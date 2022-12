Lenzburg: Eine ehemalige Prostituierte erzählt

Lenzburg «Wenn Prostitution ein normaler Beruf ist, warum stellt man sich als Prostituierte dann nicht an eine Berufsmesse?» Mia hat den Absprung aus dem Rotlichtmilieu geschafft. Die 20-Jährige erzählte auf Einladung der Frauen von Die Mitte Schweiz, wie ihr das gelang und was sie in rund drei Jahren als Prostituierte erlebt hat. Eva Wanner Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Die Arbeit als Prostituierte sei traumatisierend, sagt eine Aussteigerin. Symbolbild: Dominik Wunderli

Während zweier Jahre sprach Aline Wüst mit Prostituierten, Freiern, Psychiatern, trieb Geld von einem Freier ein und wagte sich knietief ins Milieu, ins Sexgewerbe. Die ehemalige AZ-Redaktorin hat das, was sie erfahren und erlebt hat, im Buch «Piff Paff Puff – Prostitution in der Schweiz» festgehalten.

Christina Bachmann-Roth und Aline Wüst diskutieren angeregt beim Anlass der Mitte-Frauen zum Thema Prostitution. Bild: zvg

An einem Anlass, organisiert von den Frauen von Die Mitte Schweiz und moderiert von deren Präsidentin, der Lenzburgerin Christina Bachmann-Roth, las Wüst die Einleitung vor. Und nur diese, denn der Rest steht im Buch – und ein weiterer Gast sollte an diesem Abend ausführlich zu Wort kommen: Mia (Name geändert), 20 Jahre jung, ehemalige Prostituierte.

Ein Loverboy stiess sie ins Milieu

Aufgewachsen ist Mia in Deutschland. Die Mutter verliess die Familie früh, Kindheit und Jugend waren von Armut geprägt – was ebenfalls fehlte, waren Liebe und Geborgenheit. Noch vor ihrem 18. Lebensjahr traf sie auf einer Datingplattform auf einen Mann. Es war Liebe, die richtig grosse Liebe. Für Mia. Und sie dachte, für ihn sei es das auch. Stattdessen stellte er sich als sogenannter «Loverboy» heraus, er schickte sie auf die Strasse, sie sollte für ihn anschaffen. «Es ist so verdammt schwierig, wenn einen jemand mit den eigenen Gefühlen manipuliert», sagte sie offen und ehrlich – und nahm auch sonst kein Blatt vor den Mund.

Denn das ist ihr Ziel: Über das Thema sprechen, ihm eine Plattform in der Öffentlichkeit geben, Fragen beantworten, wie sie es am Donnerstagabend tat.«Das Thema Prostitution wird entweder ganz verschwiegen oder schöngeredet», sagte die heute 20-Jährige. Man spreche von einem normalen Beruf, romantisiere es gar als das älteste Gewerbe der Welt. «Kein Mädchen sagt in der Schule, dass es später Prostituierte werden will», sagte sie energisch, und setzte noch einen drauf: «Wenn Prostitution ein normaler Beruf ist, warum stellt man sich als Prostituierte dann nicht an eine Berufsmesse?»

Keine Selbstbestimmung für die Frauen

Noch nie habe sie eine Frau getroffen, die diesem Gewerbe gerne und freiwillig nachgehe. Sie erzählte von einem Club in der Schweiz, in dem sie zwischenzeitlich arbeitete. Während die Prostituierten aufgefordert wurden, sich so richtig aufzubrezeln und chic zu machen, waren die Zimmer, in denen sie schlafen sollten, miserabel. Ihres war etwa mit einer Strohmatratze ausgelegt. Prostitution sei eine Maskerade, schlussfolgerte Mia. Die Frauen ziehen sich auch eine psychische Maske über.

Und bei allem werden die Frauen immer fremdbestimmt. Von Männern, die sie anpreisen; Leistungen, die nie mit ihnen abgesprochen wurden, inklusive. Es sei unvorstellbar, wie viele Dienstleistungen ohne Schutz in Form von Kondomen die Frauen auf Geheiss ausführen müssten. Mia arbeitete an verschiedenen Orten, musste da 50 Prozent ihres Verdiensts abgeben – «wofür eigentlich?» –, musste dort 6500 Franken monatlich für ein schäbiges Zimmer zahlen. Und dann seien da die Freier. «Je reicher, desto schlimmer die Wünsche und Fetische.» Noch harmloser jener, bei dem sie sich wie eine Vierjährige verhalten sollte. «Ich habe Übergriffe erlebt, wurde verprügelt, behandelt wie ein Ding, gekauft wie ein Stück Fleisch.»

«Prostitution ist nicht normal»

Das alles konnte man mit ihr machen, weil sie, wie viele andere Frauen im Gewerbe, in einer schwachen Position seien. Sie hätten kein Umfeld mehr, keine Perspektive auf einen Ausstieg, auf ein normales Leben. «Denn Prostitution ist nicht normal. Es ist eine andere Welt. Es ist traumatisierend.»

Sie habe sich schliesslich an eine Hilfsorganisation gewandt. Dort wurde sie gedrängt, zur Polizei zu gehen, «aber ich hatte und habe Angst um mich und meine Familie», denn der Loverboy sei immer noch irgendwo da draussen. Als sie sich weigerte, wurde sie auf die Strasse gesetzt. Erst die Organisation «Heartwings» half ihr wirklich. «Was ich brauchte, war nicht nur ein Dach über dem Kopf, auch wenn ich dafür sehr dankbar war, sondern jemand, der mit zuhört.»

Aufklärung, Nordisches Modell und das Soziale

Drei Faktoren sind für Mia der entscheidende Weg, um Prostitution ein Ende zu setzen – was ihrer Ansicht nach dringend nötig wäre. Erstens: Aufklärung. Sie selbst hatte noch nie von einem Loverboy gehört. Erst, als ihr irgendwann beim Ausstieg ein Flyer in die Hand gedrückt wurde, realisierte sie, was mit ihr passiert war. Zweitens: das sogenannte Nordische Modell, wobei nicht die Frauen, sondern die Freier bestraft werden. Drittens: der soziale Aspekt. Zuhören. Den Frauen eine Möglichkeit bieten, anderweitig Geld zu verdienen. Und ein Netzwerk, an das sie sich wenden können und das sie auffängt.

Gefordert wäre dabei auch die Politik. «Das Thema ist politisch sehr umstritten», sagte Christina Bachmann-Roth. «Denn Prostitution ist ein Milliardengeschäft in der Schweiz und viele sind interessiert daran, dass es bestehen bleibt.» Die Anwesenden diskutierten angeregt mit und eine meinte schliesslich: «Was sich ändern muss, ist das Denken. Man müsste die Männer, die Frauen kaufen, ächten. Nicht die Frauen, wie man es heute tut.»

