Streit wegen Hündin: Im Keller geraten zwei Männer aneinander

Lenzburg Streit wegen Hündin: Im Keller geraten zwei Männer heftig aneinander Wegen einer Hündin ist es in einer Wohnüberbauung im Bezirk Lenzburg zwischen zwei Männern zu einem wüsten Streit gekommen. Dieser zieht ein Gerichtsverfahren nach sich – und hat erhebliche Kostenfolgen für den Beschuldigten. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte hat den damaligen Hauswart gegen die Wand gestossen (Symbolbild). Stefan Schaufelberger

Beste Freunde werden sie wohl nie: Die beiden Männer, die sich vor dem Bezirksgericht in Lenzburg gegenüberstehen. An einem Dienstag im Juni 2021, kurz vor dem Mittag, sind sie sich in den Kellerräumlichkeiten der grösseren Überbauung in ihrem Wohnort im Bezirk Lenzburg über den Weg gelaufen – und heftig aneinandergeraten. Streitpunkt war die Art und Weise, wie der beschuldigte Luca (Name geändert) seine Hündin versäubern lässt.

Dem 57-Jährigen zur Last gelegt werden Nötigung, Beschimpfung und Tätlichkeiten. Roger (Name geändert), der andere Mann, ist als Auskunftsperson anwesend im Gerichtssaal. Er war damals als Hauswart in einem Teilpensum in der Liegenschaft tätig. Roger macht keinen Hehl daraus, dass auch er sich im Ton vergriffen hatte. In einem separaten Verfahren ist er bereits verurteilt worden und hat eine Busse bezahlt.

Beim Gerangel fiel die Brille zu Boden

In der Befragung durch Gerichtspräsident Daniel Aeschbach erinnert sich Auskunftsperson Roger daran, dass er den Beschuldigten angesprochen habe wegen der Hündin, ihn auf die Hausordnung und die Spielwiese hingewiesen habe. Luca habe ihn daraufhin angeschrien, ob er seiner Hündin «das Scheissen» verbieten wolle, sei ausgeflippt, sei ihm gefolgt, habe ihn am Hals gepackt, in die Ecke gedrückt – beim Gerangel fiel die Brille zu Boden – und habe ihm gesagt, dass er ihn «kaputt machen» werde. Kurz: «Er ist ein militanter Egoist», sagt der damalige Hauswart.

Der beschuldigte Luca dagegen – er hat Einsprache erhoben gegen den Strafbefehl – bezeichnet sein Gegenüber als ganz grossen Lügner und äussert sich erstaunt darüber, dass es überhaupt zu diesem Verfahren gekommen sei. Der gelernte Handwerker hatte sich umschulen lassen, war als Busfahrer unterwegs. Seit ein paar Monaten sei er offiziell IV-Rentner, führt er aus. Wegen einer Krankheit habe er sich behandeln lassen müssen und sei nach längerer Zeit nach Hause zurückgekehrt, blickt er auf an den damaligen Vormittag zurück.

Er habe nach dem Waschplan schauen wollen. Als der Hauswart ihn und seine Hündin sah, habe er ihn beleidigt und als «Sau» bezeichnet, hält Luca fest. Er sei baff gewesen, überrascht über das aggressive Verhalten, habe Roger zur Rede stellen wollen. Als dieser dann mit geballten Fäusten ganz nahe an ihn herangetreten sei, habe er sich bedroht gefühlt und sich gewehrt, fährt Luca fort. Deshalb habe er den Hauswart an die Wand gestossen. Er habe gedacht, er erhalte gleich eine Kopfnuss. Geschlagen habe er aber nicht, versichert Luca, «das ist alles falsch». Als er den Hauswart ein paar Monate später im Hof getroffen habe, sei er erneut lautstark bedroht worden.

Die Frage ist, wer nicht die Wahrheit sagt

Es handle sich um ein sogenanntes «Vier-Augen-Delikt», stellt Gerichtspräsident Daniel Aeschbach fest. Bei den zwei Meinungen, die 180 Grad auseinanderdriften, sei die Frage, wer nicht die Wahrheit sage. Nach kurzer Beratung steht fest: Der Beschuldigte wird in sämtlichen Punkten – Nötigung, Beschimpfung, Tätlichkeiten sowie als Folge eines Unfalls zusätzlich auch wegen Nichtbeherrschens des Fahrzeugs und Nichtanpassens der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse – schuldig gesprochen und verurteilt zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 125 Franken sowie einer Busse von 1000 Franken. Der Beschuldigte habe den Sachverhalt bestätigt, begründet Einzelrichter Aeschbach. Er spricht von einer milden Strafe.

Trotzdem kommen auf Luca durch das Verfahren nun Kosten von alles in allem rund 3100 Franken zu. Einverstanden mit dem Urteil ist er denn auch – gut hörbar – nicht. Das sei nicht fair und unverhältnismässig, meint er. Er frage sich, wie er diesen Betrag aufbringen solle. Er sei vor Gericht gezerrt worden und werde dafür nun auch noch bestraft, tut er seinem Unmut beim Verlassen des Gerichtssaals kund.

