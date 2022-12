Lenzburger Einwohnerrat diskutiert Mauersegler und Todesanzeigen

Lenzburg Von Mauerseglern, Begegnungsplätzen und Todesanzeigen: Einwohnerrat hat diskussionsfreudige Sitzung Es ging an der letzten Einwohnerratssitzung des Jahres in Lenzburg auch um Geld. Viel mehr aber um emotionale Themen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 02.12.2022, 12.00 Uhr

SP, Grüne, Die Mitte, EVP und GLP wollen aus dem Kronenplatz einen Begegnungsort machen. Bild: Anja Suter

«Heute Abend sieht man, wie divers die Gemeindegeschäfte sind», sagte Einwohnerrat Michael Häusermann (SVP) an der letzten Sitzung des Jahres. Die Traktandenliste hätte nicht vorhersehen lassen, wie lange und vielseitig die Diskussionen dann doch werden sollten.

Es fing an mit einem Kredit von gut 1,5 Millionen Franken, der schliesslich einstimmig angenommen wurde. Ein historischer Moment, kündete Einwohnerratspräsident Remo Keller (SP) schon vor der Diskussion an. Denn die Sanierung von Dach und Fassade des Rathauses ist schon seit Jahren ein Thema und wurde wieder und wieder verschoben. Nun soll sie nicht mehr warten, sagte Daniel Blaser (Die Mitte) namens der Geschäfts- und Finanzprüfungskommission (GPFK). «Nach 12 Jahren, diversen Wasserschäden und notdürftigen Dachreparaturen, ist die Dringlichkeit der Dachsanierung gegeben. Gerade gestern wurde ein neuer Wasserschaden entdeckt.»

Unter dem Dach des Rathauses nisten Mauersegler. Darauf muss bei der Sanierung von Dach und Fassade Rücksicht genommen werden. Bild: Eva Wanner

Derselbe Mann mit anderem Hut sprach für seine Partei. Das Rathaus gehöre den Ortsbürgern, die Stadt dürfe es gratis nutzen und müsse für den Unterhalt sorgen. Die Beziehung zwischen Ortsbürgern und Stadt in dieser Sache müsste man wohl genauer klären. Besonders wenn der Lifteinbau, der offenbar möglich wäre, Thema würde. Denn das würde den Immobilienwert erhöhen. Rudolf Baumann (SVP) hielt als Ortsbürger dagegen, dass man damit schlafende Hunde wecken würde. «Ich möchte nicht nachrechnen, wie hoch die Miete über die letzten Jahrzehnte gewesen wäre», sagte er.

Um Respekt ging es Martin Killias (SP) und Anja Kroll (Grüne). Ersterer bezog das vor allem auf das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert an sich, dem denkmalpflegerischen Aspekt, dem man Sorge tragen müsse. Er sprach von einem Schildbürgerstreich: Geplant sei, neue Fenster einzubauen, das wiederum koste mehr als die «denkmalpflegerische Ertüchtigung». Stadtrat Andreas Schmid sicherte zu, das mit der Denkmalpflege zu prüfen. Kroll ging es um den Respekt gegenüber den Lebewesen: Den Mauerseglern, die sich im Dach des Rathauses eingenistet haben. Man sei gesetzlich verpflichtet dazu, Rücksicht zu nehmen auf die Tiere, die viele als «die Stimme des Sommers» wahrnehmen.

«Es braucht eben auch Parkplätze»

Um den «Kronenplatz für alle» ging es in einem Postulat von SP, Grüne, Die Mitte, EVP und GLP. Der Platz vor der Altstadt soll demnach entsiegelt und zu einem Begegnungsort umgenutzt werden.

Stadtammann Daniel Mosimann (SP) sagte, dass der Platz heute multifunktional sei; Verkehrsknotenpark, Festplatz, Marktplatz, Parkplatz, Bushaltestelle. Es habe eine Kulturkabine, Veloabstellplätze, Sitzplätze und Bäume. Eine Entsiegelung könne sich der Stadtrat vorstellen, aber nicht im Verkehrsbereich. Ausserdem würde man lieber die Immobilienstrategie abwarten, um zu wissen, was mit dem Försterhaus am Platz geschieht, in dem heute ein Teil der Verwaltung untergebracht ist.

Brigitte Vogel (SVP) warb zwar für das Pflanzen von Bäumen, «sie sind nicht nur ein ästhetisches Element, sie sind Sauerstofflieferanten, Schattenspender, Klimaanlage». Sie fügte aber an: «Es braucht aber eben auch Parkplätze, besonders für die Gewerbetreibenden in der Stadt.»

Urs Wilener (FDP) schlug in dieselbe Kerbe. Und fügte an, mit den Parkplätzen verdiene die Stadt 20’000 bis 30’000 Franken, ein nicht zu unterschätzender Betrag. «Es hat genug schattige Begegnungsplätze in der näheren Region», sagte er. Auch im Gebiet Malaga entstehe ein neuer Park.

Man könne nun auch alle Plätze der Stadt prüfen und sich damit «überorganisieren», hielt Sigrid Schärer (Grüne) dagegen. Wichtig sei aber, jetzt etwas zu machen und nicht erst in 20, 30 Jahren. Auch Julia Mosimann plädierte dafür, jetzt zu handeln. «Wenn es ums Klima geht, stört mich immer am meisten, dass man so tut, als hätte man das Problem erkannt, und dann kommt das ‹Aber›», sagte sie. Mit 21 Ja- zu 14 Nein-Stimmen wurde das Postulat überwiesen.

«Die Stadt hat die Kästen verlottern lassen»

Emotional wurde es beim Postulat mit dem Titel «Stopp dem Abbau des Service public – für die Weiterführung des physischen Aushangs von Todesanzeigen». Anja Kroll begrüsste namens der Grünen, dass die Todesanzeigen-Kästen nicht mehr bedient werden: «Wir plädieren nicht für das Zurückdrehen des Zeitrades.»

Die Stadt hat die Todesanzeigen-Kästen abmontiert. Bild: Fritz Thut

Stadtammann Mosimann versicherte, der Entscheid sei nicht leichtfertig gefallen. Aarau und Neuenhof hätten keine Aushänge mehr, Zofingen noch einen. Öffentliche Anzeigen von Todesfällen würden nur mit Zustimmung der Angehörigen ausgehängt, das seien heute noch etwa 50 Prozent. Die Kästen seien verwittert gewesen, wiederholt seien Todesanzeigen verschmiert, angezündet oder abgerissen worden.

Als Mosimann mit Geld argumentierte, rief das Regula Züger (Grüne) auf den Plan. «Es geht gar nicht, dass man bei einem solchen Thema von Geld spricht!», sagte sie sichtlich bewegt. Häusermann stütze ihr Votum und fügte die rhetorische Frage an: «Die Stadt hat die Kästen verlottern lassen – und will sie nun nicht ersetzen?» Mit 16 Ja- zu 10 Nein-Stimmen wurde das Postulat schliesslich überwiesen.

