Mutter soll Tochter Zähne mit der Zange gezogen haben

Lenzburg Aargauer Mutter zieht Tochter zwei Milchzähne – ob sie wackelten oder nicht, war vor Gericht entscheidend Eine Mutter soll ihrer Tochter zwei Milchzähne mit der Zange gezogen haben, das erzählte die 5-Jährige im Kindergarten. Die Mutter schilderte den Fall vor dem Bezirksgericht Lenzburg aber von einer anderen Seite. Anja Suter Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Wackelnde Kinderzähne sind nichts Ungewöhnliches, in einem Fall lösten sie aber eine Gerichtsverhandlung aus. Symbolbild: Susann Basler

Wenn der erste Zahn im Mund wackelt, ist es für viele Kinder ein Gefühl von Stolz. Aber auch die Angst mischt mit. Denn meist geht es noch ein Moment, bevor der Milchzahn dann wirklich draussen ist und eine temporäre Lücke hinterlässt. Wenn sie dürfen, helfen Erwachsene beim Ziehen der Zähne nach, damit das Kind wieder normal kauen kann.

Auch Maja (alle Namen geändert) war im Alter, in dem Kinder die ersten Zähne verlieren. Geklärt werden musste aber vor dem Bezirksgericht Lenzburg, ob die Zahnziehaktion durch ihre Mutter gerechtfertigt war.

Der Vorfall soll sich 2020 ereignet haben. Maja, die unter einer Beeinträchtigung leidet, besuchte seit einigen Monaten den Kindergarten. Die Heilpädagogin bezeichnete das Mädchen von Gericht als «lebhaft», sie habe sich schnell und gut integriert. «Nach den Sommerferien haben wir aber gemerkt, dass es ihr nicht gut geht.» Die 5-Jährige sei extrem sprunghaft gewesen, wollte mal nach Hause und kurze Zeit später nicht mehr. Sie sei zudem teilweise apathisch gewesen und habe auf den Boden uriniert.

An einem Morgen sei sie dann mit einem geschwollenen Mund und fehlenden Schaufelzähnen in den Kindergarten gekommen. Sie habe gesagt: «Mama hat mir die Zähne mit der Zange gezogen.»

Die zweiten Zähne wuchsen erst nach Monaten nach

«Ich bin extrem erschrocken», sagte die Heilpädagogin. Die Zähne seien ihrer Meinung nach noch nicht am Wackeln gewesen. «Die Kinder essen bei uns, das hätte ich gemerkt.» Sie sei seit 20 Jahren Heilpädagogin und für die Kinder seien die wackelnden Zähne ein grosses und emotionales Thema. Das Team machte eine Gefährdungsmeldung. Majas zweite Zähne seien erst Monate später nachgewachsen.

Bei der Befragung durch die Gerichtspräsidentin und den Verteidiger der Beschuldigten zeigte sich, dass die Heilpädagogin nicht mehr sicher beim zeitlichen Ablauf war. So war in der Gefährdermeldung von Anfang Oktober die Rede, der Kindergarten war zu dieser Zeit wegen der Schulferien geschlossen. Die Heilpädagogin war sich aber relativ sicher, dass sie Maja einen Tag vor dem Vorfall gesehen hat und es nicht direkt nach den Ferien passierte.

Mutter hat Zähne gezogen

Während der Ausführungen der Heilpädagogin sass Rashida, Majas Mutter, ruhig auf ihrem Stuhl. Die 35-Jährige kommt aus Tansania und lebt seit 2015 in der Schweiz. Für sie war eine Übersetzerin vor Ort. Die Mutter von drei Kindern gab unumwunden zu, dass sie ihrer Tochter die Zähne gezogen hat. «Sie wackelten und Maja weinte, weil sie nicht richtig essen konnte.» Sie habe nicht zur Zange gegriffen, sondern die Zähne mit einem Seidenfaden gezogen. Rashidas Aussage bestätigte auch ihr Lebenspartner in einer schriftlichen Aussage, die ihr Verteidiger dem Gericht vorlegte.

Während Majas Anwältin eine Verurteilung gemäss dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmass forderte, was 100 Tagessätzen à 30 Franken bedingt und einer Busse von 700 Franken entsprach, wollte Rashidas Verteidiger einen Freispruch. Maja sei jetzt in einer «Spezialfamilie», die ihren Bedürfnissen gerecht werden könne. Das Kind hat neben dem Möbius-Syndrom (eine Krankheit, die eine Gesichtslähmung verursacht) auch ADHS. «Das Verhalten von Maja ist bis heute unerklärlich. Sie ist durch ihre Diagnosen so angeschlagen, dass ein Umgang mit ihr bis heute schwierig ist», sagt er.

Zudem bemängelte er, dass nach dem Vorfall keine zahnärztliche Untersuchung seitens des Kindergartens in Auftrag gegeben wurde. Die Aussagen der Heilpädagogin seien vom zeitlichen Ablauf her nicht klar. Der Verteidiger forderte einen Freispruch.

Auf diese Forderung trat das Gericht ein. Danae Sonderegger begründete den Entscheid unter anderem mit den zeitlich nicht genauen Aussagen der Heilpädagogin. Es sei auch möglich, dass die zweiten Zähne erst Monate später nachwachsen, obwohl die ersten wackeln. Die Aussagen von Maja seien schwierig zu bewerten, da es sich hier um ein kleines Kind mit Krankheiten handle. «Es bestehen Zweifel und daher gibt es auch einen Freispruch», schloss sie ihre Erläuterungen.

