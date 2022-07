So entstand das Freischarenmanöver von Lenzburg

Lenzburg Wie alles begann und was das Manöver bedeutet: «Die Ordnung gewinnt gegen das Ungeordnete, Wilde» Christoph Moser, langjähriger Stadtschreiber von Lenzburg und heute Stadtarchivar, erklärt den Hintergrund des Freischarenmanövers in der Stadt. Anja Suter 1 Kommentar 07.07.2022, 05.00 Uhr

Das Lenzburger Freischarenmanöver 2021 auf dem Goffersberg im Rahmen des «Jugendfest light». Fabio Baranzini

Über das Lenzburger Freischarenmanöver wurde dieses Jahr viel diskutiert. Ob es stattfinden solle, in welcher Form und ob diese Tradition – unabhängig von der aktuellen Kriegssituation – überhaupt noch Platz am Lenzburger Jugendfest haben soll.

Einer, der diesen nun 170 Jahre alten Brauch gut kennt, ist Christoph Moser. Der 74-Jährige hat fast sein ganzes Leben in Lenzburg verbracht und hat 32 Jahre als Stadt­schreiber gewirkt. Seit seiner Pensionierung Ende 2010 widmet er sich dem Stadtarchiv und der Geschichte Lenzburgs.

Er kennt das Freischarenmanöver und seine Hintergründe. Nicht, weil er jahrzehn­telang am Manöver mitgewirkt hätte, sondern weil er über die Jahrzehnte hin­weg mit den Lenzburgern und ihren Bräuchen gelebt hat, wie er sagt. Seine aktive Phase als Freischar dauerte nur kurz, von seiner Pensionierung bis zum Manöver 2018.

Als Stadtschreiber beschäftigte ihn vorher das Jugendfest als Verantwort­licher für die Betreuung der Gäste vollständig. Wenn man mit dem Lenzburger Stadtarchivar über das Manöver sprechen möchte und darauf hinweist, dass man noch nicht so viel über das Manöver weiss, wie man gerne möchte, empfiehlt er die Lektüre «Jugendfest mit Freischaren», die zum 150-Jahr-Jubiläum des Freischarenmanövers erschien.

Christoph Moser ist ehemaliger Stadtschreiber und kümmert sich um das Lenzburger Stadtarchiv. Valentin Hehli

Die Kadetten gab es schon vor dem ersten Freischaren­manöver von 1852. Noch unter der alten Berner Herrschaft war in Lenzburg, unter der Ägide des Baumwollverlegers und Bleicheherrn Gottlieb Hünerwadel, ein kleines Kadettenkorps aufgestellt worden. Richtigen Aufschwung nahm das Kadettenwesen dann nach der Gründung des Kantons Aargau. Die Städte stell­ten ihre Kadettenkorps auf, und unter diesen entstanden rege Kontakte. Sie be­suchten einander und führten Manöver durch.

Sinn und Zweck dieser Kadetten war, so erläutert Moser weiter, ganz klar die militärische Vorausbildung der Jugend, die Erziehung zu ge­ordnetem Verhalten, welches die Armeen der nach der Französischen Revolution und der Aufklärung allmählich neu aufkommenden Nationalstaaten kennzeichnen sollte.

Die Jugend, die Zukunft gewinnt

Angeregt durch Ereignisse wie den Freiämtersturm bilde­te sich in Lenzburg 1852 eine Gruppe von Freischaren, die den Kadetten in ei­nem Manöver entgegentrat. Die Kadetten hatten damit einen Manöverpartner, ohne zu befreundeten Kadettenkorps reisen oder diese nach Lenzburg einladen zu müssen. Und so hat sich das Freischarenmanöver in Lenzburg eingebürgert.

Der alt Stadtschreiber betont dabei: «Bei allem Lärm von Gewehr- und Kano­nenschüssen ist es keineswegs ein Kriegsspiel, sondern ein Spiel, das ein Spiegel tieferer Wahrheiten ist.» Es kämpften die grossmäuli­gen, wilden Horden der Freischaren in anscheinend ungeordnetem Kampf ge­gen die diszipliniert auftretenden Kadetten, die schliesslich den Sieg davontra­gen; «die Ordnung gewinnt gegen das Ungeordnete, Wilde», philosophiert Moser.

Beim Sieg der Kadetten über die Freischaren «gewinnt also die Jugend und damit unsere Zukunft. Und was passt besser zu unserem Jugendfest»? Ausserdem könnten die Freischaren einmal für einige Stunden ein ganz ande­rer Mensch sein, «dem geordneten Zivilleben entfliehen und sich als furchterregende, wild gebärdende Horde ent­falten. Das ist in der streng geordneten Welt des historischen Berner Aargaus, der die Fasnacht nicht kennt, eine willkommene Gelegenheit zu einem Abste­cher aus dem Alltag».

Ohne Manöver «würde etwas fehlen»

Er sei froh, dass das Manöver in diesem Jahr stattfinden könne, sagt Moser. «Sonst wäre es für viele Lenzburgerinnen und Lenzburger kein vollwertiges Ju­gendfest, und eine ganze Schülergeneration hätte es verpasst, als Kadetten am Manöver teilzunehmen.»

Wenn während des Ersten und des Zweiten Weltkrieges auf die Freischaren­manöver verzichtet wurde, so seien die Verhältnisse nicht mit heute zu verglei­chen, denn einerseits – so Moser – war die Schweiz damals von kriegsführen­den Staaten umschlossen und andererseits fehlten den Kadetten die In­struktoren, da sie in der Armee Dienst leisteten.

Gerne wird der Stadtarchivar auch das heurige Freischarenmanöver als Zu­schauer mitverfolgen. Und möchte erwähnen, dass sich wohl die wenigsten Zu­schauer bewusst seien, welch enorme Vorbereitungs- und Planungsarbeit hinter dem «ungeordnet-geordneten» Kampf steht und mit welchem Riesen­aufwand die Ausrüstung der Truppe und die Bereitstellung des Materials ver­bunden ist. So brauche es beispielsweise für die Kadettengewehre eine speziel­le Munition.

Oder die Schüsse der Kanonen, die aus Schwarzpulver, Zeitungspapier und weiteren Zutaten selber hergestellt werden müssen. Früher habe man Schwarzpulver noch ohne weiteres erwerben können, heute müsse man für jedes Manöver eine entsprechende Bewilligung nach Sprengstoffge­setz bei der Kantonspolizei einholen.

