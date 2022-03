Lenzburg Unfall beim Lenzburger Autobahnzubringer – der Neuhoftunnel ist gesperrt Auf der Hauptstrasse H1 zwischen Dintikon und Lenzburg hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet. Florian Wicki 13.03.2022, 15.37 Uhr

In der Nähe des Neuhoftunnels beim Lenzburger Autobahnzubringer hat sich am Sonntag ein Unfall ereignet. Severin Bigler

(05. August 2021)

In der Nähe des Neuhoftunnels beim Lenzburger Autobahnzubringer hat sich am Sonntag auf der Hauptstrasse H1 ein Unfall ereignet. Zwischen Dintikon und Lenzburg ist der Verkehr derzeit in beiden Richtungen gesperrt und wird umgeleitet.