Lenzburg: Einwohnerräte gegen Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung

Lenzburg «Vollständiger Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung ist zu einschneidend»: Zwei Einwohnerrätinnen fordern Alternativen Energie sparen ist sinnvoll, aber... Die beiden Lenzburger Einwohnerrätinnen Christina Bachmann-Roth (Die Mitte) und Ruby Häusermann (FDP) wehren sich gegen den geplanten vollständigen Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung. Michael Hunziker, Eva Wanner 28.10.2022, 14.40 Uhr

So erleuchtet wie hier Anfang Dezember 2015 dürfte die Rathausgasse in diesem Jahr nicht sein. cis/Archiv AZ

Muss die Weihnachtsbeleuchtung tatsächlich vollständig weggelassen werden in diesem Jahr? Gibt es keine andere Lösung, keine Möglichkeiten für eine Reduktion? Zu diesen Fragen hat sich eine lebhafte Diskussion ganz zum Schluss der Sitzung des Lenzburger Einwohnerrats entwickelt.

Der Hintergrund: Mitte September wurde bekannt, dass Lenzburg auf eine Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt verzichten wird. Diesen Schritt empfanden die Einwohnerrätinnen Christina Bachmann-Roth (Die Mitte) und Ruby Häusermann (FDP) allerdings als zu einschneidend. In einer Anfrage erkundigten sie sich beim Stadtrat deshalb nach Alternativen.

«Grundsätzlich halten wir uns an die Verhaltensempfehlungen von Bund und Kanton», stellte Stadtammann Daniel Mosimann (SP) in der mündlichen Beantwortung am Donnerstagabend fest. In der jetzigen Situation sei eine Weihnachtsbeleuchtung nicht opportun, zeigte er sich überzeugt. Die Stadt stehe in der Verantwortung, habe eine Vorbildfunktion inne.

Zur Frage nach einer verkürzten Zeitdauer der Beleuchtung wies Mosimann darauf hin, dass – als Schwierigkeit – keine zentrale Steuerung bestehe. Beschlossen worden sei aber, die wunderschöne Tanne im Sodbrunnen von den Schülerinnen und Schülern schmücken zu lassen.

Tannenbaum mit Lampen wäre ein Kompromiss

Ruby Häusermann und Christina Bachmann-Roth baten den Stadtrat dennoch darum, den Entscheid nochmals zu überdenken und – statt einer radikalen Absage – weitere Überlegungen anzustellen, um doch wenigstens etwas Weihnachtsstimmung in die Stadt zu bringen.

Zwar sei klar, dass Energie gespart werden müsse, räumte Christina Bachmann-Roth ein. Aber es gelte, die Massnahmen in einem verhältnismässigen Rahmen zu halten. Die Weihnachtsbeleuchtung sei eine schöne, gute Sache. Als Kompromiss schlug sie vor, den zentralen Tannenbaum mit LED-Lampen zu beleuchten.

Chantal Toker-Bieri (GLP) und Thomas Schär (SP) indes stellten sich hinter den Entscheid des Stadtrats und äusserten Verständnis für das Zeichen, das gesetzt werden soll.

Apropos Energiesparen: Bei der dringlichen Motion betreffend Beitritt zu der vom Bund ins Leben gerufenen Energiespar-Alliance konnte Stadtammann Mosimann ausführen, dass der Stadtrat dieses Anliegen bereits aufgenommen und auch umgesetzt habe. Die Anmeldung sei erfolgt.

Von Gratis-Tampons und Informatik

Die Grünen-Einwohnerrätin Anna-Lena Draths stellte, krankheitsbedingt nicht selbst, eine Anfrage betreffend gratis Menstruationsartikeln an der Schule. Andernorts sei das schon Thema. Wie das in Lenzburg aussehe, wollte sie wissen.

GLP-Stadträtin Barbara Portmann beantwortete die Frage gleich vor Ort mündlich. Zwei Mädchen hätten als Quartalsarbeit versuchsweise einen Kasten mit Tampons und Binden installiert. «Der Versuch läuft gut, es wurde kein Unfug getrieben», so Portmann. Es sei angedacht, bald in allen Toiletten der Oberstufe gratis Menstruationsartikel abzugeben.

Beantragt hatte der Stadtrat ausserdem, dass die Informatik ausgelagert wird. Trotz einiger Erinnerungen an das Vorgängerprojekt «Lenzburg 21», das viel gekostet hatte und schliesslich gescheitert war, äusserten sich die Parteien positiv. Einstimmig nahm der Einwohnerrat den Kredit von 285’000 Franken an.