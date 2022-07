Weltneuheit: Der Fleischersatz aus der Schweiz

Lenzburg Weltneuheit aus der Schweiz: Der Aargauer Unternehmer Christoph Nyfeler erklärt, wie aus Biertreber ein Fleischersatz wird Ein Fleischersatz ganz aus der Schweiz – und aus einem Abfallprodukt: Der Lenzburger Unternehmer Christoph Nyfeler ist an einem Joint Venture beteiligt, das aus Treber, der bei der Herstellung von Bier mit seinem Schweizer Malz anfällt, ein Lebensmittel produziert. Eva Wanner Jetzt kommentieren 05.07.2022, 16.21 Uhr

Sie heisst «Schweizer Mälzerei» und was draufsteht, ist auch drin. 120 Landwirte, viele davon aus dem Aargau, liefern Gerste in die Firma in Möriken-Wildegg, die im Januar den Betrieb aufgenommen hat. Sie ist die einzige ihrer Art; denn alle Produktionsschritte finden im Inland statt. Das meiste Braumalz, das in der Schweiz verwendet wird, wird im Ausland verarbeitet.

Und das sind die Macher:

V.l.: Fred Witschi vom neu gegründeten Joint Venture Circular Food Solution, Unternehmer Christoph Nyfeler, Unternehmer Johannes Wick und Carsten Petry, Circular Food Solution stehen vor dem Herzstück der Produktionsanlage in Uzwil. zvg

Das fertige Schweizer Malz geht von Möriken-Wildegg an Destillerien und Brauereien. Und Letztere sollen das, was nach dem Bierbrauen übrig bleibt, künftig wieder an den Mann liefern, der hinter der Mälzerei steht. Christoph Nyfeler führt ein Joint-Venture mit der Bühler Group Uzwil. Unter dem Namen Circular Food Solutions Switzerland AG soll aus Biertreber ein Fleischersatz hergestellt werden.

Das ist nicht nur eine Neuheit in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt, erläutert Nyfeler. «Die meisten sogenannten Meat Analogs bestehen aus Soja», sagt er, «und das wiederum wird zu einem Grossteil aus China importiert». Das Ziel des Joint Venture sei, eine Fleischalternative mit purer Swissness anbieten zu können.

Also: Aus der Schweizer Gerste wird in Möriken-Wildegg Malz, das an inländische Brauereien geht und das, was dort als Treber anfällt, wird dann wieder in der Schweiz zu einem fleischlosen Produkt verarbeitet. Gespräche mit den Brauereien aus dem Kundenstamm der Schweizer Mälzerei seien erfolgreich verlaufen, verrät Nyfeler. Das Interesse sei definitiv da; der Markt für eine pflanzliche Alternative zu Fleisch wächst stetig.

Auf den Teller statt in die Tonne

Nebst der Regionalität lautet das zweite Zauberwort in der Formel «Upcycling», also die Aufwertung von Lebensmitteln. Traditionell, so heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Firmen, werde Treber als Tierfutter weiterverwendet – oder aber er wird entsorgt. «Doch ein Grossteil des nahrhaften Teils des Getreides befindet sich in diesem Biertreber.»

Treber, der beim Brauen als Abfallprodukt entsteht, wird entweder entsorgt oder dient als Tierfutter. Symbolbild; Sandra Ardizzone

Wie aus diesem wiederum Lebensmittel entstehen können, hat die Circular Food Solutions die vergangenen drei Jahre erprobt. Dann wurde sie als Spin-off der Bühler Group gegründet, unter den Fittichen der beiden Firmen soll sie nun gross und wirtschaftlich werden. «Wir sind definitiv nicht mehr im Stadium der Projektstudie, es funktioniert», sagt Nyfeler. Metzgereien und Detailhändler hätten das Produkt getestet und für gut befunden.

Die Geschäftsstelle der Circular Food Solutions Switzerland AG befindet sich in Lenzburg und gepröbelt wurde bisher in Uzwil. Wo der definitive Produktionsstandort hinkommen will, verrät Nyfeler noch nicht. Ziel ist aber, dass der Betrieb bis in einem Jahr aufgenommen werden kann.

