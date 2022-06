In der Baby-Spa Oase in Lenzburg werden die Kleinsten verwöhnt

Lenzburg Von Floating bis Massage: In der Baby-Spa Oase können sich die Kleinsten verwöhnen lassen Die Schwestern Celina und Larissa Deubelbeiss haben im Winter die Baby-Spa Oase im Quartier Im Lenz eröffnet. Neben Baby-Floating im speziellen Whirlpool zeigen die beiden auch Babymassage-Techniken vor – das soll die Bindung zwischen Eltern und Kind stärken und helfen, etwa Geburtstraumata zu verarbeiten. Valérie Jost Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Larissa (l.) und Celina Deubelbeiss mit der kleinen Alaïa in der speziellen Floatingwanne der Baby-Spa Oase in Lenzburg. Im Bild nicht zu sehen sind die farbigen Sprudeldüsen am Wannenboden. Bild: Chris Iseli

Die drei Monate alte Alaïa stösst sich mit ihren Beinchen vom Rand des kleinen Whirlpools ab, paddelt mit ihren Ärmchen im 37 Grad warmen Wasser herum und gluckst zufrieden. Kurz zuvor, als ihre Mutter Larissa Deubelbeiss ihr die Schwimmwindel anzog, hatte sie noch gequengelt – im Wasser aber scheint sich das Baby wohlzufühlen. «Schon als sie das Baby-Floating zum ersten Mal ausprobiert hat, fand sie es super», sagt die 27-Jährige. Sie ist an der Quelle: Zusammen mit ihrer Schwester Celina Deubelbeiss hat sie die Baby-Spa Oase in Lenzburg gegründet.

Seit letztem Dezember bieten die beiden am Gustav-Zeiler-Ring 18, im Quartier Im Lenz beim Bahnhof, verschiedene Verwöhnprogramme für Babys an. «Das Floating ist wohl schon am beliebtesten, gerade auch im Spezialpaket mit Fotos», sagt Larissa. Und Celina ergänzt: «Viele Eltern haben auch ein Floating-Abo und kommen rund einmal im Monat.» Als Geschenkgutschein, etwa zur Geburt, sei das Floating ebenfalls beliebt, so die 29-Jährige.

Massagen fördern die Bindung zum Kind

Doch warum überhaupt Baby-Floating? Celina Deubelbeiss erklärt: «Das Floating fördert unter anderem die Durchblutung, Feinmotorik und Verdauung. Und es ist, wie bei Wellnessbesuchen von Erwachsenen auch, einfach ein schönes Erlebnis für die Kinder.»

An dieser Puppe zeigen die Schwestern die verschiedenen Griffe zur Babymassage vor. Das Baby massieren aber am Ende die Eltern. Bild: Chris Iseli

Daneben bieten die beiden Unternehmerinnen auch Babymassagen an. Dabei massieren aber nicht sie die Babys, sondern zeigen den Eltern die Griffe an einer Puppe vor: «So können sie es auch daheim wiederholen. Diese Interaktion ist wichtig für die Bindung zum Kind und als Kommunikationsmittel», sagt Celina. «Gerade bei Babys, die nicht den einfachsten Start ins Leben hatten, etwa durch einen Kaiserschnitt oder eine Frühgeburt», ergänzt ihre Schwester.

Bei letzteren sei auch oft eine Berührungsscheu zu beobachten, etwa an den Füssen, wo bei Frühchen oft Blut genommen werde. «Durch die positiven Berührungserlebnisse können solche Traumata wieder abgebaut werden», so Larissa Deubelbeiss.

Auch Alaïa werde von ihr täglich massiert, sagt sie. «Mittlerweile weiss sie auch, was kommt, und streckt schon erwartungsvoll ihre Arme und Beine aus», sagt die Mutter lachend.

Seit der Eröffnung «schiessen Baby-Spas nur so aus dem Boden»

Auf die Idee, ein Baby-Spa zu eröffnen, kam Celina Deubelbeiss Anfang 2021 durch Social Media. «Ich wollte beruflich schon immer etwas mit Kindern machen», sagt die Sachbearbeiterin und Marketingassistentin. Sie erzählte ihrer Schwester, die gelernte Köchin ist, von der Idee: «Ich war direkt begeistert», so Larissa Deubelbeiss. «Damals gab es schweizweit erst zwei solcher Baby-Spas, aber keines im Aargau. Da fanden wir, dass das hier noch fehlt.»

Heute gibt es neben Lenzburg auch in Wohlen ein solches Angebot, und in anderen Kantonen seien die Baby-Spas «nur so aus dem Boden geschossen», sagt Celina lachend.

Wegen der Coronapandemie hatten die Schwestern vor der Eröffnung mit einigen Lieferverzögerungen zu kämpfen. Nun ist aber das ganze Inventar beisammen. Bild: Chris Iseli

Sie machte dann die Weiterbildung IAIM Babymassage Kursleitung, ihre Schwester absolviert diese momentan noch. «Ich war nun natürlich in der Babypause, freue mich aber, bald wieder involvierter zu sein.» Bei den Vorbereitungen habe sie teilweise hochschwanger mitgeholfen. Schwierig seien aber vor allem die coronabedingten Lieferverzögerungen und die Standortsuche gewesen: «Weil wir ausser einem Konzept nichts vorzulegen hatten, kamen anfangs viele Absagen», so Celina. Nach dem Eintrag ins Handelsregister habe es dann aber geklappt, «und der Standort ist mit der Nähe zum Bahnhof und der familiären Quartierlage ideal».

Celina arbeitet momentan noch 100 Prozent in ihrem Hauptjob. Aktuell sind Termine deshalb nur auf Vereinbarung zu haben. Nun will sie aber ihr Pensum reduzieren «und hoffentlich bald nur noch hier arbeiten». Ideen haben die beiden genug: Neben der Aufnahme von Babyartikeln («von lokalen Kleinunternehmen») und selbstgemachten Windeltorten ins Sortiment sei auch eine baldige Expansion auf weitere Standorte eine Möglichkeit, sagen die Schwestern.

