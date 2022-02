Tagesschule Lenzburg: Konzept wird der Öffentlichkeit vorgestellt

Lenzburg Verein Tagesschule Lenzburg stellt sein Konzept der Öffentlichkeit vor Kindergartenkinder und Primarschülerinnen und -schüler aus Lenzburg und Ammerswil sollen in Lenzburg eine Tagesschule besuchen. So weit der Plan des Vereins, der ein entsprechendes Konzept im Auftrag des Stadtrats erarbeitet hat. Dieses will er nun der Bevölkerung vorstellen und Rückmeldungen einbeziehen. Eva Wanner 15.02.2022, 05.00 Uhr

Der Schulbetrieb soll weiterhin im Primarschulzentrum Angelrain stattfinden. Betreut würden die Kinder in der Bleiche. Michael Küng

Knapp 15 Minuten dauert das Video, in dem ein Mitglied des Vereins Tagesschule Lenzburg das Konzept vorstellt. Das Wichtigste in noch kürzer: Im Primarschulzentrum Angelrain, das erweitert wird, sollen die Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Primarschule weiterhin die Schule besuchen. Die Betreuung der Kinder findet noch bis zum Schuljahr 2023/24 im Hünerwadelhaus statt, ab dann in der Bleiche, gleich neben dem Areal Angelrain, wie dem Video zu entnehmen ist. Das sei in Lenzburg besonders positiv hervorzuheben: Die räumliche Nähe ist bereits gegeben.

Die Kapazität reiche für 160 Schülerinnen und Schüler und auch das errechnete Spitzenjahr 2028/29 könne aufgefangen werden, sogar mit Reserve. Dies, zumal primär Kinder aus Lenzburg und Ammerswil die Tagesschule besuchen sollen, Auswärtige werden aufgenommen, wenn noch Platz ist. Betreut werden die Kinder von 7 bis 18 Uhr, so der Plan. Betreuung in den Ferien würde zusätzlich kosten. Die Vorteile einer Tagesschule seien divers; unter anderem fördere sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern. Der Alltag der Kinder wiederum beruhige sich, wenn sie immer mit denselben Personen in Kontakt seien.

Bevölkerung soll mitreden können

Am Konzept gearbeitet hat der Verein seit den Sommerferien, heisst es in einer Medienmitteilung. Im Juli hat ihm der Stadtrat dafür den Auftrag erteilt. Vier Arbeitsgruppen hatten sich mit ebenso vielen Bereichen beschäftigt: Organisation und Pädagogik, räumliche Aspekte, Finanzkonzept sowie Kommunikation.

Das Konzept beinhalte nun pädagogische, tagesschulspezifische, räumliche und finanzielle Aspekte zum geplanten Tagesschulangebot. Darin eingeflossen sind auch eine Bedarfsabklärung sowie die Meinung von Schulen, bestehenden Betreuungsinstitutionen und den zuständigen Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung. Die breite Bevölkerung soll sich an öffentlichen Informationsanlässen am Donnerstag, 24. Februar, sowie am Donnerstag, 3. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des Schulhauses Bleicherain einbringen können. Die Rückmeldungen würden in das finale Konzept einfliessen, das wiederum dem Stadtrat als Entscheidungsgrundlage vorgelegt wird.