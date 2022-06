Stadtrat bilanziert Lenzburg 21 und setzt sich Ziele

Lenzburg Stadtrat über gescheitertes Projekt Lenzburg 21: «Wir durften schlauer werden» – die Planung geht weiter Der Lenzburger Stadtrat stellte interessierten Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten die Jahresrechnung und in groben Zügen die Legislaturziele vor. Diese enthalten etwa eine rechtskräftige Bau- und Nutzungsordnung (BNO) und eine Immobilienstrategie. Eva Wanner 09.06.2022, 05.00 Uhr

Wie geht es weiter mit städtischen Immobilien wie dem Hünerwadelhaus? Eine Strategie, die solche Fragen klärt, soll in der aktuellen Legislatur erarbeitet werden. Ruth Steiner

Die Prämisse des Stadtrats war falsch. So lässt sich zusammenfassen, was Vizestadtammann Andreas Schmid (FDP) am Dienstagabend einem guten Dutzend interessierten Mitgliedern des Einwohnerrats zum Hünerwadelhaus zu sagen hatte. Die Geschichte ist inzwischen hinlänglich bekannt. In kürzester Kürze: Die KV-Schule zog auf Geheiss des Kantons aus dem Hünerwadelhaus aus. Der Stadtrat wollte im Gebäude unter dem Projektnamen «Lenzburg 21» die Verwaltung zentralisieren. Der Projektierungskredit scheiterte schliesslich im Einwohnerrat, die bisher ausgegebenen 1,2 Millionen Franken wurden abgeschrieben.

Auch ausserhalb der Jahresrechnung habe der Stadtrat seine Lehren aus dem Projekt gezogen, sagte Schmid. Da ist einmal die Anstellung des Projektteams; eine teure Lösung, die sich so nicht bewährt habe. Der Stadtrat habe das Haus möglichst schnell wieder füllen wollen, denn Leerstand koste – was eben die falsche Übungsanlage war. «Wir hätten eine gewisse Zeit Leerstand in Kauf nehmen und etappenweise planen sollen. Wir durften schlauer werden», sagte Schmid.

Stadtammann Daniel Mosimann (SP) ergänzte: «Wir hatten zu ambitiöse Projektziele in zu kurzer Zeit.» Heute sei man gar froh um das Hünerwadelhaus als «Joker», eine Zwischennutzung sei ohne weiteres möglich. Dies wiederum ermögliche, weiterzuplanen – aber in zeitlich gestaffelten Etappen.

Konkrete Zielsetzungen für Verwaltung statt Legislaturziele für Stadtrat

Denn das Projekt Lenzburg 21 ist in seiner ursprünglichen Form nun zwar erledigt; das Problem, das es lösen sollte, aber nicht. Handlungsbedarf besteht etwa in Sachen Rathaus, das nicht barrierefrei ist und sicherheitstechnisch nicht optimal, wie Schmid ausführte. «Die Leute können einfach eine Tür öffnen und stehen beim Stadtschreiber, dem Ammann oder sonst jemandem im Büro.» Solche Überlegungen fliessen nun in das Nachfolgeprojekt Move ein – und sind Teil der stadträtlichen Legislaturziele.

Verschiedene Eckpunkte hat das Gremium definiert, die es in der laufenden Legislatur erreichen will. Allerdings erst grob, sagte der Stadtammann, die Legislaturziele seien noch nicht ganz ausgegoren. Im Herbst werden sie fertig und in einer Broschüre gebündelt den Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten abgegeben. FDP-Einwohnerrat Francis Kuhlen sagte dazu: «Statt einer schönen Broschüre im September würde ich mir wünschen, dass man im Rahmen des Budget-Prozesses die Zielsetzungen quantifiziert und auf die Abteilungen herunterbricht.» Mosimann nahm die Bitte auf.

BNO hat hohen Stellenwert in der Bevölkerung

Einer der Punkte, den es in der laufenden Legislatur definitiv anzupacken gilt: Eine rechtskräftige Bau- und Nutzungsordnung (BNO) zu haben. Deren Erarbeitung dauert schon Jahre, der Prozess kommt nur harzig voran. Ziel sei nun, zu einem Abschluss zu kommen. «Die BNO hat einen hohen Stellenwert im Einwohnerrat und einen noch höheren in der Bevölkerung», sagte Mosimann. Das Papier wiederum nützt dann auch der weiteren Entwicklung der Stadt; auch das einer der Punkte, den der Stadtrat angehen will.

Ebenfalls kein neues Ziel, aber eines, das nun wirklich realisiert werden soll: eine Immobilienstrategie. Umrissen werden sollen darin laut Schmid die Antworten auf die Fragen: «Was brauchen wir, um das, was wir erreichen wollen, zu erreichen – und was brauchen wir nicht?» Weitere Legislaturziele betreffen das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Stadt, die Bereiche Umwelt und Klima sowie die Finanzen.