Lenzburg: Seltene Schmetterlinge wegen Unordnung im Wald

Lenzburg Unordnung im Wald führt zu mehr Biodiversität: Seltene Schmetterlinge in Lenzburg gesichtet Der Natur- und Vogelschutzverein Lenzburg und das Forstamt haben einen Kompromiss gefunden, der für alle aufgeht. Vor allem für die heimischen Insekten. Das wiederum ist besonders gut sichtbar an der Anzahl und Vielfalt von Schmetterlingen, die durch den Wald flattern. Eva Wanner 1 Kommentar 27.07.2022, 05.00 Uhr

Über 20 Landkärtchen (mit schwarz-weissem Muster), ein C-Falter (braunorange) und ein Tagpfauenauge (rotbraun) konnte der Fotograf gemeinsam erwischen. zvg / Claude Müller

Ordnung muss sein, heisst es landläufig. Aber muss sie das wirklich? Im Wald nicht unbedingt. Im Gegenteil; Unordnung nützt der Tier- und der Pflanzenwelt. Das wurde in Lenzburg festgestellt. Eine vermeintlich einfache, kleine Massnahme hat Grosses bewirkt.

Der kleine Schillerfalter wurde heuer erstmals in Lenzburg registriert. zvg / Claude Müller

«Seltene Sommervögel in Lenzburg» betitelt die Stadt eine Mitteilung. Claude Müller, Feldornithologe vom Natur- und Vogelschutzverein Lenzburg (NVSVL), bestätigt diese Meldung nicht nur, er untermauert sie mit vielen Fotos. Denn dass mehr Schmetterlinge und darunter eben auch seltene Exemplare sich im Lenzburger Wald tummeln, hat er, der oft und gerne im Wald unterwegs ist, mit eigenen Augen gesehen.

Dass die Artenvielfalt und die Anzahl der bunten Flatterer grösser geworden sind, bestätigen ihm ausserdem Sichtungen und Meldungen anderer Naturfreunde und Waldkennerinnen. Gross die Freude bei allen, wenn etwa ein kleiner Schillerfalter registriert wird – zum ersten Mal überhaupt in Lenzburg.

Ein Kompromiss, der aufgeht

Aber eben: Damit das möglich ist, braucht es Unordnung. Dem NVSVL sei es schon länger ein Dorn im Auge gewesen, dass die Waldwegränder zur Blütezeit der dort wachsenden Pflanzen gemulcht werden. Das ist einem Situationsbericht des NVSVL zu entnehmen. Denn gerade diese Ränder bieten Schmetterlingen, anderen Insekten, aber auch Amphibien und Reptilien einen Lebensraum.

Einen, den ihnen die Menschen andernorts genommen haben; unter anderem durch die Intensivierung der Landwirtschaft. Laut dem Bundesamt für Landwirtschaft gelten 35 Prozent aller Tagfalterarten der Schweiz als «bedroht», drei Arten als «ausgestorben».

Auf der anderen Seite sei dem Verein auch klar, dass eine gewisse Pflege stattfinden muss. Denn die Waldwege sollten nicht zuwachsen, auch, damit die Entwässerung funktioniert.

Ein Konflikt, den eine salomonische Lösung behob: Es wird jährlich alternierend jeweils nur eine Seite der Waldrandwege gemulcht. Und wo immer möglich erst im Herbst, also dann, wenn die Blumen genügend Zeit hatten, die nötigen Samen zu bilden. Für das Forstamt bedeutet dies weniger Arbeit, für die Fauna mehr Lebensraum. Denn in der Flora am Wegesrand finden sie sowohl Platz und Ruhe für die Fortpflanzung als auch Nahrung.

Einheimische Pflanzen benötigt

Im letzten Jahr wurde zum ersten Mal so vorgegangen; für den NVSVL ist die Massnahme bereits jetzt ein Erfolg. «Die lichten Waldwegränder werden zu einem Lebens- und Überlebensbiotop für Insekten und andere Kleingetier wie Reptilien und Amphibien», sagt Schmetterlingskenner Müller. Und schwärmt weiter: «Beim jetzigen Besuch der Waldwege mit intakt gelassener Vegetation spürt man förmlich, wie sich diese Strategieänderung für die Artenvielfalt positiv auswirkt.»

Der Verein sei dem Forst dankbar, dass die Massnahme umgesetzt wird. Es ist nicht die erste Kooperation: Seit mehreren Jahren sei der NVSVL daran, den Wald gemeinsam mit dem Forstamt von invasiven Neophyten zu befreien. Denn die einheimischen Pflanzen bilden die Lebensgrundlage für Grünader-Weissling, Admiral, Kaisermantel und Co.

Blauschiller. zvg / Claude Müller Kaisermantel. zvg / Claude Müller Grünader-Weissling. zvg / Claude Müller Admiral. zvg / Claude Müller Grosser Fuchs. zvg / Claude Müller Kleiner Eisvogel. zvg / Claude Müller

1 Kommentar Max Berner vor etwa einer Stunde Lange hats gedauert,bis die Menschen in diesen punkten gescheiter wurden,wir Grosseltern kannnten diese Schmetterlinge noch gut,und konnten sie in Alben ohne Probleme sammeln.Ich hoffe wir können die unsern nachkommen auch wieder zeigen. Alle Kommentare anzeigen