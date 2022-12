Die Neujahrsblätter 2023 sammeln Lenzburger Bräuche

Lenzburg Von «ehrenwerten» und «sehr ehrwürdigen» Kegelclub-Mitgliedern, dem Jugendfest und viel, viel mehr Wie hitzig es bei der Gründung des Kegelclubs zu- und herging, ist nur eine der unzähligen Geschichten in den «Lenzburger Neujahrsblättern 2023». Eva Wanner 08.12.2022, 15.00 Uhr

Chefredaktor Michael Müller und Anita Bucher von der Ortsbürgerkulturkommission mit dem neusten Werk: die «Lenzburger Neujahrsblätter 2023». Bild: Eva Wanner

Das Jugendfest, natürlich. Nur was davon? Denn innerhalb des Brauchs finden sich wiederum Traditionen, «Dutzende, Hunderte!». Das sagte Michael Müller am Mittwochabend. Der Chefredaktor und sein Team durften die «Neujahrsblätter 2023» an der Vernissage enthüllen. Anfangs sei die Idee, Lenzburger Brauchtum zu thematisieren, skeptisch aufgenommen worden. Warum sollte man nun den Lenzburgerinnen und Lenzburgern ihre eigenen Traditionen erklären? Aus zwei Gründen: Auch Einheimische kennen möglicherweise nicht alles – und ein kompaktes Werk in dieser Art fehlte bisher. Auch für Menschen, die neu nach Lenzburg ziehen,

Anita Bucher von der Ortsbürgerkulturkommission, der Schirmherrin der Zeitzeugen in Buchform, hat sich überlegt, was für sie Traditionen ausmacht. «Es sind die Menschen, die sich engagieren, damit Brauchtum weiterlebt. Freiwillige sind es, die Lenzburg tragen.» Ebenso die «Neujahrsblätter». Diese wiederum sind ein Werk für jetzt, aber auch für die Zukunft. So wie man heute in den Ausgaben seit 1930 gerne blättert, wird man dies dereinst im Buch tun, welches das Jahr 2023 behandelt.

Der Kegelclub «oben»

Nun denn, Traditionen also. Jugendfest, die Entstehung der Geisseln, «Musikalische Begegnungen» – obwohl gefiltert und ausgewählt wurde, ist die Liste umfassend. Auch Nachrufe bekannter Lenzburger Persönlichkeiten und natürlich die Chronik mit dem Titel «Aufatmen nach der Pandemie – das Lenzburger Jahr im Überblick» finden sich im über 150 Seiten starken Werk. Zu haben sind die «Neujahrsblätter» für 25 Franken bei der Buchhandlung Otz, beim Bücher Antiquariat Vonarburg sowie bei der Büro Ryser AG.

Ein Zückerchen vorab: Kennen Sie den Kegelclub Sù? Warum der Club, der vor 100 Jahren gegründet wurde, so heisst, weiss heute niemand mehr. Vielleicht, so wird im «Neujahrsblatt» wegen eines Eintrags in der Gründungsgeschichte spekuliert, kommt es aus dem Italienischen. Sù bedeutet «oben» und in der Geschichte ist die Rede davon, es hätten sich «Lenzburger Herren gehobenen Standes zusammengefunden, um wöchentlich kegeln und die Geselligkeit zu pflegen».

Die Gründungsmitglieder des Kegelclubs Sù. Bild: Aus den Neujahrsblättern 2023

Sechs der neun Herren kamen zur Gründung, um die Statuten zu besprechen. Und gerieten darob derart aneinander, dass Augenzeugen berichten, dass «die Wiese hinter dem Haus mit Kitteln übersät war, die der grossen Hitze wegen aus dem Fenster geworfen worden waren».

Vieles hat sich in 100 Jahren verändert. Etwa die Orte, an denen gespielt wird. War es früher eher die Qual der Wahl in Lenzburg ob der vielen Kegelbahnen, muss heute nach Dottikon ausgewichen werden. Nach wie vor werden die Mitglieder in zwei Kategorien unterteilt: Die bis 70-Jährigen heissen «Ehrenwerte», die älteren sind die «sehr Ehrwürdigen». Sie bekommen Erleichterungen, etwa bei einem Sand-Has (wenn die Kugel über die Bahn holpert) oder bei einem Band-Has (wenn die Kugel die Bande berührt). Der Brauch in der Tradition – auch hier. Viele andere sind in den «Neujahrsblättern» beschrieben, humorig, ernst, was immer geboten ist.