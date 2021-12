Lenzburg: Märchenerzählerin Therese Wüthrich im Porträt

Lenzburg Therese Wüthrich hat das Erzählen zu ihrem Beruf gemacht: «Märchen berühren, weil sie eine Universalsprache haben» Die 64-jährige Lenzburgerin erzählt, wie sie zur zertifizierten Märchenerzählerin wurde, was sie an ihrem Beruf so fasziniert und wie ihr Katze Stritzi bei den Vorbereitungen hilft. Anja Suter Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Therese Wüthrich zu Hause in Lenzburg, wo sie ihre Märchen vorbereitet. Valentin Hehli

«Mein Vater hat mir Märchen frei erzählt, ich höre heute noch seine Stimme im Kopf», sagt Therese Wüthrich über das erste Mal, als sie in die Welt der Märchen eintauchte und fremde Welten und mystische Figuren kennen lernte. Bis sie sich jedoch so eng mit den Märchen befasste, wie sie es heute tut, vergingen einige Jahrzehnte.

2012 stiess Wüthrich zum wiederholten Mal auf den Flyer von «Mutabor – Schule für Märchen und Erzählkultur». Diese bot eine Ausbildung zur zertifizierten Märchenerzählerin an. Wüthrich besann sich darauf, dass ihre früheren Gründe, die gegen eine Ausbildung sprachen – wie etwa zu wenig Geld, Zeit oder Selbstzweifel –, nicht mehr den Tatsachen entsprachen. «Auch in den Märchen braucht es oft drei Anläufe. Dass ich mir damals einen Ruck gab und mich angemeldet habe, war meine beste Entscheidung und zudem der perfekte Ausgleich zu meiner leitenden Funktion in der Administration und Organisation», erzählt sie.

Hinter jedem Märchen steckt viel Vorbereitung

Innerhalb von 2,5 Jahren besuchte Wüthrich mehrere Seminare, bis sie 2015 ihr Zertifikat erhielt. Es sollte nicht ihre letzte Ausbildung bleiben: Zusätzlich belegte sie in den letzten Jahren verschiedene Seminare und Kurse, um ihr Wissen und ihre Arbeitsmethoden zu erweitern. Unter anderem auch einen Kurs für das Erzählen von Märchen für Menschen mit Demenz.

Hinter jedem Märchen, das Wüthrich erzählt, steckt viel Vorbereitung. Dabei geht es nicht nur darum, die Geschichte frei zu erzählen. «Ich überlege mir auch, was die Geschichte hinter dem Märchen ist. Und wie man in dieser Zeit gelebt hat.» Dabei achtet sie auch auf die kleinsten Details: «Wenn ich von einem tiefen Winter erzähle, will ich wissen, was das für jene Zeit bedeutet hat», erklärt sie. Wichtig sei aber vor allem eines:

«Wenn ich ein Märchen erzähle, dann rezitiere ich es nicht einfach, ich fühle es.»

Ein Märchen zwischen den Buchdeckeln habe eigentlich kein Leben. «Das erhält es erst, wenn es erzählt wird.» In den Seminaren lernte Wüthrich unter anderem auch, zu jeder Sequenz eines Märchens Bilder zu malen. Bilder seien es, die sie bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auslösen möchte. Es müssen aber nicht die gleichen sein, die die Erzählerin im Kopf hat. «Ich möchte den Zuhörenden soviel Raum geben, dass die Person die Möglichkeit hat, sich mit den eigenen Bildern zu verbinden», betont sie. Deshalb achte sie darauf, nicht zu beschreibend zu erzählen.

Aufwendig sei das auch Übersetzen eines Märchens in den eigenen Dialekt. «Mir fallen heute wieder zuhauf Wörter ein, die meine Grossmutter früher benutzt hat», sagt Wüthrich. Teilweise dauert das Finden des richtigen Wortes aber länger. So suche sie momentan das passende Wort auf Mundart für «klug».

Märchen wurden ursprünglich für Erwachsene erzählt

Märchen werden täglich in der ganzen Welt erzählt, oft abends bevor Kinder einschlafen. Wenn Therese Wüthrich zu erzählen beginnt, merkt man bald, wie viel Magie hinter den einzelnen Buchstaben und Worten steckt, die zu einer Geschichte geflochten werden. Während sie etwa die Kurzfassung ihres Lieblingsmärchens «Catarina und das Schicksal» zum Besten gibt, ist es nicht nur die Geschichte selbst, die einen mit Catarina mitleiden lässt, die aufgrund einer Entscheidung vom Schicksal gebeutelt wird. Es ist auch die Mimik von Therese Wüthrich, die Art, wie sie gestikuliert und die einzelnen Worte betont.

Wenn es nach Wüthrich geht, liegt es aber eher an den Märchen selbst, dass die Besucherinnen und Besucher in den Bann gezogen werden. «Märchen berühren, weil sie eine Universalsprache haben», erklärt sie. Die Geschichten aus aller Welt seien zudem ursprünglich für Erwachsene erzählt und aufgeschrieben worden. Therese Wüthrich erzählt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Letztere seien meist eher kopflastig. «Das bin ich aber auch und trotzdem in der Märchenwelt sehr zu Hause. Das eine schliesst das andere nicht aus», sagt sie.

«Das schönste beim Erzählen ist, wenn das Märchen seinen Zauber entfaltet und berührt, das ist Magie.»

Die 64-Jährige hat für die Zukunft viele Ideen, so möchte sie beispielsweise einen Erzähltreff in Lenzburg gründen.

Wo immer sie ihre Märchen auch erzählt – die erste, die sie hört, ist immer die gleiche: ihre 14-jährige Katze Stritzi. «Erzählen funktioniert bei mir nur gut, wenn jemand zuhört, darum übe ich immer mit Stritzi», sagt Wüthrich und schmunzelt.

