Brian K.: Nach einem Kampf wurden weitere Mitarbeitende angeklagt

Lenzburg Weiteres Kapitel in Sachen Brian K.: Gefängnismitarbeiter freigesprochen Als Brian K. von Lenzburg zurück in die Pöschwies überführt werden sollte, kam es zu einem Kampf zwischen dem Häftling und Aufsehern. Ein Gefängnismitarbeiter und ein externer Berater sahen sich das Video vom Vorfall an, stellten aber nichts Strafbares fest. Und doch wollte die Staatsanwaltschaft die beiden wegen Begünstigung bestrafen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 16.03.2022, 15.07 Uhr

Brian K. sollte von der Justizvollzugsanstalt Lenzburg zurück in die Pöschwies überführt werden. Dabei kam es zum Kampf. Bild: Severin Bigler

«Als ich die Vorladung erhielt, bin ich aus allen Wolken gefallen», sagt Beat (alle Namen geändert) am Mittwochmorgen vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Walter ging es gleich: «Ich war perplex und irritiert.»

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden etwas vor, das mit dem inzwischen wohl berühmtesten Häftling der Schweiz zu tun hat: Brian K., der als Jugendlicher als «Carlos» medial bekannt wurde. Er sitzt eigentlich in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH. Doch beschädigt er immer wieder seine Zelle und geht auf Aufseher los. 2019 wurde Brian deshalb versuchshalber in das Gefängnis von Lenzburg gebracht - mit dem selben Ergebnis. Im Juli 2019 sollte Brian also wieder zurück in die Pöschwies.

Brian K. hat Wärter bespuckt

Kein einfaches Unterfangen, wie am Mittwoch zu erfahren war. Draussen warteten sechs Mitglieder einer Sondereinheit in Vollmontur. Im zweiten Stockwerk, vor Brian K.s Zelle, standen sechs Wärter, die ihn zum Ausgang bringen sollten. Doch der Gefangene bringt sich in Kampfstellung, provoziert die Wärter, spuckt sie an, es gibt ein grosses Gerangel. Auch ein Taser kam zum Einsatz - einen solchen hat das Gefängnis schon viele Jahre, hatte ihn bis zu diesem Vorfall aber nie benutzt. Und auch seither nicht mehr. Mit dem Taser wurde indes nicht geschossen, sondern er wurde Brian K. zwei Sekunden lang aufgelegt.

Einer der Aufseher, die in den Kampf verwickelt waren, wurde im letzten Jahr verurteilt. Zwar wurde er der Körperverletzung frei-, des Amtsmissbrauchs aber schuldig gesprochen.

Nichts Strafbares erkennen können

Hier kommen die beiden Beschuldigten im aktuellen Fall ins Spiel. Walter ist Gefängnismitarbeiter, Beat amtet als externer Berater. Sie hatten den Auftrag, sich das Video anzusehen, welches die Vorfälle mit Brian K. festhielt. Üblicherweise werden diese Videos nicht behalten, antwortete Walter auf eine Frage seiner Verteidigerin. «Ich dachte aber, in diesem Fall könne es uns nur helfen.» Denn: Weder Walter noch Beat sahen bei den Vorgängen irgendeine Handlung, die über das Ziel hinausgeschossen hätte, nichts, das strafbar wäre. Die «Jungs», wie Beat die Wärter nannte, hätten vorbildlich reagiert, er habe ihnen dazu sogar noch gratuliert. Der Ablauf des anfangs chaotisch anmutenden Kampfs sei professionell gewesen, die Männer um Brian K. seien ruhig geblieben.

Walter hatte mit einem der Wärter gesprochen, der seine Vermutung bestätigte: Der Wärter trat mit dem Fuss zu – allerdings nicht spitz wie etwa im Fussball, sondern flach. Dies tat er, um die Körperspannung von Brian K., der sich heftig wehrte, zu lösen. Den Faustschlag mit der linken Hand habe der Wärter ausgeführt, weil er in einen Finger der rechten Hand gebissen worden war. «Ich muss zugeben, als Laiin denkt man, es geht ganz schön zur Sache», sagte seine Verteidigerin. «Aber wir alle hier sind Laien und aus dieser Perspektive darf man das nicht betrachten, das müssen Experten tun.» Was Walter und Beat wiederum seien.

Beide werden freigesprochen

Laut der Staatsanwaltschaft haben sich die beiden schuldig gemacht, weil sie das «tätliche Einwirken» von einem der Wärter auf Brian K. nicht angezeigt haben. Der Vorwurf: Begünstigung. Walter wäre, ginge es nach der Staatsanwaltschaft, mit einer auf zwei Jahre Probezeit bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 260 Franken (15'600 Franken) und einer Busse von 3900 Franken bestraft worden. Beat hätte eine auf zwei Jahre Probezeit bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 250 Franken (15'000 Franken) aufgebrummt bekommen und eine Busse von 3700 Franken zahlen müssen.

Wäre und hätte: Gerichtspräsidentin Eva Lüscher urteilte anders, sie sprach beide frei. Entscheidend dafür, so betonte sie, seien Walters und Beats Aussagen zu den Kampfhandlungen gewesen.

