Stadtrat Lenzburg Raumplanung

Lenzburg Stadtrat bleibt vor nichts verschont: Pleite beim Prestigeprojekt BNO In Lenzburg verzögert sich die Zonenplanrevision weiter. Es gibt wohl 2022 zweite Auflagen. Der Einwohnerrat wird die neue BNO frühestens im Sommer beschliessen können. Urs Helbling Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Der Stadtrat Lenzburg in der Zusammensetzung der Legislatur 2018-21: Stadtrat Martin Stücheli, Vizeammann Franziska Möhl, Stadtammann Daniel Mosimann, Stadträte Martin Steinmann und Andreas Schmid (v.l.) Benibasler.com / Aargauer Zeitung

Pech oder Unvermögen? Für den Stadtrat Lenzburg lief es in der zu Ende gehenden Legislatur alles andere als rund. Das Projekt «Lenzburg21» (Verwaltungskonzentration) erlitt schon im Stadtparlament Schiffbruch, die Bahnhofstrassensanierung wurde vom Volk im ersten Anlauf abgelehnt (über den zweiten wird in zwei Wochen abgestimmt), für die «Bleiche»-Sanierung (Tagesstruktur-Zentrum) brauchte er drei Botschaften an den Einwohnerrat.