Lenzburg: Bevölkerungsumfrage ergibt folgende Ergebnisse

Lenzburg Umfrage zeigt: Lenzburgerinnen und Lenzburger wollen ein Hallenbad und stören sich am Bahnhof Die Gesellschaftskommission hat die Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage publiziert. Die 674 Teilnehmenden sind zwar sehr zufrieden mit der Lebensqualität in Lenzburg, wünschen sich aber ein Hallenbad und einen schnelleren Ausbau des Bahnhofs. Valérie Jost 06.04.2022

Die Befragten stören sich am meisten an der Situation am Bahnhof. zvg

674 Personen haben sich 2021 in einer Umfrage der Gesellschaftskommission dazu geäussert, wie zufrieden sie mit dem Leben in Lenzburg sind. Den detaillierten Bericht dazu hatte die Kommission damals jedoch noch nicht publiziert.

Doch jetzt ist der Bericht öffentlich. Christine Ziegler, Leiterin der Umfrage, betont in einer Mitteilung: «Diese wertvollen Erkenntnisse sollten allen Interessierten zur Verfügung stehen und sie, wo möglich, bei anstehenden Entscheiden konstruktiv unterstützen.» Unter neuer Leitung von Stadträtin Beatrice Taubert (SP), zuständig für die Ressorts Soziales, Gesundheit und Gesellschaft, sei deshalb einstimmig beschlossen worden, den umfassenden Bericht auf der Website der Stadt zu publizieren.

Auf 87 Seiten sind die Antworten zusammengefasst, die von 343 Frauen, 326 Männern und fünf nicht binären Personen eingingen. Das sind weit mehr Teilnehmende, als sich die Arbeitsgruppe Umfrage erhofft hatte. Repräsentativ sind die Ergebnisse indes nicht; die Altersgruppen 19–25 Jahre und über 80 Jahre sind unterdurchschnittlich repräsentiert. Die 12- bis 18-Jährigen sind dagegen sehr gut vertreten, da Fragebögen an der Oberstufe verteilt wurden.

14 Fragen wurden den Teilnehmenden gestellt. Etwa zur Lebensqualität. Diese bewerteten 87 Prozent mit gut oder sehr gut, unabhängig vom Geschlecht. Das Alter hatte jedoch einen Einfluss: Jüngere und ältere Menschen sind zufriedener mit der Lebensqualität als mittlere Altersklassen.

Aus 13 Themen wählten die Teilnehmenden aus, was ihnen für die Lebensqualität in Lenzburg am wichtigsten ist. Die Top fünf: Einkaufsmöglichkeiten, naturnahe Erholungsräume, soziales Umfeld, Bildungsangebot und Zugehörigkeitsgefühl. Als am wenigsten wichtig wurden der Zugang zu Vereinen und kommerzielle Freizeitangebote bewertet.

Die Antworten konnten auch kommentiert werden. Am meisten Leute hatten etwas zum Bahnhof zu sagen: In den Antworten im Anhang wird er etwa als «Katastrophe» oder «Schandfleck» bezeichnet. Die Kritik betrifft hauptsächlich seine Kapazität und den späten Ausbau. Der Baustart der SBB-Vorbereitungsarbeiten ist aktuell für Sommer 2023 geplant, in Betrieb genommen werden soll der neue Bahnhof Ende 2029.

Nach Ideen zur Aufwertung gefragt, lauteten viele Antworten gemäss Bericht: «Hallenbad, Hallenbad, Hallenbad ...» Das nächste Hallenbad ist in Seon (und wird von Lenzburg mit einem Beitrag unterstützt), in Lenzburg gibt es nur das unbeheizte Freibad Walkematt. Dass Lenzburg kein Hallenbad habe, bezeichnet ein Teilnehmer als «unverhältnismässig und bedenklich». Jemand anderes findet positivere Worte: Ein Hallenbad wäre für sie «die Kirsche auf der Sahnetorte».

Spannend ist ausserdem die Frage, wie viel Veränderung man sich in Lenzburg wünscht. Ein Viertel aller Teilnehmenden wünscht sich viel Veränderung, ein Drittel wenig oder keine und 40 Prozent mittlere Veränderungen. Die jüngsten und die ältesten Teilnehmer wünschen sich weniger Veränderungen als mittlere Altersgruppen und Frauen weniger als Männer.

Was passiert nun mit diesen Umfrageergebnissen? Im zweiten Quartal 2022 werde die Gesellschaftskommission «in Vertiefungsworkshops konkrete Handlungsprioritäten aus den vorliegenden Ergebnissen ableiten», heisst es in der Mitteilung. Die Kommission wird ausserdem 137 Personen direkt ansprechen. Jene, die sich in der Umfrage bereit erklärt hatten, sich zu engagieren.

