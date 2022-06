Lenzburger Kreisel soll durch Kreuzung ersetzt werden

Lenzburg Stadtrat will Minikreisel im Lenzhard durch Kreuzung ersetzen – und die Trottoirs verlängern Das Kreiselregime am Knoten Hardstrasse/Fabrikstrasse wird heute oft ignoriert. Nun soll die Verkehrssituation angepasst und die Sicherheit für den Fussverkehr verbessert werden. Über den Kredit von 119'500 Franken entscheidet der Einwohnerrat. Valérie Jost 22.06.2022, 05.00 Uhr

Das Verkehrsregime beim heutigen Kreisel Hardstrasse/Fabrikstrasse (im Bild die Abzweigung nach links) soll komplett geändert werden. Auch ist über die Hardstrasse Ost (Abzweigung nach rechts) ein Fussgängerstreifen geplant. Google Streetview

Seit 1998 gibt es am Knoten Hardstrasse/Fabrikstrasse im Industriegebiet Lenzhard einen Kreisel. Das schreibt der Stadtrat in einer Vorlage an den Einwohnerrat für die Sitzung von morgen Donnerstag. Der Kreisel hat allerdings keine Mittelinsel und ist nur mit Farbe markiert; die Mitte des sogenannten Minikreisels bildet stattdessen ein ausgegossenes Betonrohr mit dem Signal «Kreiselverkehrsplatz».