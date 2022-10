Einwohnerrat entscheidet über Hochwasserschutz Stadtbach

Lenzburg Trotz Schutzmassnahmen dürfte der Stadtbach künftig häufiger über die Ufer treten Gleichzeitig mit der Sanierung der Ammerswilerstrasse soll der Hochwasserschutz Stadtbach verbessert werden. Überflutungen im angrenzenden, oberhalb liegenden Landwirtschaftsland werden aber zugelassen. Michael Hunziker 10.10.2022, 15.34 Uhr

Hochwasser vom 13. Juli 2021: Immer wieder wurde die Ammerswilerstrasse in Lenzburg überflutet. zvg

Immer wieder hat der Stadtbach in der Vergangenheit bei stärkeren Regenfällen die Felder sowie die Ammerswilerstrasse überflutet. Mit deren Sanierung soll nun auch der Hochwasserschutz verbessert werden. Für die Realisierung steht im Lenzburger Einwohnerrat ein Kredit von 682’000 Franken zur Diskussion an der Sitzung am 27. Oktober.

Der Stadtbach fliesst ab der Quelle ob Egliswil über weite Strecken entlang der Ammerswilerstrasse in den Aabach. Festgelegt worden ist, den Schutz für ein Hochwasser zu gewährleisten, das statistisch gesehen alle 30 Jahre einmal stattfindet. Zugelassen werden Überflutungen im angrenzenden, oberhalb liegenden Landwirtschaftsland.

Aus gewässerökologischen Gründen sinnvoll

Dem Stadtrat ist es aus gewässerökologischer Sicht und aufgrund von Kosten-/Nutzen-Überlegungen ein Anliegen, einen moderaten Hochwasserschutz zu realisieren. Dieses Ziel sei sinnvoll, heisst es in der Botschaft an den Einwohnerrat. Denn ein stark vergrösserter Gerinnequerschnitt hätte zur Folge, dass der Bach mit seiner speziellen Flora und Fauna – zum Beispiel Steinkrebse – zerstört würde. Es sei jedoch damit zu rechnen, räumt der Stadtrat ein, dass in Zukunft vermehrt starke Gewitterregen auftreten und der Stadtbach trotz Schutzmassnahmen öfters über die Ufer treten werde.

Die Hochwasserschutzmassnahmen wurden aufgeteilt. Im Strassenbauprojekt des Kantons sind etwa Stadtbachverlegungen in zwei Bereichen vorgesehen, eine Strassenerhöhung sowie Vergrösserungen von Querungen.

Der Baubeginn kann im Frühjahr 2025 erfolgen

Im Hochwasserschutzprojekt der Stadt ist unter anderen ein neues Einlaufbauwerk Bölliweiherweg enthalten. Die bestehende Situation ist laut Behörde etwas unglücklich. Die Ende der 1970er-Jahre erstellten drei Einläufe seien viel zu klein dimensioniert worden und verstopfen schon bei kleinen Mengen von Geschwemmsel. Beabsichtigt ist, entlang dem neuen Strassenbankett eine rund 150 Meter lange Stützmauer zu bauen. Vorgesehen sind weiter ein 15,2 Meter langes, sogenanntes Streichwehr – eine parallel zur Fliessrichtung angeordnete Überlaufschwelle – sowie eine sogenannte Einlauftulpe, ein Überlauf. Diese beiden Bauwerke sind mit knapp 310’000 Franken übrigens der happigste Brocken beim gesamten Vorhaben.

Beim Geschiebefang wird ein neuer Grobrechen eingebaut. zvg

Geplant ist für rund 70’000 Franken ausserdem eine Vergrösserung des Durchlasses Wildenstein sowie für voraussichtlich 35’000 Franken eine Erneuerung des Geschiebefangs Schwöschterloch an der Gemeindegrenze. Der bestehende Geschiebefang funktioniert gemäss Stadtrat ungenügend, der Unterhalt ist wegen der schlechten Zugänglichkeit sehr aufwendig. Eingebaut wird ein neuer Grobrechen und erstellt wird eine seitliche Zufahrt.

Der derzeit eingedolte Schwösterlochbach schliesslich soll in diesem Bereich künftig offen geführt werden. Kostenpunkt: rund 58’000 Franken. Um die Zufahrt zur bestehenden Christbaumkultur zu gewährleisten, ist eine Überfahrt über den Bach vorgesehen.

Verläuft alles reibungslos, kann im Frühjahr 2025 der Baubeginn der Hochwasserschutzmassnahmen erfolgen, gemeinsam mit der Realisierung des Strassenprojekts.