Uefa:

Die Aargauer Zeitung hat den Mann ausfindig gemacht, der an der Fussball-Europameisterschaft das Lenzburger Wappen in die Welt getragen hat. Es ist – wie zu erwarten war – ein bekennender Lenzburger Freischärler mit Namen Christian Kieser.

Kieser erklärt auf Anfrage, er sei privat an die Europameisterschaft gefahren. Dabei habe es unter den Schweizer Fans eine Absprache gegeben, dass man keine Kantonsfahnen mitnimmt, um im Stadion eine geeinte Schweizer Fangemeinschaft zu bilden. Darum habe er sich kurzerhand entschlossen, dieses ungeschriebene, aber abgemachte Gesetz mit dem Wappen der Stadt Lenzburg zu umgehen.

Gastauftritt im Rittersaal

Der «Honolulu!»-Schlachtruf der Lenzburger Freischaren kam erst im letzten Spiel der Schweizer Nati gegen Spanien auf die Flagge, der kurzen zeitlichen Distanz zwischen dem Spiel und dem Freischarenmanöver am Jugendfest geschuldet.

Zurück in der Schweiz erreichte Kieser eine Vielzahl Rückmeldungen von Bekannten aus aller Welt, die das Spiel mitverfolgt und ihn – oder seine Flagge zumindest – im Fernsehen erkannt haben.

Unter anderem seine Kameraden bei den Lenzburger Freischaren. So geschah es dann auch, dass Kieser in Fanmontur dabei war, als zwei Freischärler zusammen mit dem gefangen genommenen Zugführer der Kadetten und der erbeuteten Kadetten-Flagge am vergangenen Dienstagabend als Teil des Manövers die Sitzung des Lenzburger Einwohnerrats stürmte.

Der Auftritt der Freischaren im Rittersaal des Schloss Lenzburg anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 6. Juli 2021. Urs Helbling

An den restlichen Manövertagen nahm Kieser auch teil, erst in den Farben der Schweiz und später in Freischärler-Montur mit Gewehr.