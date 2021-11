So wurde der Lenzburger Verein Phönix vor dem Aus gerettet

Lenzburg So haben Pensionierte den Verein Phönix gerettet Der Lenzburger Verein Phönix stand kurz vor dem Aus – doch dann kam die gemeinnützige Organisation Innovage. Eine Erfolgsgeschichte zweier Vereine. Valérie Jost 03.11.2021, 05.00 Uhr

Der Lernende Rafael (Mitte) übt das Servieren an Roland Gremlich (Innovage) und Christoph Durrer (Phönix, r.) Valentin Hehli

«Fühlen Sie sich zu fit, um Däumchen zu drehen?» – Diese Frage stellt ein Flyer der gemeinnützigen Organisation Innovage, die seit 2006 ihrerseits andere gemeinnützige Organisationen unterstützt. In den Händen halten sollen den Flyer pensionierte Fachpersonen, die ihre langjährige Berufserfahrung weitergeben möchten – ehrenamtlich. Einer von ihnen ist Roland Gremlich: «Ich bin ein sehr aktiver Mensch und wollte der Gemeinschaft etwas zurückgeben.» Gremlich hat über 40 Berufsjahre hinter sich und leitet heute Innovage Aargau, das wie die neun anderen regionalen Netzwerke als eigenständiger Verein funktioniert.



Seit letztem Dezember unterstützt Roland Gremlich zusammen mit einer weiteren Innovage-Vertreterin den Lenzburger Verein Phönix, der seinen Sitz direkt hinter dem Quartier «Im Lenz» hat. Der Name ist als Metapher zu verstehen: «Wir sind ein Strohhalm für alle, die sonst kaum noch Perspektiven im Berufsleben haben», sagt Christoph Durrer, der den 2013 gegründeten Verein seit Mai leitet. Im vereinseigenen Restaurant Kosthaus können Jugendliche und Erwachsene verschiedene Gastgewerbe-Ausbildungen machen, zudem bietet der Verein begleitetes Wohnen.

Der 22-jährige Rafael möchte nach seiner Ausbildung beim Verein Phönix auf dem Beruf bleiben.

Valentin Hehli

Und genau dieses Konzept stand vor kurzem auf der Kippe: Der Phönix-Gründer und langjährige Leiter Johannes Marhenke wollte das Projekt abgeben und fragte Innovage um Unterstützung. Dabei kamen weitreichende Probleme ans Licht: «Die erste Analyse war vernichtend», so Roland Gremlich. «Der Handlungsbedarf war riesig.» So habe sich der alte Vorstand zu wenig um den Verein gekümmert, das Kader war gerade auch durch Corona belastet, Vorgaben wurden nicht eingehalten, die Prozesse waren uneinheitlich. Das Ergebnis: Spannungen im Team wegen unzufriedenen Mitarbeitenden ohne Vertrauen in die Leitung, was zu vielen Wechseln führte.

Das Team bildete die Basis für Veränderungen

«Das Hauptproblem mit dem Vorstand war die räumliche wie auch fachliche Distanz», sagt der neue Leiter Christoph Durrer. So seien die Vorgaben eines Ausbildungsbetriebs zu wenig umgesetzt worden. «Die Anforderungen der Behörden steigen stetig, und der Vorstand hatte sich nicht mitentwickelt», sagt Roland Gremlich dazu. «Jetzt mussten wir das im Schnelldurchzug machen», ergänzt Durrer. «Eigentlich wollte ich gar nicht so viel auf einmal ändern, aber es hat sich aufgedrängt.»

Zudem war der alte Vorstand grösstenteils nicht in der Region verankert: Vorstandspräsidentin war etwa eine Bekannte von Marhenke, die in Deutschland lebt. Ein weiteres Vorstandsmitglied kommt aus Zürich und wird an der nächsten Versammlung zurücktreten. «Das ging natürlich nicht ganz einfach, es gab Reibereien», so Gremlich. Der Rest des Teams sei aber bis auf ein Kadermitglied geblieben, sagt Durrer: «Einen solchen Teamgeist habe ich noch nie erlebt.» Das sei für die grosse Umstellung entscheidend gewesen: «Das Team bildet die tragfähige Basis dafür, weil es die Veränderungen sehr positiv aufnahm.»



Ein Markenzeichen-Gebäck für Lenzburg

Diesen Teamgeist bestätigen auch die Mitarbeitenden und Lernenden. So etwa der 22-jährige Rafael, der eine Ausbildung zum Hauswirtschaftspraktiker mit eidgenössischem Berufsattest macht. «Schon beim Schnuppern wurde ich hier mit offenen Armen empfangen», erzählt er, während er Küchentücher bügelt und zusammenfaltet. Zuvor hat er zwei Ausbildungen abgebrochen, beim Verein Phönix fand er Zuflucht. Nun möchte er auf dem Beruf bleiben: «Die Abwechslung gefällt mir sehr, ich kann immer wieder etwas anderes machen.»



Patrick Frei (links) und Hussein Baylouna bei der Arbeit in der Küche. Valentin Hehli

Nach fast einem Jahr Führungscoaching durch Innovage und der Einführung sauberer Prozesse steht der Verein nun wieder auf «gesunden Füssen», so Gremlich: Nach nur einem halben Jahr hätten sich die Analyse-Ergebnisse bereits «extrem verbessert». Christoph Durrer plant deshalb schon Neues – etwa einen Foodtruck. Und: «Aarau hat den Backfisch, Baden die Badenersteine – Lenzburg braucht auch etwas.» Das Team sei nun am Tüfteln.