Urteil zu Szenen wegen Baustelle beim «Local»

Lenzburg Szenen wegen Baustelle beim «Local»: Er erhält vom Bundesgericht teilweise recht, sie nicht Das Paar, das hinter dem «Local» steht, wollte Bauarbeiten verhindern, blockierte die Baustelle und drohte mit Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe. Das hätten sie nicht tun dürfen, bescheidet nun Lausanne. Zumindest das meiste davon nicht. Eva Wanner Jetzt kommentieren 19.01.2023, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Vorfall und Briefe, um die es nun schon mehrfach ging, geht auf Anfang 2017 zurück. Archivbild: Sandra Ardizzone

Wem die Szene bekannt vorkommt, der irrt nicht. Sie wurde mehrfach geschildert – weil sie schon mehrfach verhandelt wurde. Obwohl das «Local» in Lenzburg schon lange geschlossen und das Inventar zwangsversteigert ist, ist auch die aktuelle Fortsetzung noch nicht das Ende.

Das Paar, das hinter dem «Local »steht, um welches es geht, wurde wegen eines Vorfalls und mehrerer Briefe wegen mehrfacher, teilweise versuchter Nötigung und Hausfriedensbruchs verurteilt. In einem Fall gibt das Bundesgericht nun dem männlichen Teil des Paares aber recht – und weist die Sache damit zurück an die Vorinstanz.

Angefangen hat eigentlich alles schon 2014, als der Mietvertrag für die Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse in Lenzburg unterzeichnet wurde. Schon damals wurde offengelegt, dass das Gebäude allenfalls aufgestockt wird. Als es dann tatsächlich so weit war und die Bauarbeiten begannen, geriet das Paar, das hinter dem «Local» steht, dennoch ausser Rand und Band.

Er drohte mit Millionen an Schadenersatzforderungen

Rekonstruieren lässt sich aus den jüngsten Bundesgerichtsurteilen, dass der Chef des «Local» am 3. Januar 2017 einen Brief an die Hausbesitzerin verfasste. Er drohte damit, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen und Schadensersatz in Millionenhöhe zu fordern, sollten die Bauarbeiten stattfinden. Die Vermieterin kam dem – natürlich – nicht nach.

Das haben das Bezirks- und das Obergericht als Nötigung gewertet. Und genau dies muss das Obergericht nun noch einmal prüfen. Denn das Bundesgericht konstatiert: Die im Schreiben geltend gemachte Schadenersatzforderung sei «zweifellos überhöht».

Die Vermieterin hätte dies erkennen müssen. «Der Strafschutz würde überdehnt, wenn bereits die schriftliche Geltendmachung einer überhöhten Zivilforderung in einem geschäftlichen Kontext zu einer Verurteilung wegen Nötigung führt», hält das Bundesgericht fest.

Sie fuhr, aber er ist Mittäter

Es bleibt aber der einzige Punkt, in dem der «Local»-Chef recht bekommt. Es bleibt eine Nötigung, da das Paar nach Beginn der Bauarbeiten am 30. Januar 2017 mit dem Auto während etwa 15 bis 20 Minuten die Baustelle blockiert hatte. Und zwar so, dass die Arbeiter das Areal nicht verlassen konnten. Der männliche Part des Paares argumentiert vor Bundesgericht, dass nicht er, sondern sie am Steuer gesessen habe. Es hilft nichts. Er sei und bleibe Mittäter, urteilt das Bundesgericht.

Das Paar hatte offenbar darauf beharrt, dass es während der Bauzeit Ersatzparkplätze erhält. Das hatte der Stadtrat Lenzburg gemäss Urteil auch so verfügt – das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt hat den Beschluss des Stadtrats allerdings wieder aufgehoben. Es waren also keine Ersatzplätze notwendig und die Vermieterin handelte rechtmässig. Auch mit diesem Argument für sein Handeln blitzt das Paar ab.

Als Schutzbehauptung wird folgende Aussage der beiden gewertet: Sie seien davon ausgegangen, dass die Baustelle illegal sei, weil noch keine Brandschutzbewilligung vorgelegen habe. Im Urteil heisst es dazu ganz deutlich: «Inwiefern der Beschwerdeführer aufgrund der fehlenden Brandschutzbewilligung davon ausgehen konnte, dass er zu seiner Vorgehensweise, insbesondere der Androhung einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und dem Zuparkieren der Arbeiter der Bauunternehmen, berechtigt gewesen sein sollte, ist nicht ersichtlich.»

Und noch zwei Briefe

Mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gedroht, wenn die Bauarbeiten weitergehen, hatte das Paar der Vermieterin. Das Bundesgericht bestätigt auch in diesem Fall die Verurteilung durch die Vorinstanzen.

Denn der Unterschied zum ersten Brief vom 3. Januar ist: Die beiden Beschuldigten drohen nicht mit zivil-, sondern mit strafrechtlichen Konsequenzen. Das Bundesgericht erläutert, dass nur mit einer Strafanzeige drohen darf, wer tatsächlich Opfer einer Straftat geworden ist.

«Anders verhält es sich, wenn die Androhung der Strafanzeige ohne ernsthaften Grund erfolgt, damit das Opfer sich in einer bestimmten Weise verhalte, was es ohne Drohung nicht tun würde.» Im vorliegenden Fall ging es darum, dass die Bauarbeiten gestoppt werden. Wurden sie nicht. Und auch die Geschichte des Lenzburger «Local» ist, zumindest an den Gerichten, scheinbar noch lange nicht zu Ende.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen