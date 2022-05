Lenzburger Freischarenmanöver darf stattfinden

Lenzburg Tradition gewinnt: Stadtrat gibt grünes Licht für das Freischarenmanöver Statt das Manöver abzusagen, sollen die aus der Ukraine Geflüchteten darüber aufgeklärt werden. Das ist eine der Anpassungen, die der Stadtrat und die Freischarencommission planen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 05.05.2022, 19.42 Uhr

Das Freischarenmanöver am Lenzburger Jugendfest wurde zuletzt 2018 normal durchgeführt. Bild: Chris Iseli (13. Juli 2018)

Die Kadetten auf der einen, die Freischaren auf der anderen Seite: Das Manöver in Lenzburg hat eine lange Tradition. Ob diese auch dieses Jahr stattfinden darf, stand auf der Kippe. «Der Ukraine-Krieg, der am 24. Februar mit der russischen Invasion begonnen hat, hat bei verschiedenen Personen die Frage aufgeworfen, ob es statthaft ist, unter diesen Umständen ein Jugendfest mit Manöver durchzuführen», heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Und weiter: «Diese Diskussion war wichtig und zeigt auf, dass das Thema polarisiert» (siehe Kasten).

Der Entscheid fiel nun aber zu Gunsten des Manövers. «Das Jugendfest mit seinem Landschaftstheater ist eine der wichtigsten Traditionen der Stadt Lenzburg und wird als einzigartiges Gesellschafts- und Generationenprojekt betrachtet, welches ein fester Bestandteil des Lenzburger Stadtlebens ist», heisst es dazu in der Mitteilung. Jugendfestpräsident und Stadtrat Sven Ammann wird mit den Worten zitiert: «Wir sind uns der heiklen Situation sehr bewusst, doch wollen wir die Tradition, in der Menschen aus verschiedenen Generationen zusammenkommen, auch in unruhigen Zeiten ermöglichen.»

Gewehre der Kadetten werden eingezogen

Einige Anpassungen gibt es dann aber doch. Zum einen sollen die Geflüchteten an einem Infoanlass über «die Jugendfesttradition, deren historische und gesellschaftliche Bedeutung» aufgeklärt werden.

«Gleichzeitig nimmt die Freischarencommission auch verschiedene Anpassungen bei der Vorbereitung und Durchführung des Manövers gegenüber den Vorjahren vor», heisst es in der Mitteilung ausserdem. Alles könne man noch nicht verraten, sagt Ammann dazu auf Anfrage. Eine sichtbare Veränderung kann er aber bereits nennen: Die Gewehre, mit denen die Kadetten im Vorfeld des Manövers üben, werden jeweils nach den Übungen wieder eingezogen. Das war bisher nicht so: «Ich kann mich erinnern, wie ich damals auf dem Velo und dem Gewehr auf dem Rücken unterwegs war», sagt Ammann. Solche Bilder sollen in diesem Jahr aber nicht produziert werden.

Was bisher geschah Die Weltkriege und die Pandemie: Das waren bisher die Gründe, aus denen das Manöver im Rahmen des Jugendfests in Lenzburg abgesagt wurde. Nach dem «Jugendfest light» im vergangenen Jahr mit einem Aufeinandertreffen der Freischaren und Kadetten ohne Publikum sollte das Spektakel in diesem Jahr wieder normal stattfinden. Sollte – bis der AZ gegenüber bestätigt wurde, dass der Stadtrat die Durchführung vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine diskutiert. Das Thema polarisiert; es bildeten sich zwei Lager in der Politik und der Bevölkerung. Letztere äusserte sich in den Sozialen Medien teilweise heftig. Absagen wäre ein falsches Signal, es handle sich um eine Tradition, ein Theater, finden die einen. Nicht absagen wäre pietätlos, so sinngemäss die Meinung der anderen. Ein drittes Grüppchen positionierte sich irgendwo in der Mitte: Durchführen, aber ohne zu schiessen, dafür mit Aufklärung für die Geflüchteten. Letzteres ist nun geplant.

