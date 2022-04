Lenzburger Bahnhofstrasse soll mit Sanierung auch urbaner werden

Lenzburg Tempo 30, Baumallee und nur langsames Kreuzen: Die Bahnhofstrasse soll urbaner werden Das 2,3-Millionen-Projekt zur Sanierung der Lenzburger Bahnhofstrasse liegt momentan öffentlich auf. Vor allem das Reizthema Bushaltestelle Angelrain könnte damit bald abgeschlossen sein. Valérie Jost Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bushaltestellen Angelrain (die Bauprofile markieren die geplanten Wartehäuschen) waren bei der Projektierung der Bahnhofstrassensanierung ein Riesenthema. Bild: Valérie Jost

Die Lenzburger Bahnhofstrasse ist in die Jahre gekommen. Davon zeugen zahlreiche Belagsflicke und Verformungen. Die Strasse wird deshalb auf einer Länge von 355 Metern (vom Kreisel beim Denner bis zum Aabach) saniert.

Im September genehmigte der Souverän dafür mit einer Zweidrittelsmehrheit einen Kredit von 2,3 Millionen Franken. Nun liegt noch bis 16. Mai das Baugesuch auf. Diesem zufolge genügt der Belag dem Verkehrsaufkommen nicht; er muss deshalb komplett ersetzt werden.

Die Sanierung nimmt der Stadtrat zum Anlass, die Bahnhofsstrasse als Verbindung zwischen Altstadt und Bahnhof «gestalterisch aufzuwerten». So soll der Strassenraum «urbaner gestaltet» werden. Es werden auf beiden Seiten Bäume gepflanzt oder versetzt, «um eine alleeartige Wirkung zu erzielen».

Die Strassenbeleuchtung wird in Form von runden LED-Leuchten neu in der Strassenmitte auf einer Höhe von sieben Metern hängen. Die Stahlkabel werden auch für die Jugendfestbeflaggung genutzt. Ausserdem wird, wie auf fast allen Lenzburger Gemeindestrassen, auch auf der neuen Bahnhofstrasse Tempo 30 gelten (momentan noch Tempo 50).

Die Bushaltestelle Angelrain, die im Rahmen der Sanierung umgebaut wird, war bei der Projektierung ein Reizthema. Gemäss Baugesuch bedienen die Haltestelle pro Stunde bis zu elf Busse von sieben Linien – pro Fahrtrichtung.

Eine knappe, bürgerliche Mehrheit hatte im Einwohnerrat erreicht, dass die Haltestelle aufgehoben würde. Es wurde mit Sicherheits- und Platzgründen argumentiert; auch sei die Haltestelle zu wenig ausgelastet. Diese Version fiel beim Stimmvolk aber mit fast 60 Prozent Nein-Stimmen durch.

Zwei Autos können nur sehr langsam kreuzen

In der neuen, vom Stimmvolk genehmigten Version dienen die Busse als eine Art Pfropfen (in der Fachsprache «Kap-Haltestelle»). Dafür kommt ein Auto nicht mehr an einem Bus vorbei.

Die nördliche Trottoirkante wird zur Strassenmitte hin verschoben, zwischen der schmalen Ein- und Ausstiegszone und dem Bushäuschen wird ein rund zwei Meter breiter Velostreifen markiert.

Velos Richtung Bahnhof haben so freie Fahrt, müssen aber auf ein- und aussteigende Buspassagiere achten. Hinter der Bushaltestelle fahren Velos dann zwischen der Strasse und der Baumallee, sind also vom Fussverkehr getrennt.

So sollen die neue Haltestellen Angelrain aussehen, in der Visualisierung inklusive Jugendfestbeflaggung. Bild: zvg/Swiss Interactive AG

Autos und andere Vierradfahrzeuge dagegen können an stehenden Bussen nicht mehr vorbeifahren und müssen warten. Auch zwei Autos können nur kreuzen, wenn sie sehr langsam fahren. Ein Kreuzen mit einem Lastwagen oder (durchfahrenden) Bus geht nicht – dann hat das talwärts fahrende Fahrzeug Vortritt.

Die Haltestellen werden behindertengerecht umgebaut. Auch wird ein spezieller, rutschhemmender Bordstein benutzt. Ausserdem gibt es auf beiden Seiten ein vier Meter langes Wartehäuschen mit Dach (aber ohne Seitenwand). Darunter ist je eine Sitzbank für zwei Personen geplant.

Komplettsperrung an einem Wochenende geplant

In der mindestens neun- bis elfmonatigen Bauzeit (ein Startdatum nennt das Baugesuch nicht) sind acht Etappen vorgesehen: Zuerst soll auf vier Abschnitten rechtsseitig zum Bahnhof hin gebaut werden, danach auf weiteren vier Abschnitten in der Gegenrichtung bis zum Aabach.

Für den Einbau des Deckbelags wird die Strasse an einem Wochenende vollständig gesperrt. Ansonsten wird während der Bauarbeiten der motorisierte Individualverkehr Richtung Bahnhof einspurig geführt.

Die Umleitung des Verkehrs vom Bahnhof Richtung Altstadt ist via Augustin-Keller-Strasse – Aarauerstrasse – Kerntangente geplant. Busse dagegen können mit einer Ampel mit Busbevorzugung in beide Richtungen fahren. Der Fussverkehr wird ebenfalls einseitig geführt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen