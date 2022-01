Daniela Lenz begleitete Familien in Not durch den Lockdown

Lenzburg Sie begleitete Familien in Not durch den Lockdown: «Einzelne haben von der Pandemie profitiert» Daniela Lenz ist Leiterin der Sozialpädagogischen Familienbegleitung in Lenzburg. Sie erzählt von einer gewissen Entspannung während des Lockdowns und von sogenannten «Corona-Babys». Zara Zatti 28.01.2022, 05.00 Uhr

Daniela Lenz begleitet Familien, die mit dem Alltag überfordert sind. Als «Super Nanny» will sie nicht gesehen werden. Zara Zatti

Die Sorge während des Lockdowns 2020 war gross: Besonders bei benachteiligten Familien, die in schwierigen Verhältnissen leben, könne sich die Situation zuspitzen. Tatsächlich nahmen die Fälle von häuslicher Gewalt in manchen Kantonen, so auch im Aargau, zu. Eine Frau, die den Alltag in schwierigen Familiensituationen aus der Nähe kennt, ist Daniela Lenz, Leiterin der Sozialpädagogischen Familienbegleitung (SpFplus) in Lenzburg. Für sie war die Pandemie zwar herausfordernd, die grosse Katastrophe blieb aber aus.

SpFplus begleitet Familien in schwierigen Lebenssituationen. Gründe für eine Begleitung können verhaltensauffällige Kinder sein, eine psychische Erkrankung der Eltern, mangelnde Integration oder Erziehungsschwierigkeiten. Häufig wird die Intervention von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) angeordnet. Eine Sozialpädagogin oder ein Sozialarbeiter besucht die Familie meist über ein Jahr, gemeinsam arbeiten sie mit der Familie an einer Verbesserung der Situation.

Das erinnert an die Realityshow «Die Super Nanny» auf RTL, in der eine strenge Pädagogin Familien am Ende ihrer Nerven besucht und dort Erziehungstipps gibt. Viele Familien hätten diese Sendung im Kopf, wenn eine Begleitung angeordnet wird, sagt Lenz. Sie steigt dann häufig mit diesem Satz ein:

«Sie kennen bestimmt die Super Nanny – so wird es nicht ablaufen.»

Man könne nicht einfach für eine Woche in eine Familie gehen, die tiefsitzende Probleme hat, und dann erwarten, dass sich alles geändert hat, wenn man wieder weg ist: «Das braucht Zeit und auch viel Vertrauen.»

Die meisten Familien fielen nicht in ein tiefes Loch

Für SpFplus war besonders der Lockdown schwierig, erinnert sich Lenz. «Wir konnten plötzlich nicht mehr zu den Familien nach Hause gehen, und mussten uns mit Telefonieren oder Videochat behelfen.» Doch was erstaunen mag: Die meisten Familien seien verhältnismässig gut durch die Pandemie gekommen. «Natürlich gab es Situationen, die sich zugespitzt haben, aber im Grossen und Ganzen sind die Familien nicht in ein tiefes Loch gefallen.» Und: Es gab sogar Fälle, in denen der Lockdown eine Entspannung brachte: «Einzelne Familien haben davon profitiert.»

Lenz erzählt etwa von einer Familie, die in besonders schwierigen Wohnverhältnissen lebte, und die einer Begleitung kritisch gegenüber stand. Während des Lockdowns habe sich das geändert: «Die Mutter war sehr verunsichert durch die Situation und wollte plötzlich von sich aus, einmal in der Woche mit ihrer Begleiterin telefonieren.» Die Familie sei entspannter aus dem Lockdown gekommen.

«Die Mutter hatte früher sehr oft Besuch am Abend, das war plötzlich nicht mehr möglich. Dadurch konnte sie sich mehr auf die Kinder konzentrieren, die Familie wurde zusammengeschweisst.»

Dieses Beispiel sei kein Einzelfall. So hätten sich etwa auch Eltern plötzlich zusammengerauft, um die Krise zu meistern, die vorher zerstritten waren. «Die Bedrohung von aussen war plötzlich grösser als der interne Konflikt.» Dass man den Problemen nicht mehr ausweichen konnte, habe teilweise auch sein Gutes gehabt: «Gerade bei Jugendlichen, die sonst einfach das Haus verlassen haben, mussten die Familien sich teils zum ersten Mal dem Konflikt stellen.» Lenz betont, dass man das nicht auf alle schwierigen Familienverhältnisse übertragen könne: «Die Familien waren ja nicht auf sich alleine gestellt, sie hatten eine Betreuung.»

«Corona-Babys» finden sich in der Krippe weniger schnell zurecht

Lenz erzählt noch von einer anderen Beobachtung: den sogenannten Corona-Babys. «Begleiterinnen berichten von Babys oder Kleinkindern, die auffällig mehr Mühe haben, sich in der Krippe einzuleben.» Lenz erklärt sich das damit, dass diese lange Zeit isoliert von der Aussenwelt waren: «Sie hatten ihre Eltern, doch es kamen kaum Besucher und der Kontakt zu Gleichaltrigen fehlte teilweise komplett.»