Junger Mann wegen sexueller Handlungen mit Kindern verurteilt

Lenzburg Seine Taten waren ihm nicht bewusst: Bezirksgericht verurteilt jungen Mann wegen sexueller Handlungen mit Kindern Ein heute 21-Jähriger hat das Vertrauen und die Abhängigkeit eines Knaben schamlos ausgenutzt, diesem einen grossen Schaden zugefügt, kommt das Bezirksgericht in Lenzburg zum Schluss. Dem Mann wird lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit verboten, die regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen umfasst. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 25.08.2022, 20.14 Uhr

Im Gerichtssaal in Lenzburg fand die Verhandlung statt. Chris Iseli

Es tue ihm leid, was vorgefallen sei, sagte Dario (Name geändert) am Donnerstagnachmittag vor dem Bezirksgericht in Lenzburg. Mittlerweile sei ihm klar, was er gemacht habe und kenne seine Grenzen. Er sei sich sicher, dass solches nie mehr passieren werde.

Als strafbare Handlungen zur Last gelegt wurden dem heute 21-Jährigen aus der Region: mehrfache sexuelle Nötigung, mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, Zeigen von tatsächlicher Kinderpornografie, mehrfache Pornografie (Konsum, Beschaffen, Besitz) sowie mehrfaches Zeigen von Pornografie an Person unter 16 Jahren.

Er war Hilfsleiter in einer Jugendriege

Als Hilfsleiter einer Jugendriege hatte der beschuldigte Dario den damals achtjährigen Primarschüler Philippe (Name geändert) kennengelernt. Ab Sommer 2018 trafen sich die beiden regelmässig. Bei Dario zu Hause kam es gemäss Anklageschrift zu mehrfachen gegenseitigen oralen Berührungen in der Genitalregion, zu mehrfacher gegenseitiger Manipulation der Genitalien per Hand, zu mehrfachem gegenseitigen analem Einführen von Gegenständen sowie zu mehrfachem analem Einführen eines Fingers. Nach einem Schwimmbadbesuch im Sommer 2019, auch dort kam es zu sexuellen Handlungen in der Umkleidekabine, tauchte die Polizei auf und nahm Dario fest.

Dass es Berührungen gab, dass er Pornofilme gezeigt habe, bestritt Dario nicht vor dem Gesamtgericht. Es treffe aber nicht alles zu, was ihm in der Anklageschrift vorgeworfen werde und er habe den Schüler nie zu irgendetwas genötigt. Er sei damals selber noch ein Kind gewesen und es sei ihm nicht bewusst gewesen, dass er etwas Falsches tue. Dario – gepflegtes weisses Kurzarmhemd, schwarze Hose – folgte der Gerichtsverhandlung aufmerksam, antwortete ruhig auf die Fragen von Gerichtspräsident Daniel Aeschbach. Dario wohnt bei seinen Eltern, hat eine Lehre absolviert und mittlerweile abgeschlossen, ist berufstätig in einem Teilpensum.

Am Anfang suchte der Knabe den Kontakt

Der heute 12-jährige Philippe sass für die Befragung im Nebenraum. Am Anfang habe er sich gut verstanden mit Dario, habe den Kontakt gesucht, mit ihm abgemacht, blickte er zurück. Es sei nichts passiert. Nach einer Zeit aber habe Dario begonnen, «sich selber einen runterzuholen.» Auch habe er ihm auf dem Handy eine Internetseite gezeigt mit einem Video, auf dem ein Mann und eine Frau zu sehen waren, «die ficken». Solche sexuellen Sachen habe er gar nicht gewollt, sagte Philippe.

Die Staatsanwältin und die Vertreterin der Privatklägerschaft waren sich einig, dass der beschuldigte Dario seine Stellung als Bezugsperson und Vorbild, das Vertrauen und die starke Abhängigkeit von Philippe schamlos und schonungslos ausgenutzt habe. Dass dessen Aussagen weniger detailliert und abgeschwächter seien als bei früheren Befragungen, teilweise als widersprüchlich erscheinen könnten, bedeute allerdings nicht, dass er unglaubwürdig sei. Vielmehr sei dies darauf zurückzuführen, dass sich Philippe geniere und dass die Handlungen drei Jahre zurückliegen, er diese nicht einordnen könne. Diese schwierigen Erfahrungen könnten sich auf sein zukünftiges Leben auswirken, sagten die Staatsanwälte und die Vertreterin der Privatklägerschaft. Erstere forderten eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Jahren, letztere eine Genugtuung von 10'000 Franken.

Angeordnet wird eine begleitende Massnahme

Der Verteidiger erachtete eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten, eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu 38 Franken sowie eine Genugtuung von 5'000 Franken als angemessen. Aufgrund seiner Unreife, seiner Entwicklung, habe der Beschuldigte seine Taten nicht erfassen können. Seither habe sich der Beschuldigte positiv entwickelt.

Das Bezirksgericht verurteilte ihn nach rund einstündiger Beratung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, davon zwei Jahre bedingt, und legte die Probezeit auf fünf Jahre fest. Freigesprochen wurde er einzig vom Vorwurf des Zeigens von tatsächlicher Kinderpornografie. Ansonsten sah das Gericht den Sachverhalt als unbestritten und erstellt an. Angeordnet wurde eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme. Dem Beschuldigten wird überdies lebenslänglich jede berufliche und organisierte ausserberufliche Tätigkeit verboten, die regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. Eine Genugtuung von 10'000 Franken erachtete das Gericht für die schwere Schädigung als angemessen.

