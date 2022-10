Lenzburg Sie wollen die Kantonsschule auf dem Zeughausareal wirklich: «Lenzburg soll es sein und kein anderer Standort» Die Kanti wäre gut für Lenzburg, für das Seetal – aber auch für den Rest des Kantons. Dafür weibeln die Stadt und der Lebensraum Lenzburg Seetal nun erstmals mit deutlichen Worten. Eva Wanner Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Fiele der Entscheid im Grossen Rat für Lenzburg, würde aus dem Zeughaus-Areal die neue Kantonsschule. Bild: Michael Küng

Brugg oder Lenzburg, das ist die Frage. Während Brugg in die Werbe-Offensive ging, hielt sich Lenzburg bisher eher zurück. Dass man gerne der neue Mittelschulstandort wäre, ja, das wurde schon geäussert. Am meisten öffentlich dafür geworben wurde bisher aber mit Jugendfestsprüchen. Da hiess es etwa: «D Brugger tüend nid bummle, Schlönd d Kanti-Werbetrommle. Böses iez mir schwanet, De Amme säit: ‹Mir planed›.»

Begründet wurde die Zurückhaltung damit, dass der Kanton den Standortentscheid immer weiter rausgeschoben hat. Schon vor zwei Jahren hätte er gefällt werden sollen, nun ist die Anhörung für das kommende Frühjahr angesetzt. Sollte das so bleiben und der Grosse Rat wie geplant auch noch im nächsten Jahr den Entscheid fällen, könnte die neue Kanti in neun bis zehn Jahren in Betrieb genommen werden.

Jetzt treten zwei der drei Player, welche die Mittelschule gerne in Lenzburg hätten, erstmals mit klaren Voten an die Öffentlichkeit. An einem Medientermin weibeln für den Standort: Daniel Mosimann, SP-Stadtammann von Lenzburg und Jörg Bruder, Vizepräsident des Gemeindeverbunds Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) und FDP-Gemeindeammann von Seengen.

Mosimann präsidiert den LLS, betont aber, diesen Hut für das Gespräch an den Vize weitergereicht zu haben. Dritte Werbeträgerin ist die IG Kanti Lenzburg. Sie hatte sich gegründet, nachdem die Ortsbürgergemeinde zunächst Nein dazu gesagt hatte, das Zeughaus-Areal für die neue Schule zur Verfügung zu stellen. Vor einem Jahr sagten die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger dann doch ja.

Deutlich mehr gewachsen als der Rest des Kantons

Stadtammann Daniel Mosimann. Bild: Britta Gut

Nun denn, auch Mosimann und Bruder sind sich einig: Lenzburg soll es sein, ja, muss es sein. Hinter ihnen stehen ausserdem alle 26 Verbandsgemeinden des LLS. Das haben die Ammänner mit ihren Unterschriften in einem Brief an Alex Hürzeler, Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport, deutlich gemacht. Der Brief wurde diese Woche verschickt.

LLS-Vizepräsident Jörg Bruder. Bild: Chris Iseli

Darin heisst es unter anderem, dass der Lebensraum Lenzburg Seetal mit 75'000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie 35'000 Arbeitsplätzen ein gewichtiger Wohn- und Wirtschaftsstandort im Kanton sei. In den letzten 20 Jahren sei der Bezirk Lenzburg um knapp 42 Prozent gewachsen – deutlich mehr als der kantonale Durchschnitt mit 27 Prozent. Bei den 0- bis 5-Jährigen, den potenziellen künftigen Kantonsschülerinnen und -schülern, habe das Wachstum gar 38 Prozent betragen; kantonsweit waren es nur 18 Prozent. Und gemäss der Aargauer Bevölkerungsprojektionen 2020–2050 halte das Wachstum an.

Seetal hat klare Erwartungshaltung

So viel also zu den nackten Zahlen. Aber was hat Lenzburg denn, das Brugg nicht hat? Mosimann antwortet: «Wir liegen in der Mitte des Kantons und sind von überall her gut erreichbar. Auch von Brugg aus.» Um Aarau zu entlasten, wäre Lenzburg ideal. Das Zeughaus-Areal sei ausserdem gut mit dem öffentlichen Verkehr zu erreichen. Und bis die Kantonsschule realisiert würde, dürfte auch der neue Bahnhof fertiggestellt sein, ist der Ammann optimistisch.

Bruder hebt etwas heraus, was bisher nicht existiert: ein annehmbarer Schulweg für die Schülerinnen und Schüler der Region, insbesondere des Oberen Seetals. «Sie brauchen rund 45 Minuten. Für einen Weg, wohlgemerkt.» Der LLS-Vize betont deshalb: «Insbesondere das Obere Seetal hat ganz klar die Erwartung, dass die Schülerinnen und Schüler nicht noch weiter reisen müssen. Lenzburg soll es sein und kein anderer Standort.»

Vorteile auch für die Stadt

Vor über 20 Jahren traten Brugg und Lenzburg schon einmal in einem Rennen um eine Schule gegeneinander an. Die Fachhochschule Nordwestschweiz wurde schliesslich aber in Brugg-Windisch gebaut. «Es wäre eine verpasste Chance, Lenzburg ein weiteres Mal nicht zu berücksichtigen», sagt Bruder.

Auch für die Stadt. Es sei natürlich ein Standortvorteil, alle Schulen beieinander zu haben, sagt Mosimann, «wir wären dann definitiv ein umfassender Bildungsstandort». Eine Kanti hätte ausserdem positive Auswirkungen auf die nähere Umgebung; sie würde mehr Aktivitäten bringen, als es das alte Zeughaus-Areal tut.

