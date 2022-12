Einst war das Bezirksgebäude umkämpft, nun hat es bald ausgedient

Lenzburg Weil das letzte Stück Stadtmauer fallen musste, war der Bau umkämpft – nun hat das Bezirksgebäude bald ausgedient Geschichtsbewusste Lenzburger kämpften für das letzte Restchen Zeitzeuge dessen, warum die Stadt eine solche wurde. Was nach viel Widerstand dann doch von einem bekannten Architekten gebaut wurde, wird wohl verkauft. Eva Wanner 12.12.2022, 05.00 Uhr

Das Bezirksgebäude in Lenzburg hat eine bewegte Geschichte. Bild: Eva Wanner

Es ist wie bei so vielen alten Gebäuden: Wie grossartig wäre es, wenn diese Wände reden könnten. Jene des Bezirksgebäudes am Metzgplatz in Lenzburg hätten wohl eine raue, knarrige Stimme. Denn die Tragsicherheit sei zwar gewährleistet, heisst es bei der Stadt auf Anfrage. «Eine Sanierung ist nach dem Auszug vom Bezirksgericht – insbesondere für eine künftige, langfristige Nutzung – jedoch klar angezeigt.»

Diese Nutzung wird mit der Stadt selbst wohl nichts mehr zu tun haben. Denn steht das neue Bezirksgericht am Malagarain, für das nun alle Weichen gestellt sind, wird das jetzige verkauft. «Mit der anstehenden Immobilienstrategie soll jedoch Klarheit darüber geschaffen werden, wie die Liegenschaft künftig genutzt werden, beziehungsweise ob diese tatsächlich veräussert werden soll», heisst es bei der Stadt.

Ein wesentlicher Teil des Stadtkörpers

Nun denn, von alledem würde das 1983 erbaute Gebäude wohl kaum erzählen. Vielleicht aber von seiner jüngsten Vergangenheit. Von Menschen, die im Bezirksgefängnis sassen, und davon, wie es ruhiger wurde, als die Kantonspolizei 2020 ihr neues Domizil bezog. Schicksale aller Art erlebt der Bau immer noch; das Bezirksgericht sorgt dafür.

Vielleicht wäre der Bau stolz darauf, dass ihn die Denkmalpflege als einen wesentlichen Teil des Stadtkörpers bezeichnet. Und froh, schützt ihn das doch vor einem Abriss. Genau ein solcher sorgte in der Vergangenheit für Furore.

Gärten in den Gräben

Die Geschichte ist in mehreren «Lenzburger Neujahrsblättern» nachzulesen. Da ist die Rede von den Ringmauern, die, nebst dem Marktrecht, einer Stadt erst das Privileg eröffneten, überhaupt eine Stadt zu sein. Lenzburg erhielt sein Stadtrecht am 20. August 1306. Immer wieder wurden die Mauern in den darauffolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten stärker befestigt, wurden die Türme erhöht und die Gräben tiefer gegraben.

Die Hufeisenform war 1911 noch deutlich zu erkennen. Bild: Aus den Lenzburger Neujahrsblättern

Doch irgendwann verlor all das seine ursprüngliche Bedeutung. Im 18. Jahrhundert wurde der Graben für Gärten genutzt, die Weiher für Fischzucht. Im 19. Jahrhundert wurde Teil um Teil der hufeisenförmigen Wehranlage abgebaut, bis nur noch ein einziges Stück stand.

Wie ein «Luftschiff-Start für den Südpol»

Nun stand genau dieses letzte Stück Ringmauer aber genau an einem der drei Standorte, den der Stadtrat für den Neubau des Bezirksgebäudes vorsah. Und zwar auf dem favorisierten.

Erst spät, aber umso grösser flammte der Widerstand gegen dieses Vorhaben auf. Persönlichkeiten aus Lenzburg wandten sich an verschiedene Stellen auf Kantons- und Bundesebene, um den Bau zu verhindern. Sie schrieben wenige Tage vor der entscheidenden Einwohnergemeindeversammlung offene Briefe an den Regierungsrat.

Darin heisst es unter anderem, würde man den Bau genehmigen, «da könnte es schliesslich dem Lenzburger Schlossherrn noch einfallen, anstelle der Burg auf dem Felsenkegel einen Luftschiff-Start für den Südpol einzurichten». Und ausserdem sind die Ringmauerschützer überzeugt: «Nebenbei sei bemerkt, dass selbst unter den hiesigen Gemeindebehörden sich Mitglieder befinden, die nur aus parteilichen und gesellschaftlichen Bindungen das vorliegende Bauprojekt genehmigt haben, es aber im Grunde ihres Herzens absolut nicht bedauern, wenn die hohe Regierung ihr Veto einlegt und sie so aus einer nicht vorausgesehenen Sackgasse befreit!»

Es nützte alles nichts. Die heute traumhaft anmutende Zahl von über 600 Stimmpflichtigen (von 1013) nahm an der Versammlung teil, an der über die 450’000 Franken für das Projekt bestimmt wurde. 427 Ja- standen nur 45 Nein-Stimmen gegenüber. Ein regelrechter Krieg entbrannte, auch ausgetragen in Leserbeiträgen in den Zeitungen. Aber irgendwann, so endet einer der Beiträge in einem «Neujahrsblatt», war es dann so weit: «Sie gaben auf, die heroische Schlacht um die Ringmauern war endgültig verloren.»

Der Architekt, der alles konnte

Bühne frei für den Mann, der den Architekturwettbewerb gewonnen hatte: Richard Hächler (1897–1966). Auch über ihn gibt es viel zu lesen. Geboren im Burghaldehaus, sein Vater war Stadtrat mit einer Schreinerwerkstätte, wurde er Architekt mit eigenem Büro. Privat habe er sich für viele und vieles eingesetzt. Beruflich sei er sehr gesucht gewesen, weil er nicht spezialisiert war – er baute Wohnhäuser, öffentliche Gebäude, Schul- und Amtshäuser und auch Werkbauten für Fabriken.

In der Region wohl eines seiner bekanntesten Werke: das Wisa-Gloria-Fabrikgebäude. Aber eben auch das Bezirksgebäude, so, wie es da steht, am Metzgplatz. Und auch einer der damaligen Kämpfer für die Ringmauer attestiert in einer Schrift: Der hufeisenförmigen Häuserflucht, dieser trage der Architekt glücklicherweise Rechnung.