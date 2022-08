Lenzburg «Attraktiver und sicherer»: Stadtrat will Veloverkehr zwischen Niederlenz und Lenzburg mit Fussverkehr kombinieren Die Einwohnerratsvorlage zur siebten und achten Sanierungsetappe der Ringstrasse Nord sieht auch Änderungen für den Langsamverkehr vor. Zudem soll eine Verkehrszählstelle installiert werden. Valérie Jost Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Hier, auf der Verbindung von Niederlenz nach Lenzburg, sollen Radfahrende statt des bestehenden Radwegs (links) neu den höher gelegenen Gehweg (rechts) unter der Autobahn nutzen. Screenshot Google Maps

Es ist schon die siebte und achte Sanierungsetappe an der Ringstrasse Nord, welche der Stadtrat nun angehen will. Einen Kredit von 1,3 Millionen Franken soll der Einwohnerrat am 15. September dafür bewilligen, heisst es in der Vorlage. Nach der fünften und sechsten Etappe (SBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse) ist nun das rund 430 Meter lange Stück zwischen dem Kreisel Hardstrasse und dem Kreisel Niederlenzer Kirchweg dran.