Bürgerliche wollen eine Weihnachtsbeleuchtung in Lenzburg

Lenzburg Stille Nacht, dunkle Nacht? Bürgerliche wollen nicht ganz auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten Die Meinungen gehen auseinander. Die bürgerlichen Parteien in Lenzburg finden: Es liege ganz im Ermessen der Geschäfte, ob sie an einer Weihnachtsbeleuchtung in reduzierter Form festhalten wollen. Michael Hunziker 05.11.2022, 05.00 Uhr

Geht es nach dem Stadtrat, wird in diesem Jahr verzichtet auf eine Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt. Archiv AZ (2018)

Einfach so lassen sie sich nicht den Stecker ziehen, die Vertreterinnen und Vertreter der bürgerlichen Parteien in Lenzburg. Sie ermuntern die Gewerbetreibenden in der Altstadt dazu, an einer Weihnachtsbeleuchtung festzuhalten – wenn auch in reduzierter Form. Bei einem Betrieb von sechs Stunden am Abend, halten sie in einer Medienmitteilung fest, lassen sich gegenüber einem Dauerbetrieb 75 Prozent Strom einsparen.

Ein leuchtendes Rentier weniger ist verkraftbar

Rückblick: Das Thema hat zu einer angeregten Diskussion an der Sitzung des Einwohnerrats letzte Woche geführt . In einer Anfrage hatten sich Christina Bachmann-Roth (Die Mitte) und Ruby Häusermann (FDP) danach erkundigt, ob tatsächlich – wie geplant – vollständig verzichtet werden muss auf die Weihnachtsbeleuchtung, ob nicht die Möglichkeit besteht für eine Reduktion.

Eine radikale Absage erachteten die beiden Einwohnerrätinnen als zu einschneidend. Sie riefen den Stadtrat dazu auf, den Entscheid zu überdenken. Denn die Gewerbetreibenden müssten dadurch einen Wettbewerbsnachteil in Kauf nehmen gegenüber anderen Städten.

Jede Kilowattstunde zähle und alle seien aufgefordert, wertvolle Energie zu sparen, halten Brigitte Vogel (SVP), Christina Bachmann-Roth und Christoph Nyfeler (FDP) jetzt in ihrer Medienmitteilung fest. Im Alltag bestehe enormes Potenzial. Ein leuchtendes Rentier weniger im eigenen Garten sei allemal verkraftbar.

Bei der Weihnachtsbeleuchtung allerdings gelte es Augenmass zu wahren. Die Geschäfte in der Lenzburger Altstadt seien auf das Weihnachtsgeschäft angewiesen. «Sie stehen in einem harten Wettbewerb mit den grossen Einkaufszentren und den Städten Aarau und Baden, welche die Weihnachtsbeleuchtung reduzieren, anstatt ganz darauf zu verzichten», führen Brigitte Vogel, Christina Bachmann-Roth und Christoph Nyfeler in der Medienmitteilung weiter aus.

Die Gewerbetreibenden trauen sich nicht mehr

Angesichts des Entscheids des Stadtrats getraue sich nun praktisch kein Gewerbebetrieb, eine Weihnachtsbeleuchtung anzubringen und diese an einigen Stunden am Abend einzuschalten.

Die Vertreterinnen von SVP, Die Mitte und FDP befürworten eine reduzierte Weihnachtsbeleuchtung. «Es liegt im Ermessen der Geschäfte, ob sie der Altstadt in diesem Jahr in den Abendstunden doch etwas Glanz verleihen und damit in dieser dunklen Jahreszeit eine festliche Stimmung unter den Passanten verbreiten. Unsere Unterstützung haben sie.»

Der Stadt empfehlen sie, den Weihnachtsbaum vor dem Rathaus zu beleuchten und die traditionellen Tannengirlanden über den Geschäften montieren zu lassen. «Sie wirken auch ohne Beleuchtung.»